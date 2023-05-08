Yeni nesil Mac bilgisayarların Apple’ın kendi geliştirdiği M3 işlemcilerden güç alması bekleniyordu. Ancak son gelen haberlere göre Apple, üretim aşamasında gecikmeler yaşayabilir. Söylentilere göre Apple’ın çip üreticisi TSMC, M3 işlemcili Mac’ler için 2024’e kadar üretim garantisi veremiyor.

M3 işlemcili Mac ve iPad modelleri 2024’e kadar ertelenebilir

Apple, performans ve verimliliği bir araya getiren M serisi işlemcileriyle bilgisayar pazarında büyük etki yarattı. M3 işlemcili yeni Mac’lerin de bu etkiyi sürdürmesi bekleniyordu, ancak son dedikodulara göre 2024’e kadar gecikmeler yaşanabilir.

Söylentilere göre TSMC, 3nm teknolojisiyle üretilecek M3 çiplerinin üretiminde bazı zorluklarla karşılaştı. Ayrıca dedikodular, Apple’ın 15 inç MacBook Air modelini, M2 işlemciden güç alacak ve uzun pil ömrüyle dikkat çekecek şekilde piyasaya sürdürmeyi planladığını gösteriyor.

Twitter’daki yeni sızıntılara göre Apple, M3 işlemcili ürünlerinde gecikmeler yaşayabilir. Mac ve iPad’e güç sağlaması beklenen yeni işlemci, 3nm mimarisiyle üretilecekti. Ancak çip üreticisi TSMC’deki muhtemel gecikmeler, M3 işlemcili Mac’lerin 2024’e kadar ertelenebileceğini gösteriyor.

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Henüz kesin bir bilgi olmasa da, iPhone 15 serisinin de gecikebileceği unutulmamalı. Örneğin, iPhone 15 Pro serisinde 3nm teknolojisinde A17 işlemciler olması bekleniyordu. Bu işlemcileri de TSMC üretecekti. TSMC’nin 3nm üretimini ertelemesi, Apple’ın işlerini zora sokabilir.

Bu iddialar doğruysa, Haziran 2023’teki WWDC sadece yazılıma odaklanabilir. Yani M3 de dahil olmak üzere yeni bir işlemci göremeyebiliriz. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.