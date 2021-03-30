Louvre Müzesi tüm koleksiyonunu internete yükledi!

Louvre Müzesi dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinin başında geliyor. Ancak, tıpkı birçok diğer tarihi alan ve müze gibi, geçtiğimiz sene Covid-19 pandemisi yüzünden Louvre için pek de iç açıcı değildi. Öyle ki, büyük bölümünü kapıları kapalı geçirdiği 2020 yılı Louvre’un son yıllarda gördüğü açık ara en düşük ziyaretçi sayısını getirmişti. Fakat, görünüşe göre müze yönetimi bu sorunun üstesinden gelmenin yolunu buldu. Müze, tüm koleksiyonu ücretsiz olarak internet kullanıcılarının beğenisine sunuyor…

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Louvre Müzesi, 482 bin eserlik koleksiyonu ile online ziyaretçilerini bekliyor

Aslında, müzeyi dijitalleştirme çalışmaları Louvre için yeni değil. Öyle ki, dijitalleştirme süreci hakkında konuşan müze başkanı Jean-Luc Martinez, çalışmaları “Aslında bu süreç için yıllardır çalışıyorduk. Louvre’un stratejisi her zaman halka daha iyi şekilde hizmet etmek olmuştur. Bu adımın da bu amaca hizmet edeceğine ve müzeye daha kolay erişme imkanı tanıyacağına inanıyoruz.” şeklinde yorumladı. Buna ek olarak, başkan Martinez, koleksiyonun kapsamı hakkında da iddialı konuştu. Martinez konu hakkında, “En bilinmeyen, toz tutmuş parçaları bile yükledik siteye.” şeklinde konuştu.

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Bu adresten erişebileceğiniz Louvre’un online koleksiyonu an itibariyle tam 428 bin parçaya sahip. Her ne kadar bu eserlerin hepsi henüz açıklama ve ek bilgilere sahip olmasa da, şimdiden yarısından fazlası bu bilgilere sahip. Müze yetkilileri çok yakın zaman da bu çalışmaların tamamlanacağını söylemekte. Buna ek olarak, online koleksiyonun müzede bulunan eserlerden çok daha fazlasını içerdiğini de belirtelim. Öyle ki, müzelerde, bazı çalışmalar depoda veya başka müzelere geçici olarak verilmiş olabiliyor. İşte Louvre’un online koleksiyonu bu parçaları da içeriyor. Hatta, koleksiyonda Louvre’un işlettiği başka müzelerden çalışmalar bile mevcut.

Louvre’un online koleksiyonundan sizler için seçtiğimiz örnekler

Madem Louvre’u gezmek artık ücretsiz, koleksiyonu sizler için biraz inceleyelim dedik. İşte sevdiğimiz eserlerden bazıları:

#1- The Monkey Painter- Alexander-Gabriel Decamps

Bu çalışma 17. yüzyıldan. O dönemde resim çalışmalarına hayvanların yeni yeni girdiği ve trend olduğu söyleniyor. Bu eser de bu akımın en meşhur örneklerinden biri.

#2- Coronation of Napoleon- Jacques-Lois David

Bu eser ise Napoleon’un resmini ilk çizen ressam olan Jacques-Lois David’ten. Birçok sanat uzmanı, bu eserinde müzedeki en önemli üç eserden biri olduğunu söylüyor. Resim, Napoleon’un taç giyme törenini tasvir etmekte. Resimdeki mekan ise meşhur Notre Dame Katedrali. Son olarak, dönemin Papasının da resimde mevcut olduğunu belirtelim.

#3- Mona Lisa- Leonardo Da Vinci

Bu eseri bilmeyen yoktur dersek abartmış olmayız herhalde. Hatta, dünyanın en meşhur resim çalışması demek bile doğru olabilir. Her ne kadar birçoğumuz eser hakkında bilgi sahibi olsa da, resmi biraz daha detaylı incelemekte fayda var. Öncelikle, meşhur ressam Da Vinci’den başlayalım. Leonardo Da Vinci birçok uzmanın İtalya’nın “sanat zirvesi” şeklinde tanımladığım “Yüksek Rönesans (High Renaissance)” döneminin belki de en önemli sanatçısı. Bir noterin çocuğu olarak dünyaya gelen Da Vinci, resimden heykele kadar birçok alanda eser verdi. Bu eserlerden belki de en meşhuru, hatta Louvre’un online koleksiyonun muhtemelen en ilgi çekecek parçası başlığımızın konusu “Mona Lisa”. Hatta, birçok uzman bu eserin sadece resim çalışmaları arasında değil, genel olarak bile dünyanın en bilinen eseri olduğunu söylemekte. Ayrıca, Mona Lisa’nın güncel değerinin 660 milyon ABD Doları olduğunu da belirtelim.

Peki Mona Lisa’yı bu kadar önemli ve meşhur kılan ne? Aslında, Mona Lisa 20. yüzyılın başına kadar bu kadar da popüler değildi. Tabi, eser yine oldukça popüler ve saygı duyulan bir çalışmaydı fakat günümüzdeki kadar sükse yapmamıştı. Louvre Müzesi 1911’de kötü bir olaya şahitlik etti ve hırsızlar Mona Lisa’yı müzeden çaldı. İşte bu olay belki de sanat eserinin bilinirlik açısından dönüm noktası oldu. Bu olay o dönem dünyada adeta bir sansasyon yarattı. Tıpkı bugünlerde biz nasıl koronavirüs haberlerini takip ediyorsak, o dönem de insanlar Mona Lisa’nın akıbetinin peşindeydi. Neyse ki, Mona Lisa kurtarıldı. Tabi, bu kötü olay, her şeyden sonra, belki de o kadar kötü değildi…

Kaynak: France24, NPR, TheTourGuy