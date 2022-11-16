Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Markalar, genellikle logolarını sadeleştirerek iki boyutlu tasarımlar kullanıyor.

Son zamanlarda logosunu değiştiren şirketler arasına Audi de eklendi. İkonik 4 halka tasarımını devam ettiren şirket, daha düz ve iki boyutlu bir logoya geçiş yaptı.

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Audi tasarımcısı Andre Georgi, yeni logonun eskisine göre önemli derecede daha modern göründüğünü belirtiyor.

İşte Audi’nin yeni logosu

Artık krom detay barındırmayan yeni Audi logosu, bunun yerine detay olarak üç boyutluya benzer bir stil oluşturan siyah arka plan ve beyaz halkalardan oluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre müşteriler, yeni logoda halkaları siyah renkli olarak da tercih edebilecek.

Audi dışında Volkswagen, BMW, Nissan, Kia, Peugeot, Renault ve Dacia gibi pek çok üretici son yıllarda logo yenileyen markalar arasında yer alıyor.