Peugeot Motorcycles, çift pilli ve 112 km menzile sahip e-Streetzone elektrikli scooter’ını tanıttı. e-Streetzone, on yıl önce piyasaya sürülen 500cc Streetzone ICE modelinin elektrikli versiyonu. e-Streetzone’un bir kargo versiyonu ile bir veya iki bataryalı modelleri de mevcut.

e-Streetzone tek pilli model, Eco modunda çalıştırıldığında 61 km’lik bir menzile sahip. Boost modunda pilin menzili 51 km’ye kadar düşüyor. E-scooter sırasıyla 25km/s ve 45km/s azami hıza ulaşabiliyor. Elektrikli scooter üzerindeki çift pil ile menzil, Eco modunda 112 km iken Boost modunda 96 km. Tek bir pil yaklaşık 12 kg ağırlığında, dolayısıyla scooter iki pille 102 kg ve tek pille 90 kg ağırlığa sahip. En önemli özelliklerinden birisi ise pil koltuk bölmesinden kolayca çıkarılabiliyor ve şebeke elektriği kullanılarak 5 saate kadar şarj edilebiliyor. Hızlı şarj desteği de mevcut.

e-Streetzone maksimum 105 Nm tork sağlayabiliyor. 110/70-12 lastiklerle her iki uçta hidrolik süspansiyona sahip. Önde disk fren ve arkada kampanalı frenden oluşanfren sistemine de ev sahipliği yapıyor. LCD ekran, pil durumu yol bilgileri gibi verilere ulaşılabiliyor. Hareket halindeyken cihazınızı şarj etmenize yardımcı olacak bir USB şarj bağlantı noktası da var.

Peugeot e-Streetzone’un kargo versiyonu, lojistik/yemek teslimatları için kullanılabilir. Tekli koltuk ve 20kg ağırlığında arka kargo rafı var. Şirkete göre kargo versiyonu, düzenli ve uzun süreli kullanıma dayanacak şekilde tasarlandı. 2023’te piyasaya sürüleceği düşünülüyor.