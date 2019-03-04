Logitech markasının THX sertifikalı ev sinema sistemleri olan Z906 ve Z623 ile sinema salonundaki kusursuz ses deneyimi evinize taşınıyor.

Logitech Z906 ve Z623 inceleme | THX ile gerçek ev sinema deneyimi!

Yıllardır en iyi sinema deneyimini sunan 5.1 ses sistemi Z906, 5.1 ses deneyimini 67 W değerindeki 4 uydu, 1 merkez hoparlör ve bir de 165 W değerindeki güçlü subwoofer ile sunuyor. Dolby Digital ve DTS desteği de bulunan Z906’yı dilerseniz televizyonun etrafına, ya da odanızın dört köşesine yayarak televizyondan çıkan görüntü ne olursa olsun artık hissetmeye başlayacaksınız.

Daha küçük odalarda ve bilgisayar ile kullanımda ideal konumdaki Z623 ise 2.1 ses sistemiyle ve elvette THX sertifikasıyla fark yaratacak. Z623 400 Watt maksimum 200 watt RMS gücü ile bu 2.1 hoparlör sisteminden güçlü ses sunuyor.

THX sertifikalı Logitech Z906 ve Z623’ün detaylarını bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…