Logitech G MX518 incelemesi | Efsane geri döndü!

Logitech G MX518 incelemesi | Efsane geri döndü!

1 Eylül, 2019 Aksesuar, Donanım, İNCELEME, İnceleme, VİDEO

Logitech G MX518 incelemesi ile karşınzıdayız. 2002 yılında üretilen ve 2005 yılında en popüler ve en iyi fare olarak anılan MX518 yeniden doğdu!

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Logitech G MX518 incelemesi | Efsane geri döndü!

Logitech’in 2002 yılından bu yana “Dünyanın en iyi faresi” olarak kabul edilen modeli MX518 geri döndü. Aynı tasarıma yeni nesil tekjnolojiyi ekleyen Logitech, Logitech G MX518 ile fark yaratacak.

Ergonomisi, kullanım rahatlığı gibi detaylar ile önemli bir fare modeli olan MX518, 16.000 DPI değerine kadar çıkabilen Hero sensöre sahip.

Detayları videomuzda görebilirsiniz.

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