Logitech G yeni kulaklıklarını piyasaya çıkarıyor

Logitech G, yeni kulaklık serisini oyuncuların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yeni modeller, özellikleri ve fiyatlarıyla birbirlerinden ayrılıyor.

Logitech G935 & G635

Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC kablosuz oyun kulaklığı, bilgisayarlarında en üst düzey kulaklık kullanmak isteyen oyuncular için üstün ses ve mükemmel bir RGB aydınlatması sunuyor. Derin bas ve yüksek düzeyde sinematik ses için dairesel bir ses profili sağlayan, kaliteli ses için hibrit ağ malzemesinden üretilen Logitech G935, yeni kulaklık ailesinde Logitech G’nin özel Pro-G 50mm ses sürücüsünü kullanan ilk ürün olmasıyla göze çarpıyor. Logitech G’nin oyun, video ve müzik de dâhil olmak üzere herhangi bir ses içeriğine senkronize olabilen, dinamik ve özelleştirilebilir aydınlatma teknolojisi LIGHTSYNC teknolojisini destekleyen G935, sesin 3 boyutlu ortamını simüle eden inanılmaz bir teknoloji olan DTS Headphone:X® 2.0 Surround Ses teknolojisini destekliyor.

PC, konsol ve mobil cihazlarla uyumlu olan Logitech G935, 12 saatlik pil ömrü, gelişmiş 6mm mikrofon teknolojisi ve arttırılmış kablosuz performans sunuyor. Logitech G HUB kullanarak deneyimlerini özelleştirebilen oyuncular, özel ses profilleri oluşturabiliyor ve yerleşik G tuşları atayabiliyor. G935, tüm bu yenilikleri yüksek kaliteli deri kulaklıklar, yenilenmiş bir mikrofon ve kulak üstü ses kontrolü gibi oyuncuların sevdiği bir tasarımda topluyor. Kulaklığın kablolu versiyonu G635 ise, farklı bir deneyim yaşamak isteyen oyunculara hitap ediyor.

“Battle Royale” oyunlarına özel kulaklıklar: G432 & G332

Logitech G, Battle Royale saflarına katılan oyuncular için yeni G432 ve G332 kulaklıklarını oyuncularla buluşturuyor. Bu kulaklıklar, her oyuncuya bütçesini sarsmadan yüksek ses kalitesi ve birinci sınıf konfor sunuyor. G432 7.1 Surround Oyun Kulaklığı, inanılmaz bir ses deneyimi için 50 mm sürücülere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. DTS Headphone:X® 2.0 Surround Ses ile kullanıcıyı oyuna çeken bir ses sağlayan kulaklık, dönen deri kulak pedleri, susturulabilir büyük 6 mm mikrofonu ve kullanışlı çoklu platform desteği sunuyor.

Kulaklık setini tamamlayan Logitech G332 Stereo Oyun Kulaklığı ise ürün grubundaki tüm kulaklıklarla aynı konfor ve kaliteyi sunarken, ilk kez oyun kulaklığı satın almak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olarak göze çarpıyor. Serideki tüm kulaklıklar Logitech’in G HUB kullanılarak özelleştirilebiliyor. Ekipmanlardan en iyi şekilde yararlanılmasına yardımcı olmak için yeni bir gelişmiş oyun yazılımı arayüzü olan Logitech G HUB ile oyuncular donanımlarını her oyun için ayrı ayrı hızla kişiselleştirebiliyor ve profillerini paylaşabiliyor.