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En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Logitech G513 Carbon incelemesi ile karşınızdayız. Birçok kişi için piyasanın en iyisi kabul edilen G513 Carbon’un detayları videımuzda!
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En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Çevre birimleri noktasında en popüler ve en güvenilir marka olarak kabul edebileceğimiz Logitech’in oyunculara yönelik ailesi G serisine bir yeni ürün daha eklendi. Klavye seçenekleri arasına dahil edilen G513 Carbon, gelişmiş Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri ile geliyor.
Bizim test ettiğimiz üründe Romer-G Lineer versiyonu bulunurken akıcı performans odaklı anahtar seçimi olarak dikkat çekerken, doğrusal hareket seçme çift dokunuş, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olduğunu belirtebiliriz. MMO ve aksiyon oyunları için ideal bir anahtar diyebiliriz.
Klavyeye geri dönecek olursak dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G531 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G531 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G531 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve Romer-G Lineer anahtarları ile oyun dünyasına uygun ve alüminyum-magnezyum alaşımı tasarımı ile şık ve sağlam yapısıyla fark yaratmayı başarmış.
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Logitech MX Ergo & MX Vertical | Karpal Tünel Sendromu’na özel fare modelleri!
Yoğun fare kullanımından ortaya çıkan Karpal Tünel Sendromu sorunu yaşayan ya da bu sorunu engellemek isteyenler için özel olarak geliştirilen Logitech MX Ergo ve Logitech MX Vertical modellerini inceliyoruz.
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Dik yarpıda bir fare olan Logitech MX Vertical, şekil itibariyle farklı görünse de elinizin en doğru pozisyonda kalmasını sağlıyor. Halk arasında sinir sıkışması olarak geçen karpal tünel sendromu sorunu sonrası sık sık yaşanan bilek ağrısını azaltmak adına tasarlanan MX Vertical, şık bir yapıya sahip.
Bir diğer ürünümüz olan Logitech MX Ergo ise fare topunu (trackball) farenin altı yerine yanına taşıyarak sürekli bilediğinizi hareket ettirerek yormak yerine rahat bir şekilde baş parmağınız ile yönlendirme yapmanızı sağlıyor.
Her iki cihazda bulunan kablosuz ve bluetooth özellikleri arasında tek tuş ile geçiş yapma özelliği sayesinde çoklu cihaz kullanımlarında tek hareketle geçiş yaparak kesintisiz kullanım desteği sunan Logitech MX Ergo ve Logitech MX Vertical modellerinin detaylı incelemesini videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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Sanal dünyanın kapılarını araladık! | HTC Vive Pro incelemesi
HTC Vive Pro incelemesi ve deneyimiyle karşınızdayız. Sanal dünyanın kapılarını aralayan Vive Pro hakkında ofistekilerin de görüşlerini aldık.
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HTC Vive Pro, Oculus ardından HTC ve Valve ortaklığıyla geliştirilen Vive projesinin en başarılı ürünlerinden biri konumunda. İlk nesil Vive modeline göre önemli artılar kazanan HTC Vive Pro üzerine iki adet 3,5 inç boyutunda 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED ekran ile geliyor. Her biri 1440 x 1600 piksel çözünürlüğündeki bu ekranlar kombine olarak 2880 x 1600 piksellik geniş bir görüntü sunuyor. Bu da bir önceki nesile göre %78 artış demek oluyor.
SteamVR İzleme, G-sensor, jiroskop, yakınlık, IPD sensörü barındıran Vive Pro, bu sayede oyunu oynayan değil, direk olarak oyunda olan bir karakter olmanızı sağlıyor. Özel kontrolcüleri ile rahat bir kullanım vadeden, Dolby destekli Hi-Res kulaklıklar ile gelen cihaz piyasanın en başarılılarından biri konumunda.
Oculus başta olmak üzere diğer modellerden farklı olarak alan içerisinde oyun imkanı veren HTC Vive Pro, iki sensörü ile sabit değil, hareketli oyun ve deneyimö sağlıyor.
HTC Vive Pro sistem gereksinimleri;
- Minimum; NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 dengi ve üzeri.
- Tavsiye Edilen; NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 ya da AMD Radeon Vega 56 ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-4590 ya da AMD FX 8350 ve üzeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Bağlantı: DisplayPort 1.2, USB 3.0 ve yenisi
Destekleyen Ekran Kartları:
- NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | 2080 | 2070
- NVIDIA GeForce GTX 1080Ti | 1080 | 1070 | 1070Ti | 1060
- NVIDIA GeForce GTX 980Ti | 980 | 970 | 780Ti
- NVIDIA TITAN Titan | X | Xp | Black | V
- NVIDIA Quadro RTX 8000 | 6000 | 5000
- NVIDIA Quadro P6000 | P5000 | P4000 | P3000
- NVIDIA Quadro Mobile P5200 | P4200 | P3200
- NVIDIA Quadro GP100 | GV100
- NVIDIA Quadro M5000 | M5500 | M5000 | K6000
- NVIDIA Tesla V100
- AMD Radeon RX 5700 | 5700 XT
- AMD Radeon Vega Frontier Edition
- AMD Radeon RX Vega 64 | Vega 56
- AMD Radeon RX 580 | 570 | 480
- AMD Radeon R9 390 | 390X
- AMD Radeon R9 290 | 290X | 295X2
- AMD Radeon R9 Fury | Fury X
- AMD Radeon R9 Nano
- AMD Radeon Pro Duo | SSG
- AMD Radeon Pro WX 9100 | 7100
- AMD Radeon FirePro W9100
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PUBG ve Call of Duty Mobile için oyuncu kulaklığı: ROG Cetra incelemesi
ROG Cetra özellikle Asus’un mobil oyunculuğa odaklandığı ROG Phone serisi ardından dikkat çekici özellikleriyle fark yaratan oyuncu kulaklığı olarak dikkat çekiyor.
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Cetra genel olarak mobil oyunculuğa odaklanan USB-Tip C bağlantısına sahip olan ve bu bağlantıdan ses aktarımına destek veren PC, dizüstü bilgisayar, Nintendo Switch ve akıllı telefon ile tabletler üzerinde uyumlu olarak çalışıyor.
Şık ve agresif tasarım
Tasarımına baktığımızda ilk bakışta bir ROG ürünü olduğunu belli eden kulaklıkta özel dolaşmayı engelleyen kablosuyla dikkat çekiyor. Üzerinde kırmızı aydınlatmalı ROG logolarına sahip olan ROG Cetra, S, M, L plastik kulak pedi ve M boyutta hafızalı köpük kulaklık pediyle beraber geliyor. Bu özel ped kulağınızın içinde kulağınızın şeklini alarak hem güçlü bir ses izolasyonu hem de rahat kullanım sağlıyor.
Cihaz, kulağınıza rahat oturması adına ayrı bir çentik yapıda parçalara da sahip. Cetra, bu sayede kulağınızda konforlu be kolay kolay çıkmayacak şekilde yerini alıyor. Üzerinde dört tuşu ve bir mikrofonu bulunan kontrol kumandasında ise klasik ses açma, kısma ve arama kabul işlev tuşlarının yanı sıra ortam sesi tuşu da bulunuyor.
Aktif gürültü engelleme – Ortam sesi
ROG Cetra’da bulunan aktif gürültü engelleme sistemi sayesinde tam anlamıyla oyununuza odaklanmanızı sağlayan kulaklık, bu desteği en iyi sağlayan markalardan biri olan Sony ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucunda oldukça başarılı bir gürültü engelleme sunuyor. Aynı zamanda kulaklıkların üzerinde bulunan mikrofonlar ile dilerseniz ortam sesi moduna geçebilir, kulaklık takılıyken çevrenizde olan biteni de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.
Güçlü sesler
Asus’un yepyeni mobil oyuncu kulaklığı Cetra, 10 mm ASUS Essence sürücülerini barındırıyor. 20 ~ 40000 Hz frekans aralığı sunan ürün, mikrofonunda ise 50 ~ 10000 Hz aralığında frekans değeri ve -40 dB ± 3 dB hassasiyet sunuyor. Bu da hem oyundaki tüm sesleri rahat duyabilmenizi hem de co-op oyunlarınızda takım arkadaşınız ile rahat iletişim imkanı sağlıyor.
Tip C ile yeni nesil bağlantı
ROG Cetra klasik 3,5 mm jak girişi yerine Tip-C bağlantısı sunuyor. Son dönemde artan jak girişi barındırmayan telefonları da desteklemek adına bu tercih yapılmış. Bu sayede PC, Mac, ve Nintendo Switch ile de kullanılabilen ROG Cetra’da göze çarpan tek eksiklik ise Tip-C’den 3,5 mm jak girişine ve Tip-C’den Tip-A’ya dönüştürücü çıkmaması diyebiliriz. Bu sayede desteklenecek cihaz sayısı da ciddi oranda arttırılabilinirdi.
Armoury II ile tam denetim
PC üzerinde kullanımda Armoury II desteğine de sahip. ROG Cetra, equalizer ayarı, 7.1 çevresel ses ayarı başta olmak üzere kulaklık üzerindeki tüm denetimleri buradan kolaylıkla yapmanızı sağlıyor. Kendi favori ses profilinizi bu uygulama üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda mobil oyunculuk için oldukça özel bir kulaklık olacak ROG Cetra’yı fazlasıyla beğendiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle hafızalı köpük kulak pedi, aktif gürültü engelleme ve ortam sesi özellikleriyle ilginin fazlasıyla arttığı mobil oyunculuk için odağınızı tamamen oyuna vermenizi sağlayacak.