Oyun
Logitech, dünyanın ve Türkiye’nin oyun sektörünü ele aldı
Logitech, oyun ekipmanları markası Logitech G bünyesindeki yeni ürünlerini oyun ve teknoloji basınının bir araya geldiği etkinlikte tanıttı. Taksim’deki yeni nesil oyun merkezi FDR Oyun Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen etkinliğe Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar ev sahipliği yaptı. Mustafa Uyar gerçekleştirdiği sunumda, Logitech’in Mouse üretimiyle başlayan ve bugün alt markalarıyla birlikte, bilgisayar çevrebirimleri, oyun konsolları, kablosuz hoparlör ve kulaklıları, video konferans sistemleriyle sektöründe dünya liderliğine uzanan yolculuğunu anlatırken, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen oyun ve e-spor sektörü, Logitech’in bu alandaki stratejisi ve ürünleri hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Katılımcılar, Logitech G’nin en yeni ürünleri G502 Lightspeed kablosuz oyun mouse’u, mekanik oyun klavyeleri G815 ve G915, oyun tutkunlarına ve e-sporculara bambaşka bir deneyim yaşatan PRO X oyun kulaklığı ile diğer yenilikçi ürünlerini oynayarak deneyimleme fırsatı buldu.
E-Spor önem kazanmaya devam ediyor
Logitech G’nin oyun ve e-spor sektörüne yönelik stratejisi, yatırımları ve hedeflerine değinen Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar, e-sporun Türkiye’deki ağırlığını artırdığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Birkaç yıl önce e-spor konuşulmaya başladığında herkes bu konuyu bir hayal gibi görüyordu. Sadece konuya ilgi duyan kişilerin farkında olduğu e-sporun Türkiye’de ne ölçüde varlık gösterebileceği tartışılıyordu. İçinde bulunduğumuz oyun sektörü, dünyada eğlence sektörüyle karşılaştırıldığında, örneğin oyun satışlarının kutu film satışlarının neredeyse üç katına ulaştığını görüyoruz. Dünyanın en popüler filmi günümüzde 1,3 milyar dolar civarında ciro yapabiliyorken, LoL oyunu 2,1 milyar dolar ciro yapıyor. E-spor turnuvalarının ödül havuzlarına baktığımızda ise dünyanın önde gelen başlıca spor organizasyonlarından dahi çok daha büyük rakamlar söz konusu oluyor. Örnek olarak bugün 16 yaşındaki bir e-spor oyuncusu, tüm hayatını tenise adamış 32 yaşındaki ünlü bir sporcudan çok daha fazla para kazanabiliyor. Bu tip rakamlar, elbette ki çok büyük ve güçlü bir ekosistemle mümkün… Bu ekosistemin ülkemizde de çok hızlı bir şekilde tabanını genişlettiğini ve güçlendiğini görmek, kullanıcı deneyimini her zaman ileriye taşıma hedefinde olan ve kendini bu sektörün değişmez bir parçası kabul eden Logitech için de büyük bir mutluluk ve motivasyon yaratıyor.”
Oyun oynamanın sınırlarını tasarım ve teknolojiyle zorluyoruz
Ekonomik koşulların daha da iyileşmesiyle birlikte pek çok marka ve kişinin yatırımlarını e-spor alanında değerlendirmeye başlayacağını vurgulayan Uyar, “Türkiye’de oyun ve e-spor pazarı 2018 verilerine göre henüz 1 milyar dolara ulaşmasa da pazarın çok hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz. Her zaman en iyisi olma amacıyla çalışan bir marka olarak, dünya geneli itibarıyla pazar lideri olduğumuzu vurgulamak isteriz. Ürün geliştirirken yaklaşımımız çok net; teknolojiyle öyle bir rekabet etmelisiniz ki, kullanıcılar ürünlerinizle oyunlar kazanıp şampiyon olabilsinler. Ayrıca sadece fonksiyonel açıdan kusursuz ürünler çıkarmaya odaklanmıyor, her ürünümüze duygu da katmaya çalışıyoruz ki kullanıcılarımızla kuvvetli bir bağ kurabilelim. Oyun oynamanın sınırlarını tasarım ve teknolojiyle zorluyor, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, sponsorluklar ve işbirlikleriyle de kullanıcılarımızla aramızdaki duygusal bağı güçlendiremeye çalışıyoruz. Bu nedenle uluslararası boyutta şampiyonalara, oyun etkinliklerine, e-spor takımlarına, sporculara elimizden geldiğince destek olmaya gayet ediyoruz. Bu anlamda dünyanın farklı ülkelerinde yaklaşık 30 kadar e-spor sponsorluğumuz bulunuyor.” dedi.
“Türkiye’nin E-spor alanında söz sahibi olması için hiç durmadan çalışmalıyız”
Logitech G adına düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen e-spor paneline katılan Bahçeşehir Üniversitesi Supermassive Takımı Menajeri Ulaş Gülkirpik, e-sporun artık herkes tarafından ciddiye alınan bir sektör kabul edildiğini söyledi. Gülkirpik “E-spor, yalnızca bizim gibi sektörle yakından ilgilenen oyuncuların değil, aynı zamanda medyanın ve halkın da takip ettiği bir konu haline geldi. Bu ilgi, insanların oyunlara ve İnternete erişiminin de artmasıyla her geçen gün katlanarak artmaya devam edecektir. Türkiye’nin bu büyüyen alanda daha fazla söz sahibi olması için tüm takımlar ve sponsorlar birlikte hiç durmadan çalışmalıyız. Bu anlamda BAU Supermassive sponsoru olan Logitech, gerçekleştirdiği çalışmalarla sektörümüzü iyileştirip geliştirmeye ve e-sporun daha bilinir olmasına önemli katkı sağlıyor.” diye konuştu.
Oyun
Overwatch 2 duyuruldu
Overwatch 2, Blizzard tarafından resmen duyuruldu. Overwatch direktörü Jeff Kaplan, BlizzCon‘da ilk oyunu büyük ilgi gören Overwatch‘ın yeni oyununu duyurdu.
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Overwatch 2’de bizi neler bekliyor?
Overwatch 2, hikaye modu, tekrar oynanabilir Co-Op modu, kahraman görevleri, birçok yeni harita ve yeni kahramanların yanı sıra, Push adındaki yeni PvP moduyla gelecek.
Overwatch 2‘deki görevler Co-Op‘a uygun olacak ve bu sayede arkadaşlarımızla takım halinde hareket edip sonuca daha kolay ulaşabileceğiz. Serinin 2. oyununda, ilk oyunun aksine bize kahramanlarımızın yeteneklerini değiştirme ve yeni yetenekler ekleme imkanı sunulacak. Ayrıca karakterlerimizin yeteneklerini geliştirme fırsatımız da olacak.
Blizzard, oyunun yeni bir oyun motoru ile geleceğini açıkladı. Yeni oyun motoru daha büyük haritaların kullanılabilmesini ve ilk oyundan daha iyi bir görsel kalitesi sunulmasını sağlayacak.
Genel
Mario Kart Tour, gerçek çok oyunculu oyunu test ediyor
Oyuncuların yapay zekâ ile mücadele ettiği Mario Kart Tour oyununa artık gerçek zamanlı mücadeleler ekleniyor. Şirket önümüzdeki Aralık ayında beta sürümüne gerçek zamanlı çok oyunculu mod başlattığını açıkladı.
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Nintendo, bu eleştirileri dindirecek çok oyunculu modunu hayata geçireceğini duyurdu. İlk kez 1992 yılında SNES konsolu için satışa çıkan Mario Kart Tour’un uzun bir aranın ardından mobil platformlara gelmişti. Nintendo’nun popüler oyunlarından Mario Kart Tour, geçtiğimiz aylarda mobil platformlara gelmiş ancak çok oyunculu modda oyunların yapay zekâya karşı oynatılması tepki çekmişti.
Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun gerçek çok oyunculu modunun yakın zamanda kullanıcılara sunulacağı açıklandı. Duyuruda dikkat çeken kısım ise çok oyunculu modun beta sürümünün sadece Gold Pass abonelerine sunulacak olması oldu. Abonelik, ilk ücretsiz aydan sonra aylık 4,99 dolar olarak ücretlendiriliyor.
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Mario Kart Tour mobil bugüne kadar yaklaşık 90 milyon kez indirildi. Bunun 53 milyonu Android tarafında iken iOS tarafında ise 37 milyon civarında ancak 12 milyon dolarlık oyun içi gelirin yüzde 75’i iOS tarafından geliyor.
Nintendo’nun oyuna biraz daha hareketlilik katacak çok oyunculu modu paralı yapıp yapmayacağı merak konusu. Eğer Gold aboneleri için olursa Nintendo’ya iyi bir gelir bırakacağı kesin gibi.
Oyun
PUBG Lite Sezon 2 Pass, ne yenilikler getiriyor?
PUBG Lite sürümüne geçtiğimiz hafta yepyeni bir güncelleme yayınlandı. Peki bu güncelleme biz oyunculara ne gibi yenilikler getirecek? Hep birlikte inceleyelim.
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Yeni güncelleme PUBG için yayına sürüldü. Sürüm notları ve yaptığımız oyun incelemeleri dahilinde sizin için oyunda yer alan yenilikleri ve düzeltmeleri derledik. Güncelleme detaylarından en önemlisi alışverişte kullandığımız oyun içi paraların kullanımında bir değişikliğe gidildi. Lite Pass Sezon 2; Survival Title Sezon 2, 4vs4 oyun modu ve hata düzeltmeleri içeriyor.
Yeni oyun içi alışveriş sistemi neler sunuyor?
Yeni güncellemenin getirdiği yeniliklerle birlikte kullanılan para birimleri Chicken Medal ve Gümüş Bullet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Chicken Medal adı verilen paralarla ücretli kasaları satın alabiliyorlar. Bu kasalardan bildiğiniz üzere daha değerli niteliğe sahip silahlar ve özelleştirilebilir kıyafetler çıkabiliyor. Böylece tarzınızı konuşturabiliyorsunuz. Bu madalyaya ulaşmak istiyorsanız eğer PUBG’deki günlük etkinliklere katılarak, Lite Pass ve Lite Pass Premium ödüllerinden, günlük görevlerden, challenge görevlerinden ve diğer oyun etkinliklerinden kazanabiliyorsunuz.
Silver Bullet ise, oyun içi çatışmalarda kazandığınız kıyafetleri dönüştürerek bu paraları kazanabiliyorsunuz. Oyunda yer alan Silver Bullet Mağazası’ndan bu yopladığınız paralarla alışveriş yapabiliyorsunuz.
Yeni kapışma modu: 4’e 4
PUBG Lite artık 4’e 4 moduna sahip. Oyuncular, dört kişilik ekiplerden oluşan iki takım yaratabiliyor ve bu ekiplerle karşılıklı olarak kapışabiliyorlar. Oyun modu, eski nakliye konteynerleri ve araçlarıyla çevrili terkedilmiş bir depo alanında geçiyor. Hangi ekip, toplamda 40 kişiyi öldürürse oyunu o kazanıyor.
Lite Pass, 10 Ekim’de başladı ve Aralık’ın 5’ine kadar sürmesi planlanıyor. Oyuncular ayrıca, sezon bitse dahi 12 Aralık’a kadar kazandıkları ödülleri de alabiliyorlar. Lite Pass İkinci Sezon ile birlikte, oyuncular günlük görev ve kapışma görevlerinden deneyim puanı (XP) ve ödüller de toplayabiliyorlar.
Ayrıca, Lite Pass Premium ve Lite Pass Premium Plus aldığınız takdirde farklı görevler ve ödüllere kavuşmanız da mümkün hale geliyor.
Tüm detaylar ve sürüm bilgileri için buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İyi oyunlar!