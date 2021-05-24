İşletim Sistemleri
Linux nedir? Linux işletim sistemi avantajları neler?
Pandemi ile birlikte bilgisayar satışları bir hayli arttı. Ancak ne yazık ki aynı güzel sözleri bilgisayar fiyatları için söylemek mümkün değil. Ülkemizde son dönemde sürekli artan dolar kuru, bilgisayar fiyatlarına da bir hayli olumsuz yansıdı. Dolayısıyla, tıpkı diğer teknolojik ürünlerde olduğu gibi, kullanıcıların bilgisayar konusunda da daha bütçe dostu çözümlere yöneldiğini gözlemlemekteyiz. Bu çözümlerin başında da daha uygun fiyatlarıyla freeDOS bilgisayarlar geliyor. FreeDOS cihazlar içlerinde kurulu bir işletim sistemiyle gelmiyor. Yani, hangi işletim sistemini yüklemek istediğiniz size kalmış durumda. Bu konudaki en bütçe dostu çözümlerden biri de Ubuntu gibi Linux tabanlı işletim sistemleri. Bu yüzden, Linux nedir gibi sıkça soruları cevaplayan bir rehber hazırlamak istedik. İşte Linux’la ilgi bilmeniz gereken her şey…
İçindekiler
Linux nedir, ne işe yarar?
Okuyucularımızın birçoğunun kulağına Linux teriminin yabancı gelmediğine eminiz. Muhtemelen sizlerin de “Ben Linux kullanıyorum” şeklinde hava atmaya çalışan bir tanıdığınız vardır. Ancak Linux’un tam olarak ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını derinlemesine bilmemeniz çok doğal. Gelin bu Linux’un ne olduğunu hep beraber yakından inceleyelim. Kısaca, Linux bir işletim sistemi. Daha detaylı olarak tanımlamak gerekirse; Linux içinde açık kaynak ve Unix benzeri sistemler içeren bir işletim sistemi ailesi.
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Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Öncelikle, işin basit kısmından başlayalım. Dediğimiz gibi, Linux bir işletim sistemi. Tıpkı bilgisayarınızda kullandığınız Windows veya MacOS ya da telefonunuzdaki iOS veya Android gibi. İşletim sistemi, bildiğiniz gibi, herhangi bir donanım ve yazılım arasındaki köprü niteliğinde çalışır. İşte Linux da tam olarak bunu yapıyor. Linux’un yukarda saydığımız işletim sistemlerinden en büyük farkı ise açık kaynak, yani ücretsiz bir ürün olması. Başka bir deyişle, Linux’u yaratmak için kullanılan kod ücretsiz bir şekilde görüntülenebilir ve isteyen her kişi bu kodu düzenleyebilir. İşte Linux’un bu halka açık olma özelliği sayesinde piyasada birçok değişik Linux temelli işletim sistemi var. Gelin, Linux Distrubitions/Distros (Dağıtımları) adı verilen bu ürünleri yakından inceleyelim.
Linux Dağıtımları (Distributions) nedir?
“Linux nedir?” sorusunu cevapladıktan sonra, gelin bu tabanda oluşturulan sistemleri inceleyelim. Linux dağıtımları, dediğimiz gibi, Linux tabanlı işletim sistemleri anlamına gelmekte. Örnek vermek gerekirse, bunu tıpkı Windows 10’un değişik versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Nasıl her Windows 10 versiyonu değişik kullanıcı isteklerine hitap ediyorsa, Linux dağıtımlarının arkasındaki prensip de bu. İşte yaygın kullanılan Linux dağıtımları:
1-Ubuntu:
Bunu birçok okuyucumuzun duymuş olması muhtemel. En yaygın kullanılan Linux dağıtımlarından biri olan Ubuntu, yüklemesi ve kullanması kolay bir Linux dağıtımı. Bu da şüphesiz ki popülaritesinin en büyük nedenlerinden biri. Bu yönden Windows 10’un Home versiyonuna benzetebiliriz. Eğer ilk defa Linux deniyorsanız, Ubuntu ile başlamak en iyi seçimlerden biri olacaktır.
2-Linux Mint:
Tıpkı Ubuntu gibi, Linux Mint de kullanması en kolay dağıtımlardan biri. En çok indirilen dağıtım olan Linux Mint, giriş seviyesi kullanıcılara hitap ettiği kadar deneyimli kullanıcıların da isteklerini karşılayacak cinsten. Yeni başlıyorsanız, yine tavsiye edebileceğimiz bir seçenek.
3- Debian:
Debian için Linux’un en stabil dağıtımı desek herhalde abartmış olmayız. Güncelleme ve yeni versiyonlarda genelde sıfıra yakın hatayla gelen işletim sistemi, gerçekten iyi bir test süreci yönetimiyle hazırlanıyor. Ayrıca, arkasındaki ekibin güvenlik açısından da iyi iş çıkardığını söylemek lazım. “Kafam rahat olsun” diyen kullanıcılara tavsiye ederiz.
4- Alpine Linux:
Bu Linux dağıtımını Windows 10’un Pro versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Gelişmiş seviye kullanıcıların beklentilerine karşılık verebilecek güçte olan Alpine Linux, aynı zamanda en güvenli dağıtımlardan biri.
Linux tarihçesi
Linux dağıtımları ve Linux nedir gibi konulara açıklık getirdikten sonra, gelin bir de bu devrimsel teknolojinin tarihçesini inceleyelim. Bu işletim sistemi, 1991 yılında Linus Torvalds tarafından bulundu. Torvads, Linux’u geliştirdiğinde bir üniversite öğrencisiydi. Finlandiyalı Torvalds’ın Linux’u geliştirme nedeni ise o dönemin Unix tabanlı sistemi Minix’e ücretsiz ve açık kaynaklı bir alternatifi yaratmak istemesiydi. Ürünü ilk olarak “Freax” şeklinde adlandırmak isteyen Torvalds, daha sonra ismi ve soyadından ilham alarak Linux ismini tercih etti.
Linux avantajları nelerdir?
Yazımızı sonlandırmadan önce gelin bir de Linux’un avantajlarına değinelim. İşte Linux avantajları:
1- Açık kaynak kodlu olması: Linux’un açık kaynak kodlu olmasının avantajı tabi ki de ücretsiz olması.
2- Güvenlik: Linux, Windows gibi yaygın kullanılan işletim sistemlerine göre daha az kötü niyetli yazılım tehdidi altında. Yani, daha güvenli. Linux’u antivirüs programı olmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabi bu karar yine de size kalmış.
3- Güncellemeler: Linux’ta güncellemeler diğer işletim sistemlerine göre daha hızlı ve sık şekilde gelmekte.
4- Kişiselleştirme: Linux bu yönden diğer işletim sistemlerine göre çok daha avantajlı. Neredeyse istediğiniz her şeyi kişiselleştirebilirsiniz.
5- Dağıtım seçenekleri: Daha önce de söylediğimiz gibi, piyasada birçok Linux dağıtımı mevcut. Bu da kullanıcı için daha çok seçenek ve beklentilerine daha iyi uyum demek.
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Donanım
Freedos Nedir? Freedos Bilgisayara Windows 10 Nasıl Yüklenir?
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi nedir? Freedos bilgisayarlara Windows 10 işletim sistemi nasıl kurulur? İşte Freedos hakkındaki herşey!
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi insanların kafasında bir soru işareti bırakıyor. Özellikle hazır sistemlerde ve laptoplarda karşımıza çıkan bu terimi çoğu kişi bilmiyor. Gelin aslında oldukça basit bir anlam taşıyan Freedos terimine yakından bakalım.
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Freedos nedir?
Başta da söylediğimiz gibi basit bir anlam taşıyan Freedos terimi bilgisayarın içerisinde bir işletim sistemi bulunmadığını ifade ediyor. Yani üretici firma bu bilgisayarın içine Windows 10, 8 veya 7 gibi bir işletim sistemi kurmuyor. Zaten Freedos olmayan modellere bakarsanız günümüzde genellikle bu alanda Windows 10 ibaresinin bulunduğunu görüyoruz. Yani üretici firma bilgisayarın içine bir işletim sistemi kuruyorsa sistemin adını özellikler kısmına yazıyor. Eğer sistemin içerisinde bir işletim sistemi yoksa Freedos olarak belirtiliyor.
Freedos bilgisayar alınır mı?
Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Fiyatlara baktığımız zaman bazı ürünlerde birebir aynı ürünün işletim sistemi kurulu olanı ve Freedos olanı arasında fiyat farkı oluyor. Tabiki burada işletim sisteminin kurulu olduğu model daha pahalı satılıyor. Bu taraftan baktığımızda Freedos sistem almak daha mantıklı duruyor. Tabi bu seçeneği seçtiğimizde bilgisayarımıza Windows işletim sistemini kendimiz kurmamız gerektiğini bilmeliyiz. Peki Freedos sisteme Windows 10 işletim sistemini nasıl kurarız? Gelin Freedos bilgisayara Windows 10 nasıl kurulur gösterelim.
Freedos bilgisayara nasıl Windows 10 kurarız?
Freedos bir sisteme Windows 10 kurmak için ilk olarak Windows 10’un kurulum dosyasının yüklü olduğu bir disk lazım. Eğer elinizde böyle bir disk yoksa Windows 10 kurulum dosyasını bir diske yazmamız lazım. Biz ilk olarak Windows 10 dosyasını USB‘ye yazmayı göstereceğiz. Ardından Freedos sisteme Windows 10 kurma işlemine geçeceğiz. Eğer elinizde Windows 10 kurulum dosyasının kurulu olduğu bir disk varsa direkt olarak o adıma geçebilirsiniz.
1.Adım : Windows 10 ISO dosyasını indirmek.
İlk olarak buraya tıklayarak Windows 10 kurulum sitesine gidiyoruz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede “Aracı şimdi indirin” butonuna bastıktan sonra Windows 10’un kurulum dosyası bilgisayarınıza inecek. Ardından Windows 10 format atma işleminin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.
2.Adım : USB belleğin içini temizlemek!
Daha sonra USB ile Freedos kurulum işlemi gerçekleştireceğimiz için USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. USB belleğinizin en az 8GB olması gerekiyor. Eğer USB’niz 8GB ve üzeri ise format atma işlemi için USB belleğinizin içini temizlemeniz gerek. Bu işlemi için ilk olarak “Bu Bilgisayar” kısayoluna tıklıyoruz ve USB belleğimizin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz. Ardından “Biçimlendir” diyoruz.
Açılan pencerede “Dosya Sistemi” seçeneğini “FAT32” yerine “NTFS” olarak seçiyoruz. Ardından “Hızlı biçimlendir” seçeneğini seçip “Başlat” diyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
3.Adım : ISO dosyasını programsız USB’ye yazdırmak!
Daha sonra USB belleğimiz takılı iken ilk indirdiğimiz “MediaCreationTool…” isimli kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Açılan sekmede lisans koşullarını kabul ediyoruz.
Daha sonra yeni açılan pencerede “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası (USB, DVD, ISO) oluştur” seçeneğini seçip, “İleri” tuşuna tıklıyoruz.
Ardından yeni açılan sekmede “Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan” seçeneğini seçip “İleri” butonuna basıyoruz.
Daha sonra gelen ekranda USB flash sürücü seçeneğini seçiyoruz ve sonraki sekmede içini temizlediğimiz USB belleği seçip “İleri” tuşuna basıyoruz.
Bu işlemden sonra USB belleğimizin içine Windows 10 kurulum dosyaları yüklenmiş olacak. Burada gelen sekmede kurulum bitene kadar bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
Artık USB belleğimize Windows 10 kurulum dosyalarımızı kurduk. Sırada Freedos sistemimize Windows 10 işletim sistemini kurmak var. Artık Windows 10 kurmak için kullandığımız bilgisayardan USB belleğimizi çıkarıyoruz ve Freedos sistemimize takıyoruz.
4.Adım : Freedos sisteme Windows 10 kurmak (BIOS’a giriş yapmak)
Freedos sistemimize Windows 10 kurmak için hazırladığımız USB belleğini takıyoruz. Ardından işleme başlatmak için artık BIOS‘a girmemiz gerekiyor. Bu işlemi başlatmak için ilk olarak bilgisayarımızı açıyoruz ve BIOS’a girmek için gereken tuşa sürekli olarak basıyoruz. Bu tuş bilgisayar açılırken ekranın alt kısmında yazar. Eğer hangi tuşa basacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi yazarak internetten BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Genellikle “F2, F11, F12, DEL” gibi tuşlarla BIOS’a girildiğini belirtmek isterim.
BIOS‘a girdikten sonra USB belleğimizi “Device Menu” kısmında ilk sıraya almamız gerekiyor. Bu bizim sistemimizde BIOS’a girer girmez karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir BIOS Menu’ye sahipseniz üst kısımdaki menüden USB’nizi bulup en sola taşıyabilirsiniz. Diğer BIOS’larda ise “Boot” sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan ilgili seçeneğe tıklayarak USB belleğinizi yine en üst sıraya alabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydedip çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlemi bir tuş ile yapabilirsiniz. Bu tuş genellikle BIOS ekranında alt kısımda “… – Save and Exit” şeklinde yazar. Ya da sol üstten çarpı ikonuna basıp “Save and Exit” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulum işleminiz başlamış olacak.
5.Adım : Windows 10 kurulumunu tamamlamak!
Bilgisayarınız Windows kurulum sekmesini açıktan sonra aşağıdaki gibi dil ve klavye seçimlerinizi yapıp “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sekmede “Şimdi Yükle” butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında gelen sekmede tekrar lisans koşullarını kabul edip “İleri” tuşuna basıyorsunuz ve disk tercihleriniz için yeni bir sekme geliyor. Burada alt kısımda bulunan “Özel” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra karşınıza bilgisayarınızdaki diskleriniz geliyor. Burada disklerinizdeki verileri silmek istiyorsanız tek tek disklere basıp “Biçimlendir” diyorsunuz. Tüm diskleri sıfırladıktan sonra Windows’u kurmak istediğiniz diski seçip “İleri” tuşuna basmanız gerekiyor.
Evet bu işlemide tamamladıktan sonra Windows 10 kurma işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu yazımızda “Freedos sistem nedir?, Freedos sisteme Windows 10 nasıl kurulur?” sorularını yanıtladık. Sizde bu işlemleri yaparak Freedos bilgisayarınıza Windows 10 işletim sistemini kurabilirsiniz. Yapamadığınız birşey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Windows 10 Format Nasıl Atılır?
USB ile Windows 10 format nasıl atılır? CD’siz orjinal Windows 10 format nasıl atılır? İşte sistemini Windows’un en güncel sürümüne yükseltmek isteyenler için basit Windows 10 format atma rehberi.
Format atmak çağımızda tüm kullanıcıların bilmesi gereken basit bir işlemdir. Bu yazımızda Windows‘un en güncel sürümü olan Windows 10 işletim sistemini kolayca bilgisayarınıza nasıl kurabilirsiniz detaylıca anlatacağız. En kolay Windows 10 formatı nasıl atılır görseller ile göstereceğiz. Şimdi gelin 5 adımda “Windows 10 format nasıl atılır?” sorusunu yanıtlayalım.
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İçindekiler
1. Adım : Windows 10 ISO dosyasını indirmek.
Windows 10 format atma işlemimize başlamak için ilk olarak Windows 10 ISO dosyasını indiriyoruz. Bu dosyaya Windows’un kendi sitesinden, yani buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede alt kısımda “Aracı şimdi indirin” butonunu göreceksiniz. Bu butona bastıktan sonra Windows 10’un kurulum dosyası bilgisayarınıza inecek. Dolayısıyla Windows 10 format atma işleminin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.
2. Adım : USB belleğin içini temizlemek!
Daha sonra USB ile format atma işlemi gerçekleştireceğimiz için USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. Ancak USB belleğinizin en az 8GB olması gerekiyor. Eğer USB’niz 8GB ve üzeri ise format atma işlemi için USB belleğinizin içini temizlemeniz gerek. Bu işlemi için ilk olarak “Bu Bilgisayar” kısayoluna tıklıyoruz. USB belleğimizin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz ve “Biçimlendir” diyoruz.
Açılan sekmede “Dosya Sistemi” seçeneğini “FAT32” yerine “NTFS” olarak seçiyoruz. Ardından başka bir ayar yapmadan “Hızlı biçimlendir” seçeneğini seçip “Başlat” diyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
3. Adım : ISO dosyasını programsız USB’ye yazdırmak.
USB belleğimizi temizledikten sonra sıra Windows 10 ISO dosyasını USB’ye yazmaya geldi. Bu işlem için USB belleğimiz takılı iken ilk indirdiğimiz “MediaCreationTool…” isimli Windows 10 kurulumunu çalıştırıyoruz. Açılan sekmede lisans koşullarını kabul etmeniz isteniyor. Burada “Kabul Et” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra resimdeki ekran karşınıza çıkacak. Bu adımda alt kısımda olan “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası (USB, DVD, ISO) oluştur” seçeneğini seçip, “İleri” tuşuna tıklıyoruz.
Ardından dil ve mimari seçeneklerini seçebileceğiniz bir ekran geliyor. Burada “Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan” seçeneğini seçip “İleri” butonuna basabilirsiniz.
Ardından Kullanılacak medyayı seçin sekmesinde USB flash sürücü seçeneğini seçiyoruz ve sonraki sekmede içini temizlediğimiz USB belleği seçip “İleri” tuşuna basıyoruz.
Bu işlemden sonra USB belleğimizin içine Windows 10 format dosyaları kurulmuş olacak. Burada gelen sekmede kurulum bitene kadar bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
Artık USB belleğimize Windows 10 format dosyalarımızı kurduk. Sırada sistemimizin format işlemini başlatmak var. Ancak bu adımdan önce bilgisayarınızdaki tüm bilgilerinizi kopyaladığınızdan emin olun. Çünkü format esnasında diskinizi sıfırlarsanız verileriniz silinecektir.
4. Adım : Format İşlemini Başlatmak (BIOS’a giriş yapmak)
Windows 10 format işlemini başlatmak için artık BIOS‘a girmemiz gerekiyor. Bu işlemi başlatmak için ilk olarak bilgisayarımızı kapatıyoruz. USB belleğimiz takılı iken bilgisayarımızı açıyoruz ve BIOS’a girmek için gereken tuşa sürekli olarak basıyoruz. Bu tuş bilgisayar açılırken ekranın alt kısmında yazar. Eğer hangi tuşa basacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi yazarak internetten BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Örneğin bizim sistemimizde “DEL” ile BIOS’a giriş yapılıyor. Ancak genellikle “F2, F11, F12, DEL” gibi tuşlarla BIOS’a girildiğini belirtmek isterim.
BIOS‘a girdikten sonra USB belleğimizi “Device Menu” kısmında ilk sıraya almamız gerekiyor. Bu bizim sistemimizde BIOS’a girer girmez karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir BIOS Menu’ye sahipseniz üst kısımdaki menüden USB’nizi bulup en sola taşıyabilirsiniz. Diğer BIOS’larda ise “Boot” sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan ilgili seçeneğe tıklayarak USB belleğinizi yine en üst sıraya alabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydedip çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlemi bir tuş ile yapabilirsiniz. Bu tuş genellikle BIOS ekranında alt kısımda “… – Save and Exit” şeklinde yazar. Ya da sol üstten çarpı ikonuna basıp “Save and Exit” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulum işleminiz başlamış olacak.
5. Adım : Disk ve Windows’u yeniden kurmak.
Bilgisayarınız Windows kurulum sekmesini açıktan sonra aşağıdaki gibi dil ve klavye seçimlerinizi yapıp “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sekmede “Şimdi Yükle” butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında gelen sekmede tekrar lisans koşullarını kabul edip “İleri” tuşuna basıyorsunuz ve disk tercihleriniz için yeni bir sekme geliyor. Burada alt kısımda bulunan “Özel” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra karşınıza bilgisayarınızdaki diskleriniz geliyor. Burada disklerinizdeki verileri silmek istiyorsanız tek tek disklere basıp “Biçimlendir” diyorsunuz. Tüm diskleri sıfırladıktan sonra Windows’u kurmak istediğiniz diski seçip “İleri” tuşuna basmanız gerekiyor.
Evet bu işlemi de yaptıktan sonra Windows 10 format atma işlemimiz bitmiş oluyor. Bu işlemin devamında sisteminizde Windows 10 yüklemesi başlamış olacak. Yükleme tamamlandıktan sonra basit ayarları yapmanız için Windows size yardımcı olacak.
2. YOL : USB olmadan Windows 10 format atmak.
Sisteminizi Windows 10’a yükseltmenin elbette birden fazla yöntemi var. Eğer elinizde bir USB yoksa Windows 10 yükseltmesini edinmeniz için yine 1.Adım’a gidip Windows kurulum dosyasını indirmeniz gerekiyor. Sonra direkt olarak indirdiğiniz dosyayı çalıştırıyorsunuz. Lisans sözleşmesini kabul ettikten sonra gelen seçenekte bu sefer “Bu bilgisayarı şimdi yükselt” butonunu seçip ileri diyorsunuz.
Bu işlemden sonra gelen sekmede size hangi dosyaları saklamak istediğiniz soruluyor. Burada saklamak istediğiniz dosyaları (varsa) seçip “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ve Windows 10 kurulum işleminiz başlamış oluyor.
3. YOL: Windows 10 için sıfırlama yapmak.
Aslında üstteki iki çözümde hem Windows 10 kullanıcıları nasıl format atar sorusuna yanıt verdik, hem de Windows 7,8 veya başka bir işletim sisteminden Windows’a nasıl geçilir onu gösterdik. Ancak zaten Windows 10 kullananlar için üçüncü bir seçenek daha var. O da herhangi bir dosya indirmeden bilgisayara format atmak.
Bu işlemi için ise ilk olarak “Başlat” butonuna tıklıyoruz ve Ayarlar sekmesine giriyoruz. Daha sonra “Güncelleştirme ve Güvenlik” sekmesine giriyoruz. Açılan sekmede “Kurtarma” sekmesine giriyoruz. Burada en üstte Bu bilgisayarı sıfırla seçeneğini göreceksiniz. Hemen altındaki Başlayın butonuna tıkladığınızda USB, CD, DVD veya ISO dosyası kullanmadan sisteminizi sıfırlamaya başlayabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde Windows 10 format atma işlemlerini gösterdik. Format işlemine başlamadan önce sisteminizin UEFI desteğine sahip olup olmadığını da öğrenmeniz gerekmekte. Son olarak sisteminizin Windows 10’a uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei HarmonyOS Beta 3.0 sürümü yayınlandı!
Huawei, uzun zamandır geliştirmeye devam ettiği HarmonyOS işletim sistemini yakın zaman içerisinde akıllı telefonlar için piyasaya sürecek. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei HarmonyOS Beta 3.0 indirmeye hazır halde. Ancak, şu anda yalnızca kapalı betaya erişim sağlayabilen kullanıcılar aktif olarak kullanabiliyor. HarmonyOS 2.0 ise akıllı telefonlar ve tabletler için yakın zaman içerisinde aktif hale gelecek. Böylece, test yeterliliklerine sahip olan geliştiriciler bu sürüme erişebilecekler.
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Huawei HarmonyOS Beta 3.0, hangi yenilikleri getiriyor?
Huawei HarmonyOS Beta 3.0 güncellemesi, işletim sistemine yeni bir özellik katmıyor. Ancak bu güncelleme, bazı önemli yükseltmeler ile kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Huawei HarmonyOS API optimize hale geldi ve geliştiriciler için daha fazla özellik aktifleşti. Bununla birlikte sistem yetenekleri de geliştirildi. Güncelleme notlarına göz atacak olursak;
- 1000’den fazla HarmonyOS API’sı aktif hale geldi.
- Artık FA için ücretsiz kurulum özelliği mevcut. Ayrıca ücretsiz kurulum özelliğini destekleyen FA hizmetleri, kurulum olmadan da çalışacak.
- Cihazlar arası dolaşımı arttıran yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile cep telefonu ve tabletlerdeki içerikler büyük ekranlara, saatlere ve diğer cihazlar kolayca aktarılabilecek.
- Etkili bellek yönetim mekanizması
- Animasyon geliştirme platformu ile ilgili yenilikler
- Yazı tipi ve arayüzü ayarlamak için JAVA kontrolü aktif hale geldi.
- Bağlantı yönetiminde optimizasyonu sağlamak için saat, tablet ve diğer cihazlarda yönetim desteği etkinleşti.
- Dağıtılmış ağ API’sı
- Sürücü arızası teşhisi ve kurtarma mekanizması ile ilgili yeni özellikler
Yu Chendong’a göre, Huawei‘nin amiral gemisi cep telefonları HarmonyOS işletim sistemine nisan ayında geçmeye başlayacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan spekülasyonlar, HarmonyOS ile ilgili sunumun 24 Nisan’da gerçekleşeceğini gösteriyor.
Huawei, yeni amiral gemisi serisini ne zaman tanıtacak?
“FoxSister” takma adıyla bilinen bir Huawei personeli, Huawei’nin önümüzdeki ay iki etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlikler, 22 Nisan – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Şirketin gerçekleştireceği ilk etkinlik büyük ihtimalle HarmonyOS 2.0 ile alakalı olacak. Bununla birlikte paylaşımı yapan kişi bu konuda net bir bilgi vermiyor. Huawei’nin 24-26 Nisan tarihleri arasında Huawei Geliştirici Konferansı düzenleme planı bulunmakta. Bu nedenle, bu konferansta HarmonyOS’un resmi çıkışını yapması mümkün.
24 Nisan’da tanıtılması beklenen HarmonyOS’un ardından 27 Nisan’da P50 serisi kullanıcılarla buluşacak. Bununla birlikte bazı tahminlere göre P50 serisi şimdilik sadece Çin’e özel olacak. Önümüzdeki mayıs ayında ise cihazların global olarak satışa çıkması muhtemel gözüküyor. P50 serisi, Kirin 9000 yonga setinin farklı varyasyonları ile piyasaya çıkacak. Ayrıca HarmonyOS 2.0’ın piyasaya sürüldüğü ilk cihazlar da muhtemelen P50 serisine ait olacak.
Ortaya çıkan son raporlar, Huawei MatePad Pro 2’nin de HarmonOS işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Bu cihaz, Huawei’nin HarmonyOS’u kullanan ilk tableti olacak. Tablet, aynı zamanda Huawei’nin amiral gemisi yonga seti olan Kirin 9000 ile birlikte gelecek. MatePad Pro 2‘nin 12.2 inç ve 12.6 inç olmak üzere iki farklı modeli mevcut. Sonuç olarak HarmonyOS’un çıkışı ile Huawei ekosistemi büyük bir değişimin içine girecek.
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Forumdan Son Mesajlar
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Linux nedir? Linux işletim sistemi avantajları neler?
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