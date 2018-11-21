Linkedln uygulamasına hikayeler kısmı ekliyor

Profesyonellere ve öğrencilere hizmet veren sosyal ağ Linkedln, Snapchat’in başlattığı Instagram’ın kopyaladığı hikayeler özelliğini uygulamasına ekliyor.

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Öğrenci odaklı bir özellik olacak

Şuanda sadece ABD merkezli öğrenciler tarafından test edilebilen özellik kısa videolar yayınlanmasına olanak veriyor. Ayrıca bu hikayeler kısmında fotoğraf yayınlanmadığını da ekleyelim. Bu özellik ile birlikte öğrencilerin, işverenlere kendini daha basit bir şekilde açıklayacağı düşünülüyor.

Yüklediğimiz hikaye 24 saat değil tam 7 gün boyunca profilinizde yer alıyor. 7 gün geçtikten sonra hikayeler siliniyor. Bu şekilde öğrenciler kendileri hakkında ilgin. Ve öne çıkan bilgileri video aracılığı ile herkese aktarabiliyor.

Linkedln Ürünü Müdürü Isha Patel; “Öğrencilerin profilini oluşturmaları, kim olduklarını, akademik ve profesyonel deneyimlerinin neler olduğunu gösteren bu özgün içeriğe sahip olmaları için harika bir yol. Bu videoların profillerinde yayınlanması, öğrencilerin ağlarını büyütmelerine, mezun olduktan sonra hayata hazırlanmalarına ve potansiyel işverenlerin kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.” Dedi.