Google Asistan Türkçe oluyor!

Çıktığı günden bu yana pek fazla dil desteğine sahip olmayan Google Asistan, bundan sonra 14 farklı dil desteğine sahip olacak.

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Google Asistan 30 farklı dilde hizmet verecek

İşlevsel bir yapay zekaya sahip Asistan, dil güncellemeleri almadığı için rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Ama bu geri kalma yapılacak yeni güncellemeden sonra aşılacak gibi görünüyor. Asistan son yapılan açıklamaya göre en son eklenenler de dahil olmak üzere toplamda 17 farklı dile destek sunacak. Daha önceki açıklamalarda ise Google 30 farklı dil desteğini sene sonuna kadar getireceğini söylemişti.

Beta testi için çalışmaları yapılan dillerin içinde Türkçe’de bulunuyor. Beta testlerinin sonucunda Türkçe dahil 14 farklı dile yıl sonuna kadar destek gelecek. Asistanın dilimize gelmesi, Android kullanıcılarına sevindirici bir haber olabilir.