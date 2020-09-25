LinkedIn’e hikaye özelliği geldi

Belirli bir süre sonra silinen hikayeler konseptine son olarak LinkedIn de katıldı. Profesyonel ağ oluşturma sitesi, şirketin LinkedIn Hikayeleri ile aylarca süren deneyini resmileştiren tasarımını açıkladı. Bugünden başlayarak, şirket bu özelliği ABD ve Kanada’daki tüm kullanıcılarına sunacak ve önümüzdeki birkaç hafta içinde herkesin kullanımına sunmayı planlıyor.

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Özellik nasıl çalışıyor?

LinkedIn’in Hikayeler sürümü, Instagram veya Snapchat’in hikaye özelliğine çok benziyor. Bir fotoğraf çekin, metin veya GIF ile süsleyin ve tüm profesyonel bağlantılarınızın 24 saat boyunca görmesi için profilinize yükleyin (Hikayenizi kimlerin görüntüleyebileceğini kontrol etmek için gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.) Ve ihtiyacınız olması durumunda LinkedIn tüm bağlantılarınızın hikayelerini ana yayınınızın en üstüne yerleştirme imkanı sağlıyor. LinkedIn’in kullanım amacına bakılırsa son ihtiyaç duyulacak özellik hikaye eklemeleri gibi görünebilir fakat, şirket dikkate alınması gereken bazı avantajlar olduğunu söylüyor. LinkedIn’in kıdemli ürün müdürü Liz Li, özelliğin ilk testlerinin, bazı kişilerin LinkedIn profillerinde sonsuza dek kalması yerine 24 saat sonra kaybolacağını bildiklerinde gönderi paylaşmaya daha istekli olduklarını gösterdiğini söylüyor. Li, Engadget’e “Geçmişteki üyeler, LinkedIn’de paylaşımın göz korkutucu olduğunu düşünüyordu” dedi. “LinkedIn hikayeler aracılığıyla gerçekten içerik paylaşmayan kişilerin daha fazla paylaşım yapmasısını tetikleyemeyi umuyoruz.” Li, “Diğer ağlarda paylaştığınız şeyleri paylaşmanız gerekmiyor,” diyor. “Bu, köpeğinizin bir resmini paylaşamayacağınız anlamına gelmez ancak amaç, iş konuşmalarını ve bağlantıları canlı tutmaktır.” diyerek ekliyor.

Hikayelerin yanı sıra, yeni tasarım diğer bazı güncellemelerle birlikte geliyor. Sitenin arama özellikleri, yeni filtreleme seçeneklerini ve ana arama aracından çevrimiçi kursları ve diğer LinkedIn içeriğini bulma özelliğini içerecek şekilde elden geçirildi. Mesajlaşma, emoji tepkileri ile Facebook benzeri başka bir özelliğin yanı sıra doğrudan sohbetten görüntülü arama başlatma seçeneği de alıyor. Ekim ayında kullanıma sunulacak görüntülü görüşme; Zoom, Microsoft Teams, Slack ve BlueJeans’ı destekliyor.