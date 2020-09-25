Genel
LinkedIn’e hikaye özelliği geldi
Belirli bir süre sonra silinen hikayeler konseptine son olarak LinkedIn de katıldı. Profesyonel ağ oluşturma sitesi, şirketin LinkedIn Hikayeleri ile aylarca süren deneyini resmileştiren tasarımını açıkladı. Bugünden başlayarak, şirket bu özelliği ABD ve Kanada’daki tüm kullanıcılarına sunacak ve önümüzdeki birkaç hafta içinde herkesin kullanımına sunmayı planlıyor.
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Özellik nasıl çalışıyor?
LinkedIn’in Hikayeler sürümü, Instagram veya Snapchat’in hikaye özelliğine çok benziyor. Bir fotoğraf çekin, metin veya GIF ile süsleyin ve tüm profesyonel bağlantılarınızın 24 saat boyunca görmesi için profilinize yükleyin (Hikayenizi kimlerin görüntüleyebileceğini kontrol etmek için gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.) Ve ihtiyacınız olması durumunda LinkedIn tüm bağlantılarınızın hikayelerini ana yayınınızın en üstüne yerleştirme imkanı sağlıyor. LinkedIn’in kullanım amacına bakılırsa son ihtiyaç duyulacak özellik hikaye eklemeleri gibi görünebilir fakat, şirket dikkate alınması gereken bazı avantajlar olduğunu söylüyor. LinkedIn’in kıdemli ürün müdürü Liz Li, özelliğin ilk testlerinin, bazı kişilerin LinkedIn profillerinde sonsuza dek kalması yerine 24 saat sonra kaybolacağını bildiklerinde gönderi paylaşmaya daha istekli olduklarını gösterdiğini söylüyor. Li, Engadget’e “Geçmişteki üyeler, LinkedIn’de paylaşımın göz korkutucu olduğunu düşünüyordu” dedi. “LinkedIn hikayeler aracılığıyla gerçekten içerik paylaşmayan kişilerin daha fazla paylaşım yapmasısını tetikleyemeyi umuyoruz.” Li, “Diğer ağlarda paylaştığınız şeyleri paylaşmanız gerekmiyor,” diyor. “Bu, köpeğinizin bir resmini paylaşamayacağınız anlamına gelmez ancak amaç, iş konuşmalarını ve bağlantıları canlı tutmaktır.” diyerek ekliyor.
Hikayelerin yanı sıra, yeni tasarım diğer bazı güncellemelerle birlikte geliyor. Sitenin arama özellikleri, yeni filtreleme seçeneklerini ve ana arama aracından çevrimiçi kursları ve diğer LinkedIn içeriğini bulma özelliğini içerecek şekilde elden geçirildi. Mesajlaşma, emoji tepkileri ile Facebook benzeri başka bir özelliğin yanı sıra doğrudan sohbetten görüntülü arama başlatma seçeneği de alıyor. Ekim ayında kullanıma sunulacak görüntülü görüşme; Zoom, Microsoft Teams, Slack ve BlueJeans’ı destekliyor.
Akıllı Ev
Xiaomi MIJIA markası akıllı evcil hayvan su sebilini tanıttı!
Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili sayesinde evcil hayvanınız artık daha güvenle su içecek. Xiaomi MIJIA yeni ürününün piyasaya çıkış tarihini 25 Eylül olarak açıkladı.
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Evcil hayvanlar için su sebili: Xiaomi MIJIA Smart Pet Water
Xiaomi MIJIA markası, 25 Eylül’de akıllı bir ev ürünü piyasaya süreceğini bizlere açıkladı. Ürün, MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili olarak çıkacak ve Çin’de 169 yuan’a (191 lira) satılacak. Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili minimalist bir yapıya sahip. Ayrıca su ve elektrik ayırımı için gizli bir sistemi bulunuyor. Evcil hayvanınızın su içtiği kısım da oldukça temiz ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Bu kısmın temizliğinin minik bir su kabı temizlemek kadar kolay ve kullanışlı olması da dikkat çekiyor.
Bu akıllı su sebilinde, dolaşan bir su yolu sistemi kullanılıyor. Bu sistem evcil hayvanınızın içeceği suyu, onda dağ ve dere kaynağından akan su gibi hissetmesini sağlıyor. Akan su, tıpkı doğada olduğu gibi oksijen bakımından zengin olduğundan evcil hayvanınıza doğadaymış gibi hissettirip onun içme suyuna olan ilgisini arttırıyor.
Buna ek olarak MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili, böbrek taşlarının oluşmasını sağlayan ince parçacıkları, saçları, artık kloru, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını engelliyor. Bunun için de uluslararası kalitede filtre malzemeleri ve dört kat yüksek verimli derin filtrasyon sistemini kullanıyor. Bu sistem sadece suyu temizlemekle kalmıyor aynı zamanda suyu yumuşatıp minik dostunuz için en iyi hale getiriyor.
Ayrıca sizin su eklemek, temizlemek veya filtre elemanlarını değiştirmenizi unutmamanız için de yardımcı olacak MIJIA destek uygulaması bulunuyor. Bu uygulama cep telefonu bildirimleri aracılığıyla herhangi bir zamanda hatırlatıcılar almanızı sağlayıp unutmamanızı sağlıyor.
Dizi/Film/Kitap
2021 yılında vizyona girecek en iyi 10 film
Covid-19 salgını nedeniyle sinemaya gitmeyi özlediğimiz bir senenin son aylarındayız. Salgın sebebiyle film çekimleri ve setler de ertelendi. Örneğin bu yıl, James Bond gecikmiş olabilir, ancak birçok süper kahraman yılın ilerleyen saatlerinde tekrar harekete geçecek. Bu yıl Black Widow, Wonder Woman 1984 ve Birds of Prey‘de kadınlar başı çekti. Seneye ise gelecek daha birçok devam filmi var, bunlardan en çok beklenenleri derledik.
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2021’de sinemaseverleri neler bekliyor?
Tomb Raider 2
Uzun bir aranın ardından Tomb Raider 2021’nin Mart ayında hayranlarıyla buluşacak gibi görünüyor.
Jackass Movie
Aramount, 2000 yılında yayınlanmaya başlayan MTV dublör-şaka reality serisine dayanan dördüncü filmin Deadline’a göre 5 Mart 2021’de vizyona gireceğini duyurdu.
2 Nisan 2021’de yayınlanacak olan Fast And Furious 9, popüler Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni bölümü olacak
Matrix 4, ünlü Matrix serisinin uzun zamandır beklenen 4. bölümü olacak. Lana Wachowski’nin yönettiği bu film, 18 yaşındaki The Matrix Reloaded filminin hikayesini devam ettirecek.
Venom: Let There Be Carnage, farklı Sony Marvel Evreninin ilk devamı. Andy Serkis tarafından yönetilen Venom devam filminin konusu şu anda bilinmiyor. Eleştirmenler tarafından kötü bir şekilde incelenmesine rağmen, Venom 856.1 Milyon Dolar hasılat yapan izleyiciler tarafından benimsendi.
Chris Pratt, 11 Haziran’da sinemaseverleri Jurassic World’e davet edecek. Colin Trevorrow’un yönettiği Jurassic World: Dominion, Jurassic World serisinin 3. filmi olacak.
Muhtemelen tarihin en çok beklenen animasyon devam filmi olan Looney Tunes basketbol topu filmi, sonunda Space Jam: A New Legacy ile ekranlara dönecek. NBA All-Star Michael Jordan’ın yerine üç kez NBA Şampiyonu LeBron James çıkıyor.
Jon Watts‘ın yönettiği İsimsiz Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evreni’ndeki 3. Örümcek Adam filmidir. Konu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da film, kimliğini açığa çıkaran ve Mysterio‘nun “ölümü” için çerçevelenen Peter Parker’ı takip edecek.
Harry Potter sequel serisinin 3. bölümü, 12 Kasım 2021’de sinemalarda sihri geri getirecek. Filmin yönetmenliğini David Yates üstlenecek ve kadroda, Gellert Grindelwald rolünde Johnny Depp, Tina Goldstein rolünde Katherine Waterston, Credence rolünde Ezra Miller yer alıyor.
Pandora dünyası 10 yılı aşkın süreden sonra nihayet 17 Aralık 2021′de beyazperdeye dönecek. James Cameron’ın yönettiği uzun zamandır beklenen devam filmi, orijinal filmin tüm çekirdek karakterlerini geri getirecek. Oyuncular arasında Neytiri rolünde Oona Chaplin, Vin Diesel ve Jake Sully rolünde Sam Worthington yer alıyor. Konu ise şu anda bilinmiyor.
Genel
Windows XP kaynak kodlarının sızdırıldığı iddia ediliyor
Windows XP SP1 başta olmak üzere, eski Windows sürümlerine ait kaynak kodlarının çevrimiçi olarak olarak sızdırıldığı iddia ediliyor. Sızıntıyı yapan kişi, son iki ayını Windows sürümlerinin kaynak kodlarını koleksiyon yapmakla geçirdiğini belirtiyor. 43 GB boyutundaki koleksiyon, 4chan adlı forum sitesinde paylaşıldı.
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Koleksiyon, Bill Gates ile ilgili komplo teorilerini de içeriyor
Windows XP ve Windows Server 2003’ün yanı sıra, sistemin daha eski sürümlerinin de kaynak kodlarını içeren koleksiyonda başlıca göze çarpanlar şu şekilde;
♦ MS DOS 3.30
♦ MS DOS 6.0
♦ Windows 2000
♦ Windows CE 3
♦ Windows CE 4
♦ Windows CE 5
♦ Windows Embedded 7
♦ Windows Embedded CE
♦ Windows NT 3.5
♦ Windows NT 4
Koleksiyon içeriğinde Bill Gates hakkında komplo teorileri içeren videoların da bulunduğu iddia ediliyor. Koleksiyon içeriğindeki en önemli kısım; 2.9 GB boyutundaki arşivlenmiş bir klasör ve bu klasörün içerisinde bulunan Windows XP ve Windows Server 2003’e ait olduğu iddia edilen kaynak kodları. Sızıntıyı yapan kişi, söz konusu kaynak kodlarının yıllardır bilgisayar korsanları arasında paylaşıldığını belirtiyor.
Kaynak kodlarını inceleyen uzmanlar, bunun gerçek kaynak kodları olup-olmadığını anlamanın imkansız olduğunu belirtiyorlar. Kaynak kodlarının gerçekliği ile ilgili Microsoft ile iletişime geçilse de, şirket tarafından herhangi bir geri dönüş sağlanmış değil.
Bu bir güvenlik sorunu teşkil ediyor mu?
Windows XP piyasaya sürüleli neredeyse 20 yıl oldu. Eğer sızdırılan kodlar, halihazırda kullanmakta olduğumuz modern Windows versiyonlarında da kullanıyorsa, bunun bir güvenlik sorunu oluşturduğu aşikar. Windows XP kaynak kodunda istismar edilebilir hatalar bulunursa ve söz konusu kaynak kodları halihazırda Windows 10’da da kullanılıyorsa, bilgisayar korsanları işletim sisteminin modern sürümündeki bu hataları kullanabilirler.
Kaynak kodu nedir?
Kaynak kodu; bir yazılımın işlenip makine diline çevrilmeden önce, insanların okuyabileceği ve üzerinde çalışabileceği programlama diliyle yazılmış hali. Kaynak koduna sahip olmak, Windows işletim sisteminin iç işleyişine ayrıntılı bir göz atmayı sağlıyor.
Bu sızıntı, Windows tarihine göz atmak isteyen kişiler için önemli bir kaynak oluşturabilir. Ancak söz konusu arşivi indirmenin büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu söylemekte fayda var.