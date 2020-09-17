LinkedIn, güncellenmiş kılavuzunu yayınladı

Milyonlarca insanın kariyer amaçlı kullandığı platform bu hafta, LinkedIn kampanyalarınızı optimize etmeye yardımcı olabilecek yeni özellikler, daha fazla araç ve seçeneği içeren ‘LinkedIn’de Hedeflemeyi Ustalaşma’ kılavuzunun gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir baskısını yayınladı. Platform, ilk olarak geçen yıl Mart ayında ‘Hedeflemeyi Yönetme’ kılavuzunu başlattı, ancak o zamandan beri LinkedIn, yaklaşımınızı iyileştirebilecek bir dizi yeni reklam aracı ve seçeneği ekledi.

LinkedIn’e göre:

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“Güncellenen yeni kılavuz, Eşleşen Kitleler, Videoya Göre Yeniden Hedefleme , Olası Satış Oluşturma Formları, Web Sitesini Yeniden Hedefleme, Kişi Hedefleme ve Şirket Listesi Hedefleme gibi yeni özellikler hakkında rehberlik içeriyor.”

Yeni kılavuz kullanıcılar açısından neden önemli?

Kılavuz, şu anda platformda bulunan reklam hedefleme seçeneklerinin her birine yararlı bir genel bakış sağlıyor ve her bir öğenin nasıl çalıştığını ve bunları en iyi nasıl kullanabileceğinizi açıklıyor; bu, LinkedIn reklam kampanyalarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için harika bir bilgi.

Platform, son birkaç yıldır kullanımda ve katılımda istikrarlı bir büyüme görüyor ve platform şu anda 700 milyondan fazla üyeye hizmet veriyor. COVID-19 salgınından sonra platform, önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha da büyük bir odak noktası olmaya hazır görünüyor.