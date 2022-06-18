Multi-milyarder Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantıda, sosyal medya şirketi için 44 milyar dolarlık devralma teklifinin başarılı olması halinde olası işten çıkarmaları ima etti. Ayrıca uzaktan çalışma, konuşma özgürlüğü ve potansiyel dünya dışı yaşam gibi konulara da değindi.

Musk, nisan ayında firma için teklifini başlatmasından bu yana ilk kez personelle konuştu. Sahte hesaplar hakkında bilgi verilmezse anlaşmayı bırakabileceğini söyledi. Perşembe günü Twitter çalışanlarıyla geniş kapsamlı bir video görüşmesinde Musk, Twitter’daki işten çıkarmaların şirketin mali durumuna bağlı olacağını söyledi.

“Şirketin sağlıklı olması gerekiyor. Şu anda maliyetler gelirleri aşıyor” dedi. Ancak şunları ekledi: “Önemli bir katkıda bulunan herkesin endişelenecek bir şeyi olmamalıdır”. Ayrıca, “istisnai biri” olmadıkça ofisten çalışmayı tercih ettiğini de belirtti.

Ancak devralma tartışmaları hakkında bir güncelleme yapmadı ve Twitter çalışanları, iş ve çalışan tazminatı konusundaki görüşleriyle ilgili hayal kırıklıklarını ifade etmek için bir iç iletişim kanalına gitti.

Elektrikli araç üreticisi Tesla ve roket şirketi SpaceX’in patronu olan Musk, “uzaylılar için gerçek kanıt” görmediğini söylese de dünyanın ötesinde yaşam olasılığını da tartıştı.

“Diğer yıldız sistemlerine gidip uzaylı medeniyetler olup olmadığını görebilir miyiz?” diye sordu ve platformun “medeniyet ve bilince” yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Ayrı bir gelişmede, Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’teki bir grup çalışan, Musk’ı perşembe günü şirket yöneticilerine gönderdiği dâhili bir mektupta “sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç kaynağı” olarak nitelendirdi.

Bu arada, günün ilerleyen saatlerinde Dogecoin kripto para birimindeki bir yatırımcı tarafından, onu fiyatını artırmak için bir piramit şeması yürütmekle suçlayan 258 milyar dolar için dava açıldı.

New York’ta yapılan şikâyet, Musk’ın “kar, ifşa ve eğlence için Dogecoin Piramit Planını işletmek ve manipüle etmek için dünyanın en zengin adamı olma kaidesini kullandığını” iddia ediyor.

Bu ayın başlarında, Musk, Twitter’ı devralma teklifinden uzaklaşmakla tehdit etti ve kullanıcı tabanı hakkında daha fazla bilgi edinme isteklerini “engellemekle” suçladı. Düzenleyicilere gönderilen bir mektupta, spam hesaplarının kendi ölçümünü yapma hakkına sahip olduğunu söyledi. Mektup, anlaşmanın daha fazla bilgi bekleyene kadar “beklemede” olduğunu ilan etmesinden sonra haftalarca kaynayan bir anlaşmazlığı resmileştirdi.

Şirketin hisseleri perşembe günü New York ticaretinin sonunda Musk’ın 54,20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında 37,36 dolarda kaldı.