LinkedIn 2020’de 10 milyon kişinin yeni beceri kazanmasına yardımcı oldu

COVID-19 salgını LinkedIn’in gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Milyonları işsiz bırakan ve milyonlarca insanı çeşitli şekillerde etkileyen olan küresel salgın, çevrimiçi eğitim, dijital bağlantı, yeni çalışma yaklaşımları vb. için de yeni fırsatlar yarattı. Artan ihtiyacı kolaylaştırmak ve katılımı en üst düzeye çıkarmak için, LinkedIn iş arayanlar ve yaptıkları işte bir sonraki adımı atmak isteyen profesyoneller arasında en çok tercih edilen platform oldu.

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LinkedIn 2020’de neler kazandı?

Pandemiden önce de LinkedIn, profesyonel bağlantı için en çok tercih edilen platform idi ancak pandemi sırasında, kullanıcıların hızla gelişen fırsatlarla aynı hizaya gelmelerini sağlayan temel becerileri edinmeleri için dijital eğitim araçlarının kalite düzeyini ve değerini arttırmasıyla 2020‘de daha fazla ilgi gördü. Bu hafta platform, bu çabalar hakkında bir güncelleme yaptı ve 10 milyon kişinin pandemi sırasında LinkedIn Learning, Microsoft’un eğitim araçları ve GitHub aracılığıyla yeni beceriler öğrendiğini bildirdi.

LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky‘ye göre: “231 ülke ve bölgeden insanlar, Haziran ayında başladığımızdan bu yana fırsat.linkedin.com adresindeki programımıza başvurdu. ABD, Hindistan, İngiltere, Fransa ve Kanada’dan çok sayıda insan görüyoruz. En popüler kurslarımızdan bazıları yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri ve veri analistleri rolleri hakkında oldu.” 706 milyondan fazla profesyonelin, 55 milyondan fazla şirketin, 11 milyon iş ilanının ve daha fazlasının becerilerini ve kariyer gelişimlerini haritalayabildiği Ekonomik Grafiğini kullanarak LinkedIn, önemli fırsat alanlarını belirlemek için iyi bir konumda. Belirtildiği gibi, muhtemelen platformun uygulama içi rekor katılım ve etkileşim seviyelerini geliştirmeye devam ettiğini ve çeşitli açılardan temel bir İK aracı olarak potansiyelini en üst düzeye çıkardığını gözlemleyeceğiz.

Ayrıca, platformu daha profesyonel hale getirmek için daha fazla pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarının ilerlemesine şahit olacağız. Bu hızla gelişmeye devam eden latformu uzun süreli stratejilerinize eklemek ve gelişmeleri takip etmeniz iş ağınız açısından son derece faydalı olabilir.