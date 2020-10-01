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LinkedIn 2020’de 10 milyon kişinin yeni beceri kazanmasına yardımcı oldu
COVID-19 salgını LinkedIn’in gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Milyonları işsiz bırakan ve milyonlarca insanı çeşitli şekillerde etkileyen olan küresel salgın, çevrimiçi eğitim, dijital bağlantı, yeni çalışma yaklaşımları vb. için de yeni fırsatlar yarattı. Artan ihtiyacı kolaylaştırmak ve katılımı en üst düzeye çıkarmak için, LinkedIn iş arayanlar ve yaptıkları işte bir sonraki adımı atmak isteyen profesyoneller arasında en çok tercih edilen platform oldu.
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LinkedIn 2020’de neler kazandı?
Pandemiden önce de LinkedIn, profesyonel bağlantı için en çok tercih edilen platform idi ancak pandemi sırasında, kullanıcıların hızla gelişen fırsatlarla aynı hizaya gelmelerini sağlayan temel becerileri edinmeleri için dijital eğitim araçlarının kalite düzeyini ve değerini arttırmasıyla 2020‘de daha fazla ilgi gördü. Bu hafta platform, bu çabalar hakkında bir güncelleme yaptı ve 10 milyon kişinin pandemi sırasında LinkedIn Learning, Microsoft’un eğitim araçları ve GitHub aracılığıyla yeni beceriler öğrendiğini bildirdi.
LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky‘ye göre: “231 ülke ve bölgeden insanlar, Haziran ayında başladığımızdan bu yana fırsat.linkedin.com adresindeki programımıza başvurdu. ABD, Hindistan, İngiltere, Fransa ve Kanada’dan çok sayıda insan görüyoruz. En popüler kurslarımızdan bazıları yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri ve veri analistleri rolleri hakkında oldu.” 706 milyondan fazla profesyonelin, 55 milyondan fazla şirketin, 11 milyon iş ilanının ve daha fazlasının becerilerini ve kariyer gelişimlerini haritalayabildiği Ekonomik Grafiğini kullanarak LinkedIn, önemli fırsat alanlarını belirlemek için iyi bir konumda. Belirtildiği gibi, muhtemelen platformun uygulama içi rekor katılım ve etkileşim seviyelerini geliştirmeye devam ettiğini ve çeşitli açılardan temel bir İK aracı olarak potansiyelini en üst düzeye çıkardığını gözlemleyeceğiz.
Ayrıca, platformu daha profesyonel hale getirmek için daha fazla pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarının ilerlemesine şahit olacağız. Bu hızla gelişmeye devam eden latformu uzun süreli stratejilerinize eklemek ve gelişmeleri takip etmeniz iş ağınız açısından son derece faydalı olabilir.
İnternet
FarmVille, 31 Aralık’ta veda ediyor!
Arkadaşlarınızın komşu olarak birlikte çalışmasına ve bununla ilgili her şeyi Facebook zaman çizelgelerinde yayınlamasına izin veren bir çiftçilik simülatörü oyunu olan FarmVille, 11 yılın ardından kapılarını tamamen kapatılıyor. Oyun geliştirici şirket Zynga, oyunun 31 Aralık’ta kapatılacağını duyurdu. Günümüzde çoğu insan muhtemelen FarmVille’i artık çok sık oynamasa da, 11 yıllık serüveni boyunca oyun milyonlarca kullanıcıyı çekti, bu nedenle bu değişiklik yine de birçok insan açısından üzücü olabilir.
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Oyun neden kapatılıyor?
Eurogamer’ın da belirttiği gibi FarmVille, Facebook’ta yıllardır en çok oynanan oyundu. FarmVille geliştiricileri oyunu sonlandırmaya kararının Microsoft’un Flash desteğini bitirmesi sebebiyle olduğu söylense de daha sonra, Adobe’un, web tarayıcıları için Flash Player‘ı dağıtmayı ve güncellemeyi durdurmayı planladığından kaynaklandığı belirlendi. Zynga, veda hakkında”Birçoğunuzun en başından beri bizimle birlikte olduğunuzun ve yıllar boyunca bu oyundan bizim kadar zevk alan inanılmaz bir küresel oyuncu topluluğu oluşturmaya yardımcı olduğunuzun farkındayız. Bunun için teşekkür ederiz diyoruz.” dedi.
Uygulama içi satın alımlar, oyunun ödeme sisteminin kapatılacağı 17 Kasım’a kadar mevcut olacak. 31 Aralık’a kadar oynamaya devam edebileceksiniz ve kalan krediler o zamana kadar kullanılabilecek.
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Google Meet, Android ve iOS’da gürültü kesme özelliği geliştiyor
Google Meet, Android ve iOS’ta mobil cihazlar için masaüstünde yapılabilen gürültü engelleme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, Meet’i akıllı telefonda kullanmayı tercih eden gürültülü bir ortamda evden çalışanlar için oldukça faydalı.
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Ses azaltma özelliği nasıl çalışıyor?
PC sürümünde olduğu gibi, gürültü azaltma da konuşma gibi gelmeyen sesleri filtreliyor. Bu, yazı yazmak, inşaat gürültüsü veya bir kapıyı kapatmak gibi seslerden kurtulunacağı anlamına geliyor, ancak özellik TV’den gelen sesleri veya odada konuşan diğer kişileri engelleyemiyor. Özellik varsayılan olarak kapalı halde, bu nedenle kullanmak istiyorsanız ses azaltmayı aktif hale getirmeniz gerek. Google, görüşmeniz esasında konuşma temelli değilse, örneğin; müzik aleti çalmak üzerine ise, ses kısma özelliğini kapatmanızı tavsiye ediyor.
Yeni özellik, Google’ın ana rakibi Zoom’a ayak uydurmak için yaptığı bir dizi büyük değişikliğin bir parçası. Masaüstüne kısa süre önce düşük ışık modu, döşemeli düzenler, arka planlar ve arka plan bulanıklığı eklendi. G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education kullanıcıları önümüzdeki günlerde mobil cihazlarda gürültü engelleme özelliğine sahip olacak, ancak G Suite Basic, G Suite Business ve G Suite for Education dahil diğer sürümler için geçerli olmayacak.
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Tiktok, ABD yasağı ani bir kararla engellendi
The New York Times‘ın bildirdiğine göre TikTok, pazar günü gece yarısı ABD genelinde yasaklanacak ve uygulama mağazalarından kaldırılacaktı, ancak federal bir yargıcın Trump yönetimine yönelik emri bunu şimdilik engelledi.
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Yasak gelmesi durumunda neler olacak?
Tiktok’un ABD’de yasaklanması durumunda, uygulama uygulama mağazalarından kalkacak ve bu, yeni kullanıcıların uygulamayı cihazlarına indirmelerini zorlaştıracaktı. Ayrıca, TikTok’un bu mağazalar aracılığıyla uygulamasına güncellemeleri ve hata düzeltmelerini göndermesini imkansız hale getirecekti. Bu kısıtlamalar hem kullanıcı deneyimine hem de ABD’deki kullanıcı tabanını büyütme becerisine zarar verirdi. Karar, ABD hükümetinin TikTok’u uygulama mağazalarından yasaklama planını açıklamasından yalnızca dokuz gün sonra geldi; Bundan önce, idare, TikTok’un ülkedeki operasyonlarının ABD merkezli bir firma tarafından devralınması için, büyük ölçüde veri gizliliği endişelerini gidermek adına son bir tarih belirlemişti.
TikTok yaptığı açıklamada, duruşmanın sonucundan memnun olduğunu belirtti:
TikTok, dün mahkemede, yasağın “keyfi ve kaprisli” olduğunu ve güvenlik güncellemelerini engelleyerek mevcut 100 milyon ABD’li kullanıcı için “veri güvenliğini zayıflatacağını” savundu. TikTok avukatı John Hall, “Bu, dünyadaki en hızlı büyüyen uygulamalardan biridir ve bu yeni kullanıcılar, bu işin can damarıdır.”dedi. Uygulama, mağazalarından kaldırılırsa, sonucunda çıkan etki kullanıcılar, içerikler, yaratıcılar açısından yıkıcı olur ve reklamverenler nezdindeki itibarına zarar verebilir.