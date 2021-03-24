Genel
Lime, scooterlarını güncelliyor!
Lime, scooter paylaşımını daha az stresli bir hale getiriyor. Uygulamasız sürüş ve 10 dakikalık rezervasyonlar artık müşterilerle birlikte.
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Lime artık daha kolay bir kiralama sunuyor
Scooter devi Lime, şirketin pille çalışan iki tekerlekli araçlarından birini kiralamayı biraz daha kolaylaştırmak için uygulamasını güncelliyor. Müşteriler, artık mobilet paylaşımından biraz olsun yararlanmak için uygulamasız sürüş, 10 dakikalık rezervasyonlar ve araç yapılandırmaları gibi yeni özelliklerden yararlanabilecek.
Telefonlarda uygulama olmayan müşteriler, Google Pay ve Apple Pay üzerinden QR kod ile ödemelerini yapabilirler. Lime, ilk kez kullanmak isteyenler ve telefonlarında yer olmayanlar için bu güncellemenin oldukça yararlı olduğunu söylüyor.
Rezervasyonlar, yakındaki bir scooter kiralamayı düşünen herkes için potansiyel bir nimet olabilir. Ancak kullanıcılar bulunduğu yere gittiğinde scooter’ı bulamayabilirler. Bu özellik birkaç pazarda test edildikten sonra daha güvenli olacak gibi duruyor. Bununla birlikte şirket, artık müşterilerin scooter sürmenin stresinden biraz kurtulmalarını istiyor. Bunun için kullanıcılar, 10 dakika boyunca bir scooter’ı ayırma hakkına sahip olacak.
Lime, müşterilerine bazı araçları önermeyi de planlıyor. Yani uygulamayı açtığınızda, şirket sizi en iyi pile sahip olan araca yönlendirecek. Aynı zamanda size en yakın aracı da size gösterecek. Rezervasyon özelliğiyle Lime, kullanacağınız araçları daha hızlı güvenceye almanıza yardımcı olacak. Bununla birlikte, uygulamayı açtıktan sonra, scooter rezerve etmek çok kısa bir sürede gerçekleşecek. Yani sadece 5 saniyede bir scooter’ı rezerve edebileceksiniz. Son olarak uygulama, müşterilerin scooter’ı gece kullanırken zorlanmamaları için bir gece modu da oluşturuyor.
Beş kıtada, 120 şehirde faaliyet gösteren scooter, havalar ısındıkça ülkelerde ilgi görmeye devam ediyor. Şirket bünyesine elektrikli motor bisikletler de eklemeyi planlıyor. Bu duruma ek olarak, şirketin daha aktif olmak için bazı görüşmeler yaptığı da söylentiler arasında. Müşterilerin geçen yıl e-scooter ve e-bisikletlerle 200 milyondan fazla yolculuk yapması söz konusu. Aynı zamanda bu sayının, 2021’de önemli ölçüde artması da beklentiler arasında.
Bugün, uygulamasız sürüşün, Android ve iOS için kullanımının onayı geldi. Kullanıcılar rezervasyon özelliğiyle de artık daha rahat scooter kullanıyorlar.
Genel
Yeni VW Golf R Variant, neredeyse kamuflajsız yakalandı!
VW Golf ailesinin en güçlü üyesi olan Golf R, sekizinci neslinde hatchback seçeneğine kavuştu. Fakat station modeli olan Golf R Variant hala daha son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Araç, bir süre önce Yeşil Cehennem‘de, yani Nürburgring pistinde görüntülendi.
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Golf R Variant, en son görüldüğünde kuzey bölgesindeydi ve kamuflajlı olarak test ediliyordu. VW’nin R modellerine özgü mavi rengi ile Nürburging’te görüntülenen bu araç ise neredeyse hiç kamuflaj taşımıyordu. Artık aracın son hali ortaya çıktı desek yalan olmaz.
Ön panjurdaki üzeri bantlı bir R logosu, mavi kaliperli büyük frenleri, modele özgü tamponlar ve saten gümüş ayna kapakları ile araç, R modeli görünümüne sahip. Tabi dörtlü egzoz çıkışını da unutmamak lazım.
VW Golf R Variant, hatchback modelden ne kadar farklı olacak?
Resmi bir açıklama henüz bulunmasa da hatchback model ile aynı aktarma sistemlerini kullanması bekleniyor. Çünkü genelde station modellerde uzatılan kısım aks değil arka yan gövde panelleri oluyor.
Yeni VW Golf R hatchback, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyordu. Station modelin 0-100 km/s hızlanmasını, çok ufak bir farkla (Muhtemelen 5 saniyede tamamlayacak.) biraz daha yavaş tamamlaması bekleniyor.
VW, sekizinci nesil Golf R modellerinin gelişiminde yol tutuşa büyük önem verdiğini söylüyordu. Drift modu, tork vektörleme ve gelişmiş şasi yetenekleri ile araç, yedinci nesil Golf R modeline kıyasla Nürburgring’i 19 saniye daha hızlı turlayabildi.
Golf R Variant’ın tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama henüz yok. Fakat görsellere bakılırsa çok yakında kendisiyle tanışacağız gibi görünüyor.
Kaynak: Carscoops
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Genel
Tesla artık bitcoin ile alınabiliyor
Tesla, artık ABD’de bitcoin ile satın alınabiliyor. Bulunduğumuz bu sene içerisinde, diğer ülkelerde de bu mümkün olacak.
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CEO Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada, Tesla’nın ABD’deki arabaları için ödeme olarak Bitcoin’i seçebileceğinizi açıkladı. Kripto para birimi kullanarak ödeme seçeneği, web sitesinde geleneksel kartlı ödeme seçeneğinin yanında yer alıyor. Elon Musk, bitcoin ile ödeme seçeneğinin bu yılın ilerleyen günlerinde diğer ülkelerde kullanıma açılacağını söyledi.
Tesla bu sene içinde diğer ülkelerde de bitcoin ile satılacak
Yeni ödeme seçeneğinin kullanılabilirliğini doğrulamanın yanı sıra Musk, Tesla’nın kripto para birimini nasıl işlediğine dair bazı ayrıntılar da sundu. Bununla birlikte bir Tweet’te, Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve doğrudan Bitcoin düğümlerini çalıştırıyor. Aynı zamanda Tesla’ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüşmeyecek. Yani Bitcoin olarak kalacak.
Tesla, bitcoin ödeme seçeneğini kendi sitesinde anlatıyor. Burada kullanıcıların ödemeyi başlatmak için bir QR kodu taramasına sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda, bitcoin cüzdan adresini kopyalayıp yapıştırma seçeneği de mevcut. Cüzdana başka herhangi bir kripto para birimi göndermeye çalışmanın kullanıcı için bir kayıp olduğunu söyledi. Böyle bir durumda, büyük olasılıkla para kaybıyla karşılaşacağınızı da ekledi.
Tesla’nın bitcoin ödeme şart ve koşullarına göre, arabaları ABD doları olarak fiyatlandırmaya devam edecek. Örneğin bugün ödenen 100 dolarlık bir mevduatın 0,00183659 BTC’ye eşit olduğu tahmin ediliyor.
Hüküm ve koşullar, müşterilerin hem bitcoin adresini hem de ödeyecekleri miktarı girerken dikkatli olmaları gerektiğini de söylüyor. Bunun için özellikle bu kısmı büyük harflerle belirtmişler. Önemli olan uyarılarda şunlar yer alıyor: Bitcoin işlemleri tersine çevrilemez. Bitcoin adresini yanlış girerseniz, bitcoininiz geri alınamaz bir şekilde kaybolabilir veya yok edilebilir. Müşteriler, aynı zamanda satın alımlarıyla ilişkili tüm bitcoin işlem ücretlerini doğrudan ödemekle yükümlüdür. Bitcoin ödemelerinin tamamlanması bir saatten az sürse de, bunun “bir gün veya daha fazla” sürebileceğini de söyler. Son olarak bitcoin ile yapılan herhangi bir geri ödemenin değerinin, satın alma sırasındaki ABD dolarına göre önemli ölçüde düşük olabileceğini de ekliyor.
Şirket, bir raporunda, bir ay önce, bitcoin’i ödeme olarak kabul etme niyetini açıklamıştı. Aynı dosyada şirket, kripto para birimine toplam 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını da söyledi.
Bitcoin
McLaren Racing, Bitci.com ile ortaklığını duyurdu!
McLaren Racing bugün Bitci.com ile kripto para borsasının McLaren Formula 1 takımının resmi ortağı olacağını yeni bir uzun vadeli ortaklık olduğunu duyurdu. Bitci.com ve McLaren kendi resmi hayran coinlerini piyasaya sürecek.
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Son dönemde Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ve Real Betis ile gerçekleştirdiği anlaşmalarla Türk blockchain’ini yurt dışına ihraç etmeyi başaran Bitci Teknoloji, şimdi de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1’de ülkemizi temsil edecek.
Bitci Teknoloji, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İş birliği kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak.
Türk Blockchain’i Formula 1 de boy gösterecek
Söz konusu anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Söz konusu token projesi, Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. Token projesine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
BİTCİ.COM logosu McLaren araçlarda ve kasklarda yer alacak
3+2 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında, Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak. Böylece ilk kez bir Türk şirketi bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.
Türk teknoloji sektörü için gurur kaynağı
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, söz konusu anlaşmadan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor. Bu organizasyonunun en köklü takımlarından olan, bugüne kadar yakaladığı başarılarla tüm dünyada Formula 1’in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing’in, bu proje için bir Türk blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli” dedi.
Teknolojinin en yoğun kullanıldığı spor organizasyonu
Blockchain’in kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kurumlar için çok daha geniş ufuklar açacağını söyleyen Çağdaş Çağlar, “Bunun yanında Formula 1 dünyada Ar-Ge’nin ve inovasyonunun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Ek olarak yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak; iş ortağımız McLaren Racing’in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.
McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller ise şunları söyledi: “İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com’u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece Bitci com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz Formula 1’de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn’de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M’de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”
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