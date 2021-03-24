Lime, scooterlarını güncelliyor!

Lime, scooter paylaşımını daha az stresli bir hale getiriyor. Uygulamasız sürüş ve 10 dakikalık rezervasyonlar artık müşterilerle birlikte.

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Lime artık daha kolay bir kiralama sunuyor

Scooter devi Lime, şirketin pille çalışan iki tekerlekli araçlarından birini kiralamayı biraz daha kolaylaştırmak için uygulamasını güncelliyor. Müşteriler, artık mobilet paylaşımından biraz olsun yararlanmak için uygulamasız sürüş, 10 dakikalık rezervasyonlar ve araç yapılandırmaları gibi yeni özelliklerden yararlanabilecek.

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Telefonlarda uygulama olmayan müşteriler, Google Pay ve Apple Pay üzerinden QR kod ile ödemelerini yapabilirler. Lime, ilk kez kullanmak isteyenler ve telefonlarında yer olmayanlar için bu güncellemenin oldukça yararlı olduğunu söylüyor.

Rezervasyonlar, yakındaki bir scooter kiralamayı düşünen herkes için potansiyel bir nimet olabilir. Ancak kullanıcılar bulunduğu yere gittiğinde scooter’ı bulamayabilirler. Bu özellik birkaç pazarda test edildikten sonra daha güvenli olacak gibi duruyor. Bununla birlikte şirket, artık müşterilerin scooter sürmenin stresinden biraz kurtulmalarını istiyor. Bunun için kullanıcılar, 10 dakika boyunca bir scooter’ı ayırma hakkına sahip olacak.

Lime, müşterilerine bazı araçları önermeyi de planlıyor. Yani uygulamayı açtığınızda, şirket sizi en iyi pile sahip olan araca yönlendirecek. Aynı zamanda size en yakın aracı da size gösterecek. Rezervasyon özelliğiyle Lime, kullanacağınız araçları daha hızlı güvenceye almanıza yardımcı olacak. Bununla birlikte, uygulamayı açtıktan sonra, scooter rezerve etmek çok kısa bir sürede gerçekleşecek. Yani sadece 5 saniyede bir scooter’ı rezerve edebileceksiniz. Son olarak uygulama, müşterilerin scooter’ı gece kullanırken zorlanmamaları için bir gece modu da oluşturuyor.

Beş kıtada, 120 şehirde faaliyet gösteren scooter, havalar ısındıkça ülkelerde ilgi görmeye devam ediyor. Şirket bünyesine elektrikli motor bisikletler de eklemeyi planlıyor. Bu duruma ek olarak, şirketin daha aktif olmak için bazı görüşmeler yaptığı da söylentiler arasında. Müşterilerin geçen yıl e-scooter ve e-bisikletlerle 200 milyondan fazla yolculuk yapması söz konusu. Aynı zamanda bu sayının, 2021’de önemli ölçüde artması da beklentiler arasında.

Bugün, uygulamasız sürüşün, Android ve iOS için kullanımının onayı geldi. Kullanıcılar rezervasyon özelliğiyle de artık daha rahat scooter kullanıyorlar.