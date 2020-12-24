Haber
Elektrikli scooter kullanımına 15 yaş sınırı geldi
Elektrikli scooter kullanımına ilişkin yaş sınırı getiren kanun teklifi, bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Kanun teklif kapsamında, yalnızca 15 yaşını bitimiş olan kişiler e-scooter kullanabilecekler. Bununla birlikte de azami hız sınırı saatte 50 km olan kara yollarında e-scooter kullanılamayacak.
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Bugün itibarıyla elektrikli scooter sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş olmaları zorunlu hale geldi
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun teklifi resmî olarak kabul edildi. Meclis’te kabul edilen ilgili kanun, elektrikli scooter kullanımına 15 yaş sınırı getirmekle birlikte scooter’ların belirli alanlarda kullanılmasını yasaklıyor.
Bugün itibarıyla TBMM’de kabul edilen yeni kanuna göre, bisiklet yollarında ve bisiklet şeritlerinde scooter ve bisiklet kullanmak isteyenlerin 15 yaşını bitirmiş olmaları gerekecek. Yine aynı kanun kapsamında araç sürücülerine de, bisiklet ve scooter kullanıcılarına yol verme zorunluluğu geldi. Buna göre, sürücüler sağa veya sola dönüş yapacakları zaman bisiklet yolundaki bisiklet ve scooterlara geçiş hakkı vermek zorunda olacaklar.
Elektrikli scooter kullanabilmek getirilen yaş sınırına ek olarak, bir de scooterların kullanılış biçimine ilişkin de düzenlemeler geldi. Bu bağlamda scooter sürücülerinin, scooterlarını iki ellerini kullanarak sürmeleri zorunlu olacak. Yani sürücüler 15 yaşında olsalar bile, scooterlarını tek elle kesinlikle kullanmamaları gerekecek ve iki el şartı mecburi olacak. Bunun yanı sıra da, özel olarak bir bisiklet varsa e-scooterlar taşıt yolunda; motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda kullanılamayacaklar.
Kanun kapsamında getirilen diğer yasal düzenlemeler şu şekilde:
- Elektrikli scooter sürücüleri, scooterlarında yalnızca sırtta taşınabilen kişisel eşyalarını taşıyabilecekler. Bunun dışında herhangi bir eşya veya ek yolcu, e-scooterda taşınamayacak.
- Elektrikli scooter sürücüleri; otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yolların scooter kullanamayacaklar.
- Yayalar ise bisikletlerin kullanımına engel olmamaları kaydıyla bisiklet şeridini kullanabilecekler.
Güncelleme
Xiaomi Mi Home uygulamasının tasarımı baştan aşağı yenilendi
Xiaomi Mi Home uygulaması, son yayınlanan v6.0 güncellemesiyle birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne kavuştu. Akıllı lambadan Wi-Fi genişleticiye varana kadar bütün Xiaomi ürünlerini uzaktan yönetebilmenizi mümkün hale getiren uygulama, yeşil ağırlıklı renk kombinasyonlarını beyaz ağırlıklı bir tasarım diline bırakmış gibi görünüyor.
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Tüketicilere sunduğu akıllı televizyon ve akıllı TV ürünleriyle dünyanın en çok tercih edilen markalarından birisi olan Xiaomi, yalnızca telefon ve televizyondan ibaret değil. Çatısı altında birbirinden akıllı ev aletlerini de barındıran Çinli şirketin, bir de MiHome adlı uygulaması bulunuyor. Mi Home sayesinde, Xiaomi’nin kullanıcıları sahip oldukları ürünleri uzaktan yönetebiliyorlar ve ilgili ürünün özelliklerini uygulamadan kontrol edebiliyorlar.
Xiaomi Mi Home uygulaması, daha kullanıcı dostu bir tasarımla revize edildi
Xiaomi Mi Home uygulaması için bugün itibarıyla kullanıma açılan v6.0 güncellemesiyle beraber, evini Xiaomi ürünleriyle donatan kullanıcılara daha efektif bir biçimde kolaylık sağlayacak birkaç özellik eklendi. Bunun yanı sıra da Xiaomi, Mi Home’un kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenilemiş gibi görünüyor. Uygulamanın daha okunaklı ve büyük yazılarla bezenmiş yeni arayüzü, önceki sürümüne nazaran daha kullanıcı dostu bir tasarımı tüketicilerin huzuruna çıkarıyor.
Xiaomi Mi Home uygulamasında göze çarpan ilk değişiklik, uygulamanın genel renk tasarımının değişmesi oldu. Hatırlayacak olursanız önceki sürümde uygulama ağırlıklı olarak yeşilimsi renklerle donatılmış bir haldeydi; bugün yayınlanan v6.0 sürümüyle beraberse Mi Home’un beyaz ağırlıklı bir tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Android 11 işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız Mi Home’un telefonunuzun güç menüsüyle entegre olabildiğini de küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
v6.0 güncellemesiyle Mi Home’a gelen diğer yenilikler:
- Mesajlaşma bölümü, uygulamadanın üst sekmesinde bulunan zil simgesine taşındı.
- Xiaomi Mi Home sekmesinde oda yönetimi bölümü artık tam ekranda açılmıyor; bunun yerine odalar sekmeler haline açılıyor ve bu şekilde hızlıca düzenleme yapabiliyorsunuz.
- “Günlükler” sekmesinin yeri değiştirildi.
Evinizi akıllı hale getirmek gibi bir düşünceniz varsa ve bu noktada nasıl bir yol haritasını takip etmek istediğinizi bilmiyorsanız, Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle tanışmanızı önerebilirim. Piyasadaki rakiplerine nazaran nispeten daha uygun fiyatlı ürünlerle tüketicileri buluşturan Xiaomi’nin çatısı altında sayısız ürün çeşitliliği bulunuyor.
Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri hayatınıza girdikten sonraysa Xiaomi Mi Home uygulaması kesinlikle hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Zira uygulama, ışıkları uzaktan açıp-kapatma işlevine varana kadar daha sayamayacağımız çoğu aktiviteyi oturduğunuz yerden yapabilmenizi sağlıyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO Türkiye’de fabrika kuracağını açıkladı!
OPPO geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Türkiye’ye yatırım yapacak” söylentilerini resmen onayladı. OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklama ile ülkemizdeki yatırımlarını artıracak.
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OPPO Türkiye yatırım yapacak!
2018 yılında Türkiye’de akıllı telefon satışına başlayan OPPO, bağlı olduğu BBK Grup ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumunda. Find, Reno ve A serisi telefonları ile ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören Çinli üretici, daha önce konuşulan ve geçtiğimiz günlerde söylenti miktarı artan Türkiye’ye yatırım yapma durumunu resmen açıkladı.
Türkiye’deki Yatırıma İlişkin OPPO Açıklaması
24 Aralık 2020, İstanbul – Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40’tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye’deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou‘nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: “OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı‘na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.”
OPPO’nun fabrikası Tuzla’da!
OPPO Türkiye tarafından kurulacak fabrikanın İstanbul ve Kocaeli‘nde iki üretim tesisi kuracağı yönünde bir beklenti vardı. Biz haberi yayına aldıktan sonra OPPO’daki kaynaklarımızdan doğruladığımız bilgide fabrikanın Tuzla‘da açılacağı ve kiralamanın yapıldığı yönünde. Ayrıca OPPO’nun üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştireceği ve kurulacak tesislerin yalnızca montaj yapmaktan ibaret olmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Üretim tesisinde üretilen telefonlar sadece Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok farklı pazara da ulaştırılmış olacak.
HWP daha önce bahsetmişti
Son iki gündür ciddi olarak konuşulan OPPO’nun yatırım konusu Hardware Plus ekranlarının bir klasiği haline gelen Cuma Raporu‘nun 121. bölümünde Ersin Akman tarafından dile getirilmişti. Tam üç ay önce 25 Eylül‘de yayımlanan bölümümüzdeki ilgili kısmı aşağıdan izleyebilirsiniz.
Güncelleme
Telegram, topluluk kanallarında reklam yayınlayacak
Telegram, beş yüz milyon aktif kullanıcıya yaklaşırken, şirketin kurucu ortaklarından Pavel Durov’un Telegram resmi hesabından firmanın uygulamadan gelir elde etme planları açıklandı.
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Firmanın servisten bazı gelirler elde edeceği iki kısma sahip uygulamanın gelecek seneden itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut özellikler ücretsiz olarak sunulmaya devam ederken planın ilk kısmı olarak; uygulamayı iş veya özel işlevleriyle birlikte kullananlar için premium özellikler sunulacak ve böylece uygulamayı daha yoğun kullananların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı yenilikler eklenecek.
Diğer yandan ise Telegram platformunda özellikle son zamanlarda bir veya birden fazla kişi tarafından yönetilen, birçok kişiyi barındıran ve katılıma açık gruplarda oldukça fazla artış oldu. Firma bu kanallarda bundan sonra reklam yayınlayacak. Bunu ise kendi reklam ağını kullanarak yapacak. Dolayısıyla grup sahiplerinin kanallara reklam yerleştirmelerinin önüne geçilmiş olacak. Yine bu reklamlar, Telegram mesajları şeklinde gelmek yerine uygulamanın içine entegre edilmiş bir şekilde ve kendi ara yüzleriyle görülecekler. Birebir sohbet ve özel grup sohbet kanallarında ise reklamlar olmamaya devam edecek.
Lafını sakınmadan çekinmeden WhatsApp örneğini de veren Durov, uygulamayı şirketlerin kazançlarını birincil amaç yapmalarının sonucuna örnek olarak gösterdi. Ek olarak da uygulamanın bağımsız olarak kalacağını ve Telegram için alınan bu kararların satış yapmadan ayakta kalabilme adına alındığını belirtti.
Uygulamanın bütün platformlardaki versiyonları için yakın zamanda getirilen yeni güncellemeyle birlikte; hem sohbetlerin hem de uygulamanın işlevlerine birçok önemli eklemeler yapan şirketin bu hamleleri hakkında yakın zamanda daha detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.
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