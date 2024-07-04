Ünlü şarkıcı Lily Allen, yeni bir iş girişimi ile hayranlarını şaşırtmayı başardı. Ayaklarına duyulan hayranlığı paraya çeviren Allen, resmi olarak ayak fotoğraflarına adanmış bir OnlyFans hesabı açtı. Ayda 10 doların biraz üzerinde bir abonelik ücreti ile kullanıcılarına özel içerikler sunmaya başlayan Allen, şimdiden hesabına 6 fotoğraf yükledi ve bu yeni girişimini Instagram Hikayelerinde tanıttı. Lily Allen OnlyFans hesabı çok dikkat çekti.

İçindekiler Lily Allen OnlyFans Hesabı Gündemde

Lily Allen OnlyFans Hesabı Gündemde

Lily Allen OnlyFans açtı haberi, “Miss Me?” podcast’inde Wikifeet’teki 5 yıldızlı derecelendirmesi hakkında şaka yaptıktan kısa bir süre sonra geldi. Podcast’te pedikürcüsünün kendisine ayaklarının internette çok para kazanabileceğini söylediğini paylaşan Allen, buna gülmesine rağmen bu işi ciddiye aldığını belirtti. Ayak fotoğrafı işine girmeyi düşündüğünü açıkça ifade eden Allen, her şeye açık olduğunu belirterek hayranlarını heyecanlandırdı.

Allen’ın bu yeni girişimi, İngiliz şarkıcının ayaklarına olan ilgiyi nasıl ticari bir fırsata dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor. OnlyFans hesabını tanıtırken şimdiden büyük ilgi gören Allen, ünlülerin bu platformu kullanarak nasıl ek gelir elde edebileceğini gösteriyor.

Lily Allen OnlyFans hesabını açarak, Denise Richards, Drea de Matteo, Bella Thorne, Tana Mongeau, Carmen Electra ve Iggy Azalea gibi OnlyFans açan ünlülerin izinden gitmiş oldu. Bu ünlü isimler de benzer şekilde OnlyFans üzerinden hayranlarıyla özel içerikler paylaşarak dikkat çekiyor.

Lily Allen’ın OnlyFans‘a katılma kararı bazıları için şaşırtıcı olabilir, ancak Allen, son zamanlarda daha az sapık olduğunu itiraf ederek bu yeni girişiminde kararlı olduğunu gösteriyor. Ayak fetişi topluluğunun büyük ilgisini çekeceği kesin olan bu hesap, Lily Allen’ın kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnlyFans artık sadece +18 içeriklerin paylaşıldığı bir yer mi oldu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!