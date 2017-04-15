Light’ın 16 Lense Sahip Kamerasının Son Tasarımı Belli Oldu

Light L16, üzerinde 16 tane kamera bulunduran DSLR seviyesinde ve yakında satışa çıkması beklenen ilginç bir kamera modeli.

Light L16’nın bazı fotoğrafları Ptepixel tarafından yayınlandı. 52 megapiksel kamerayı ilk olarak 2015 yılında görmüştük ve o zamandan bu zamana tasarımda pek bir değişiklik olmadığını söylemek mümkün. Ancak lenslerin yeri biraz değiştirilmiş ve ortaya bir flaş gelmiş.

Ne yazık ki kameranın sadece arka tarafının fotoğraflar mevcut. Kamera daha iyi bir tutuş deneyimi için düz kenarlara sahip. Fakat diğer tarafta nasıl bir kontrol alanı bizi bekliyor ya da USB portları nerede henüz bilmiyoruz.

L16, 1699 dolardan satışa çıkacak. Yani alacağınız her kamera için 100 dolar civarında bir ücret ödeyeceksiniz. Aslında çok pahalı değil gibi gözüküyor. Kamera ön siparişe açılmış durumda ve 14 Temmuz tarihinde alıcılara gönderilmeye başlanacak.