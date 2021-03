Life is Strange Eylül’de geliyor!

Life is Strange, Eylül’de yeni serisini oyuncuyla buluşturuyor. Aynı zamanda oyunun orijinali düzenlenme aşamasında. 10 Eylül’de çıkacak olan oyun, oyuncuları oldukça heyecanlandırıyor.

Life is Strange 10 Etlül’de oyuncuyla buluşuyor!

True Colors: üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir grafik maceradır. Oyuncu, Haven Springs’in kurgusal ortamında çeşitli yerleri keşfetme yetisine sahiptir. Aynı zamanda oynanamayan karakterlerle de iletişim kurar.

Koruyucu bir ailede büyüyen ve sorunlu bir çocukluk geçiren genç bir Asyalı-Amerikalı kadın olan Alex Chen, sekiz yıl sonra kardeşi Gabe ile onu geri dönmeye teşvik ettiğinde yeniden bir araya gelir. Gabe, gizemli bir kazada ölür. Daha sonra Alex, renkli auralar olarak algıladığı güçlü duyguları okuyup değiştirmesine olanak tanıyan, psişik empati gücünü kullanarak kazanın arkasındaki gerçeği araştırır. Alex, yol boyunca Colorado'nun pitoresk dağ kasabası Haven Springs'in birçok vatandaşıyla tanışır ; bunlardan ikincisi Before the Storm'da yer alan Ryan ve Steph gibi iki potansiyel aşk ilgisi de vardır.

10 Eylül’de oyuncularla buluşacak olan Life is Strange’e, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serisi X /S ile sahip olabilirsiniz. Oyunun geliştirici şirketi ise Before the Storm‘da da çalışan Deck Nine. Serideki önceki oyunlardan farklı olarak Life is Strange: True Colors’ın tüm bölümleri lansmanda yer alacak. Lansmanda oyunun bir kısmı oynanabilir. Ya da her seferinde bir bölümü ele almak için bölüm arası kullanılabilir.

Ek olarak Square Enix, Life is Strange Remastered Collection‘ı duyurdu. Bu derleme, orijinali ve onun ön filmi Before the Storm’un gelişmiş sürümlerini içeren bir derleme. Düzenlenen bu koleksiyon birçok yeniliği içinde barındırıyor. İyileşen animasyonlar ve görseller bu yeniliklerin içerisinde yer alıyor.

Remastered Collection’ın henüz çıkış tarihi yok. Ancak Square Enix oyunu bu sonbaharda PC, PS4, Xbox One ve Stadia‘da yayınlamayı hedefliyor. Life is Strange: True Colors’ın Ultimate Edition’ı satın alanlar , Remastered Collection’ın bir kopyasını alacaklar. Ancak oyuncular oyunu bağımsız olarak da alabilecekler.

Oyuncular yakında gelecek oyun serisini ve hikayeyi merak ediyorlar. Bununla birlikte oyunun etkisi ise merak konusu.