Genel
Life Is Strange 2 Episode 1 artık tüm platformlarda ücretsiz!
Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin hikayesini anlatan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık ücretsiz!
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Daha önce bir demo sunulmuştu, ancak bu çok daha iyi
Life is Strange 2 2018 yılında çıkış yapmıştı. Toplamda 5 bölümden oluşan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık Steam, PS4 ve Xbox One‘da tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Çıktığı sene oyunun bir demosu yayınlanmıştı fakat ilk bölümün tamamen ücretsiz olmasıyla birlikte hem oyunu daha uzun bir süre deneyimleyebiliyor, hem de oyundan kupa ve başarım kazanabiliyorsunuz.
İlk bölümünde Sean ve Daniel Diaz kardeşler, bir aile trajedisinin ardından kaçmaya zorlanıyor. Adeta bir Netflix dizisi gibi ilerleyen yapım çok ağır temaları ele alıyor ve oyuncudan hikayenin gidişatını etkileyecek seçimler yapmasını istiyor.
#LifeIsStrange2 Episode 1 is NOW FREE on PlayStation 4, Xbox One and PC/Steam!
Start your adventure today: https://t.co/RZSmiuJrQV pic.twitter.com/sUdXyDHjAb
— Life is Strange (@LifeIsStrange) September 17, 2020
Life is Strange 2, 26 Eylül 2018‘de ilk bölümüyle oyunculara sunulmuştu. Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen oyun Square Enix tarafından yayınlanmıştı. İlk oyunundan bağımsız ilerleyen ikinci oyun, eleştirmenlerden yüksek puanlar almayı başarmıştı. Geliştirici Dontnod kısa süre önce başka bir seçim tabanlı macera oyunu olan Tell Me Why‘ı yayınladı. Bir sonraki oyunları 1 Aralık‘ta yayınlanacak olan Twin Mirror. Ayrıca Life is Strange serisine üçüncü bir oyun gelecekse, tamamen yeni bir hikaye anlatacak. Eğer Life is Strange 2‘yi tüm bölümleriyle oynamak isterseniz Steam üzerinden 95,96 Türk Lirasına satın alabilirsiniz.
Oyunun Steam Sayfasına ulaşmak için burayı tıklayınız.
Genel
Samsung Galaxy Tab Active 3 canlı görüntülendi!
Samsung Galaxy Tab Active 3 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın en son 2017‘de çıkardığı serinin son üyesi ilk kez görüntülendi.
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Samsung Galaxy Tab Active 3 tasarım detayları ortaya çıktı!
Tablet piyasasında önemli bir yere sahip olan Samsung, uzun zamandır geliştirmediği Active serisi için yeni bir ürün getiriyor. Galaxy Tab Active 3 ile kullanıcılarını karşılayacak olan firmanın yeni tableti ilk kez görüntülendi. SamMobile‘da ortaya çıkan haber ile görüntülenen tablet, genel yapı itibariyle Active serisinin tasarım anlayışını korumakta. Teknik özellikleri daha önce belli olan tablet, dayanıklı yapısı nedeniyle saha görevlerinde oldukça tercih edilmekte. 8 inçlik LCD ekran boyutuna sahip olacak cihazın görüntülerden de anlaşılacağı üzre ön tarafında üç adet fiziksel tuş bulunmakta.
Geçtiğimiz haftalarda Geekbench üzerinde görüntülenen cihaz, Exynos 9810 işlemcisi ile bizleri karşılamakta. 4 GB RAM‘e sahip olacak tablet 64 ve 128 GB‘lık depolama alanı seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca tabletin 5000 mAh batarya kapasitesinin olacağı öğrenildi. Toplamda iki adet kameranın bulunduğu tablet de, ön kamera 5 MP değerini alırken, arak kamera ise 13 MP olarak bizleri karşılıyor. MIL-STD-810 dayanıklılık standartlarına sahip olacak tablet IP68 sertifikası ile piyasaya çıkacak. Çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan cihazın, tahminlere göre yıl sonuna kalmadan piyasada yerini alması bekleniyor.
Genel
Exynos 1000, Snapdragon 875’ten daha güçlü
Samsung tarafından tasarlanan ve üretilen yeni işlemci Exynos 1000, Geekbench üzerinde gözüktü. Exynos işlemciler, son yıllarda rakipleri Snapdragon ve Apple A serisi işlemcilerin bir hayli gerisinde kalıyordu. Bu durumla birlikte Samsung’un aynı modelde farklı işlemciler kullanma politikası tepki toplamaya başlamıştı. Ancak Samsung’un yeni işlemcisi bu durumu değiştirebilir.
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Exynos 1000, Snapdragon 875’i geride bırakıyor
Çin kaynaklı bir sitede paylaşılan Geekbench benchmark sonuçlarına göre Exynos 1000, Snapdragon 875’i geride bırakmayı başarıyor. Exynos işlemci, tek çekirdekte 1302 puan alırken çok çekirdekte 4250 puan almayı başarıyor. Snapdragon 875 ise aynı testte tek çekirdekte 1159 puan alırken çok çekirdekte 4090 puan alabilmiş. Karşılaştırma açısından, iPhone 11 serisinde kullanılan ve Geekbench’in zirvesinde bulunan A13 bionic işlemcisi, tek çekirdekte 1327 puan, çok çekirdekte 3369 puan alıyor. Samsung’un yeni işlemcisi, sızıntılara göre 1 adet yüksek performans çekirdeği, 3 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekten oluşuyor ve alışılmışın dışında bir çekirdek konfigürasyonuyla karşımıza çıkıyor. Qualcomm, Snapdragon 875 için benzer bir konfigürasyon kullanacak. Samsung, Exynos 1000 için grafik işlemcisi konusunda AMD ile iş birliği yapıyor.
Samsung’un Exynos serisi işlemcileri, son yıllarda rakiplerinin hem performans hem verimlilik anlamında bir hayli gerisinde kalıyordu. Hatta kamera başarımı konusunda bile Exynos işlemcilerin daha kötü sonuçlar verdiğini görüyorduk. Buna rağmen Samsung, aynı akıllı telefonun iki farklı işlemcili modelini üretiyordu. Samsung, başta Amerika ve ana vatanı Güney Kore’de Snapdragon işlemcili modelleri satarken başta Avrupa ve Orta Doğu’da Exynos işlemci kullanan modelleri satıyordu. Bu durum kullanıcılar tarafından tepki çekmeye başlamıştı. Ancak Samsung’un, Exynos işlemcilerde yeni bir sayfa açmayı umduğu Exynos 1000 ile birlikte bu durum değişecek gibi gözüküyor.
Apple
iPad ile geçen 10 yıl
iPad, 2010 yılından beri hayatımızda olan en önemli tablet serisi. Sürekli daralma eğilimde olan tablet pazarına rağmen; iPad’in tüm hızıyla yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz.
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iPad’e kimse şans vermiyordu
iPad ilk olarak piyasaya sürüldüğüne, kimlerin bir tablete ihtiyaç duyup alacağı merak konusuydu. Birçok kesim tarafından, iPad’i piyasaya süren Apple’ın yanlış bir yolda ilerlediği düşünülüyordu. Geçtiğimiz on yıllık sürece baktığımızda, yarım milyar adet gibi inanılmaz bir satış rakamına ulaşıldığı görülüyor.
iPad’in başarılı olmasının en büyük sebebi olarak, fiyatının neredeyse sabit kalıyor olmasını gösterebiliriz. 2010 yılında piyasaya sürülen iPad’in fiyatı 499 dolar iken; 2020 model iPad’in fiyatı 329 dolar, iPad Air 4’ün fiyatı ise 599 dolar. Baz model fiyatında ise ciddi bir azalma söz konusu.
Günümüz iPad’lerin en göz alıcı özelliklerinin başında elbette ki Retina ekranları geliyor. İlk iPad’de ise LCD ekran kullanılıyordu. İlk modeldeki ekran çözünürlüğü oldukça düşüktü; 1024 x 768 çözünürlüklü bir ekranda, toplam 786.432 adet piksel bulunuyordu. Bugünün iPad’i ise; 10.2 inç ekranda, 3.5 milyon piksel ihtiva ediyor. İlk iPad’de inç başına düşen piksel yoğunluğu sadece 132 idi. 2020 model iPad’de ise bu değer tam olarak iki kat artmış durumda: 264.
İlk modelin ağırlığı, şu anki iPad’lere kıyasla yarım kilo kadar daha fazlaydı. Kalınlığı ise 13.40 mm idi. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere, günümüz iPad’lerine göre oldukça kalın ve ağır bir yapıda olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
İlk iPad’in herhangi bir kameraya sahip olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz son on yılda; kamera ve kalem gibi özellikleri de bünyesine katan iPad, büyük bir yol kat etmiş durumda. Değişen bunca şeye rağmen, cihazın kullanım amacı neredeyse aynı kaldı diyebiliriz.
Steve Jobs devrimi
Steve Jobs, Apple’a geri döndükten sonra, ikili bir strateji uygulanmaya başlandı: Temel kullanıcılar için masaüstü, profesyonel kullanıcılar için masaüstü; temel kullanıcılar için dizüstü, profesyonel kullanıcılar için dizüstü. Oldukça basit bir karar gibi gözükse de, teknoloji dünyası için adeta bir dönüm noktası oldu.
Steve Jobs, 1997 yılından bahsederken; ‘‘Çok fazla ürün vardı. 15 ürün platformu ve her birinin birçok çeşidi vardı. Daha bu ürünleri biz bile tam olarak bilmiyorduk, başkalarına nasıl önerecektik?’’ ifadelerini kullanıyor.
Apple, 1997 yılında 30 çeşit ürünle pazara giriş yapmış; başarılı olmanın yolunun, çok fazla ürün çeşidi ile pazara girmek olduğunu düşünmüştü. Bu stratejinin sonu büyük bir hüsranla bitti. Mac serisi haricinde, diğer ürünlerin satışı adeta yok gibiydi.
Steve Jobs, telefon ve dizüstü bilgisayar arasındaki boşluğu fark etmiş ve bunun üzerine yoğunlaşmıştı. iPad fikrinde karar kıldığında, bunun ne denli başarılı olacağını kendisi de tam olarak öngöremiyordu. Son on yıl açıkça gösteriyor ki, bu boşluk muazzam bir şekilde kapatılmış oldu.
2011 yılında kaybettiğimiz müthiş deha Steve Jobs, Apple’ın 90‘lı yıllardaki rüyasını gerçeğe çevirdi diyebiliriz. Bugün, iPad dahil olmak üzere, her çeşit Apple ürününe yoğun bir ilgi var.