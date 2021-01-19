Akıllı Telefonlar
Akıllı Telefon Almayı Düşünenlere; LG’den K41S Kampanyası!
LG K41S’i, 31 Ocak 2021 tarihine kadar Türk Telekom mağazalarından satın alan tüketicilerin ilk 2 taksitinin ödemesi Türk Telekom tarafından yapılıyor. Böylelikle kullanıcılar 10 ay boyunca 279 TL ödeyerek akıllı telefona sahip olabiliyorlar.
LG’nin Türk Telekom ortaklığıyla gerçekleştirdiği kampanya ile satın alabileceğiniz LG K41S’in özelliklerine baktığımızda ise 6.5 inç 20:9 HD+Full Vision ekrana sahip telefon serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveyle karşılıyor kullanıcıları.Aynı zaman da MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası’na sahip olduğunun da altını çizelim.
Cihazın öne çıkan diğer temel özellikleri ise aşağıdaki gibi;
- Çip: 2.0 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.55-inch 20:9 HD+ FullVision Ekran
- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)
- Arka Kamera: 13MP Standart Kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 2MP Derinlik Sensör
- Ön Kamera: 8MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Siyah
- Diğer: AI CAM / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu
Akıllı Telefonlar
Tecno, Türkiye’ye 25 milyon dolar yatırım yapacak
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı. Şirketin akıllı telefonları İstanbul Pendik‘teki tesiste üretilecek.
İlginizi çekebilir: Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, artık BiP kullanacak
Ülkemiz son dönemde Çinli yatırımcıların oldukça dikkatini çekmeye başladı. Türkiye hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücü ile Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline geldi. Üreticilerin de bu noktada ülkemize değer katmaya devam ettiklerini görüyoruz.
2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno, Türkiye’de pek bilindik bir marka olmasa da sektörün güçlü isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gibi bir gelir elde eden şirket, Manchester City gibi popüler bir futbol takımının da global sponsoru. Söz konusu şirket şimdi de yerli üretim için ülkemize 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.
Tecno Mobile, geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıttığı Camon 16 Premier, Spark 6 ve Pova modelleriyle resmen Türkiye pazarına girmişti. Hemen ardından Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.
Tecno üretim planlaması için gerekli adımları atarken, ilk yerli Tecno Mart ayı içerisinde üretilmiş olacak. Bu adımla birlikte şirket, Türkiye’de ekonomiye olan güvenini ifade ederken, iş imkanı da yaratılacak ve tüketicilerin beklentilerine göre pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.
İstanbul Pendik’te olacak Tecno fabrikası, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Realme C21’in Özellikleri ve Tasarımı Netleşiyor!
Realme‘nin yeni C serisi modeli Realme C21’in özellikleri netleşiyor. İşte Realme C21 hakkında bilinen tüm detaylar.
Geçtiğimiz günlerde NBTC listelerinde ortaya çıkan Realme C21 hakkında yeni bilgiler geliyor. İsminin C20 veya C21 olduğu düşünülen cihazın özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkında bazı gelişmeler mevcut. Gelin bu yeni bilgilere göz atalım. Bu arada modelin sıkca C21 olarak anıldığını bildirmek isterim. Biz de haberimizde C21 olarak adlandıracağız. Ancak cihazın net ismi şu anda belli değil.
İlginizi Çekebilir: Telegram Apple’ı davalık etti!
Realme C21 hakkında tüm bilinenler!
Geçtiğimiz günlerde NBTC tarafından onaylanan Realme C21, bu sefer yeni bilgiler ile karşımıza çıkıyor. Cihazın Vietnamlı bir perakende sitesi üzerinde bazı özellikleri fiyatı çıktı. Tabi bu sayede cihazın tasarımı da kesinleşti diyebiliriz.
6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel HD+ görüntü kalitesine sahip IPS LCD bir ekran ile gelecek olan C21, ön kısmında damla çentikli 5MP‘lik ön kamera taşıyor. Arka kısmında 8MP‘lik bir kamera taşıyan C21, bir Led flaşa da bu kamera grubu içerisinde yer vreiyor.
2GB Ram ve 32GB depolama ile birlikte gelen C21, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 10W hızlı şarj ile dolduran C21, mavi ve siyah renk seçenekleri ile geliyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G35 kullanması beklenilen cihaz, Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek.
Realme C21’in fiyatı!
Yine aynı sitede fiyatını da ortaya çıkaran Realme C21, 117 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatta değişiklik olabilir. Cihaz tanıtıldıktan sonra daha detaylı bilgiler vereceğiz. Realme C21’in tanıtım tarihi bilinmese de cihazın yakında Asya‘da satışa sunulacağı söyleniliyor.
Realme C21 veya C20 hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Bakalım Realme’nin bu yeni modelinin ismi ne olacak? Sizce cihazın ismi C21 mi yoksa C20 mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
Seçtiğimiz Realme modellerini Hepsiburada’dan satın almak için tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 2000, gelecek yıl tanıtılabilir!
MediaTek‘in ilk 5 nm yonga seti, 2022 yılında tanıtılabilir. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 2000 olarak isimlendirilecek. Şirketin bu hafta Dimensity 1200 ve Dimensity 1100‘ü tanıtması bekleniyor. Ancak her iki yonga seti de 6 nm üretim teknolojisini kullanıyor. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yonga setleri ilk olarak Oppo ve Vivo tarafından kullanılacak. Ayrıca bazı Redmi yöneticileri de yeni seride bu yonga setinin kullanılabileceğini ima etti.
İlginizi çekebilir: Huawei MateBook 13/14 2021, resmi olarak tanıtıldı!
MediaTek Dimensity 2000, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek‘in gelecek yılın ilk çeyreğinde tanıtmasını beklediğimiz MediaTek Dimensity 2000, şirketin ilk 5 nm yonga seti olacak. Oppo ve Vivo, bu amiral gemisi yonga setini kullanmak için şimdiden sıraya girdi. Honor‘un da bu çipin müşterilerinden olması muhtemel görünüyor. Şirketin Huawei ile ayrılmasının ardından Honor V40, Dimensity 1000+ 5G yonga seti ile satışa sunulacak. Bu nedenle Honor‘un MediaTek ile daha fazla iş birliği yapması gelecekte mümkün olabilir.
Dimensity 2000, serinin yüksek performanslı Cortex-X çekirdeğini benimseyen ilk yonga seti olabilir. ARM tarafından henüz duyurulmayan Cortex-X2, Cortex-A79 ve Mali-G79 GPU çekirdekleri de bu çipte bulunabilir. Dimensity 1200‘ün Cortex-A78 çekirdekleri ile geleceği biliniyor. Bu nedenle gelecek yonga setinde yükseltmelerin yapılması muhtemel gözüküyor. Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikte MediaTek’in gelecek planları hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 1 gün önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
Google Play Store artık uygulama trendlerini gösteriyor
Tecno, Türkiye’ye 25 milyon dolar yatırım yapacak
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Samsung Türkiye Başkanı değişti
DuckDuckGo günlük 102.2 milyon arama ile şirket rekoru kırdı
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
VIVO Y70 Kutu Açılışı ve Özellikleri
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
VIVO Y70 Kutu Açılışı ve Özellikleri
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.