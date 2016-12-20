LG, webOS’u Farklı Bir Cihaza Taşıyarak Televizyonun Yerini Alacak

Bugün LG, ProBeam adını verdiği lazer teknolojili bir projektör ile büyük ve çirkin televizyonların yerini almaya hazırlanıyor.

LG’nin duyurduğu projektör oldukça başarılı ve tek bir elle tutulabilecek kadar da portatif. Üstelik üzerinde webOS işletim sistemi yer alıyor. Diğer geniş ve ince projektörülerin aksine ProBeam HF80J dar ama yüksek. Evde art deco tasarıma sahip bir aksesuar olarak yer alabilir. Daha iyi kısmı ise 2000 lümen ışık veriyor. Yani gündüz saatlerinde ortalama bir oturma odasında rahatça kullanılabilecek kadar parlak. Aynı zamanda 2.1 kilogram ağırlığı ile bir yerden bir yere kolayca taşınabilir.

Üzerinde bulunan webOS işletim sistemi bu projektörü akıllı cihaz sınıfına sokuyor. Şu anda akıllı televizyonlar bütün ilgiyi çekiyor olsa da bu tarz projektörlerin şansı hep açık. ProBeam’in Sound Sync Adjustment özelliği sayesinde sesi bluetooth hoparlör ya da kulaklıktan alabiliyorsunuz. Cihazın fiyatı ya da ne zaman piyasada olacağı henüz LG tarafından açıklanmadı ancak büyük ihtimalle 2017 yılının başında düzenlenecek olan Consumer Electronics Show’da bu projektörü göreceğiz.