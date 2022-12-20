LG XBOOM 360 XO3 modeli gerçek 360 ses deneyimi sunan bir hoparlör modeli olarak karşımızda. IF ve Reddot ödüllü şık tasarımı, 3 Yollu Premium Ses Sistemi ve 24 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi sunan XO3 ailesini Aydoğan aktarıyor.

İlginizi çekebilir; LG XBOOM Go Serisi Yenilendi ve Güçlendi! | XG7Q ve XG5Q İncelemesi

Not: Bu videodaki LG XBOOM 360 XO3 (XO3QBK) modeli inceleme örneği olarak LG Türkiye tarafından temin edilmiştir.

LG XBOOM 360 XO3, çok yönlü 360° ses teknolojisi ile geliyor. Üzerinde yer alan 1 kubbe tipi tweeter, 2 inçlik mid hoparlör ve 4 inç büyüklüğünde woofer sayesinde tüm frekanstaki sesleri rahatlıkla çevreye aktarabiliyor. 2 adet pasif radyatör desteğiyle de bass severlerin bassları en kısık ses ayarında bile hissetmesi sağlanıyor.

LG XBOOM 360 XO3’ün 3 taraflı sunduğu bu premium ses sistemi, müziği dengeli ve net bir sesle dağıtabiliyor. Böylece daha doğru tizler, daha net mid’ler, zengin ve derin baslar sunmayı amaçlıyor. Daha netlik isteyenler için Sound Boost özelliği de sunan model, bu ekstra ses durumunda dahi sesin bozulmasını engelliyor ve ses şiddeti yükselirken netlikte hiçbir kayıp olmadığını fark ettik.

165 x 327 x 165 mm boyutlarında ve 3,2 kg ağırlığında olan ürün, kumaş kaplamaya sahip bir şekilde su damlasını andırır bir formda tasarlanmış. Gerçekten şık bir vazo gibi duran XBOOM 360 XO3, kullanıldığı yerde hem RGB aydınlatması hem de tasarımıyla klasik bir hoparlöre nazaran aldığı tasarım ödüllerini de hak ettiğini gösteriyor.

Bluetooth ve AUX ile ses aktarımı yapabildiğiniz cihazda XBOOM uygulaması üzerinden cihaz kontrolü yapabilmeniz sağlanıyor. Bu uygulamada Sound Boost ayarı, kişiselleştirilebilir ekolayzer ayarınızı da yapabilirsiniz. Tweeter ve mid hoparlör arasında yer alan ve yine düşen bir su damlasını andıran bölümde RGB aydınlatma da sunan XO3 modelinde 9 farklı aydınlatma ön ayarı bulunuyor.

İsterseniz sakin bir ortamda mum ışığı gibi yanmasını sağlayabildiğiniz bu aydınlatma, gerektiğinde parti modu ile daha eğlenceli bir duruma bürünebiliyor. Ya da istediğiniz tarzda ve 16,8 milyon renk arasından seçiminizi yaparak LG XBOOM 360 XO3 modelini kendi tarzınıza göre renklendirebilirsiniz.

Eğer birden fazla XBOOM 360 XO3 modeline sahipseniz dual ve parti modunu da kullanabilirsiniz. Dual modda iki cihazı sağ ve sol olarak düzenleyip 360 ses deneyimine stereo deneyim ekleyen bu bluetooth hoparlör modeli, 10 cihaza kadar bağlanma desteğine de sahip. Zaten tek başına çevresel ses verebilen XBOOM 360 XO3, 10 cihazla beraber parti modunda bambaşka bir deneyim yaşayatacağından eminim. Ayrıca bir LG markalı televizyona sahipseniz XBOOM 360 ailesini televizyonunuzun hoparlörü de yapabileceğinizi unutmayın!

Genel hatlarıyla baktığımızda LG XBOOM 360 XO3 modeli şimdiye kadar gördüğüm en şık ve en temiz sesi gerektiğinde oldukça yüksek ses seviyelerinde dahi sunabilen özel bir hoparlör olmayı başarıyor. Tercih etmeyi düşünürseniz mutlaka bir mağazada deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten tasarımı ve sesiyle hoşunuza gidecektir.