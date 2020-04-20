LG tarafından daha önce de gördüğümüz çift ekran aksesuarı yeni tanıtılacak olan Velvet modeli için Kore’de sertifika aldı.

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LG Velvet modeli için çift ekran aksesuarı belgelendi!

Bu yıl yayınlanan birkaç rapora göre LG, G serisinden vazgeçti. Şirketin G serisi yerine yeni bir stratejinin başlangıcı olarak bir seri cihaz tanıtması bekleniyor. Bu ürünlerden ilki LG Velvet adlı orta sınıf bir telefon olacak. Cihazın tasarım görselleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ön tarafta su damlası şeklinde bir çentik ile gelen telefon arka tarafında yağmur damlası şeklinde isimlendirebileceğimiz bir kamera dizilimine sahip. Tasarım özelliklerinin yanı sıra cihaz gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alıyor ve 5G bağlantı desteğine sahip.

Şirketin yeni stratejisi dahilinde yeni cihazlar üretmeye başlıyor olması bazı konseptlerinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Daha önce de gördüğümüz çift ekran aksesuarı “LM-G905N” model numarası ile Kore’de sertifika aldı. Raporlara göre LG’nin, G9 olarak beklenen serinin ticari ismini değiştirmiş olsa da model numarası için aynı şeyi yapmadığı görülüyor. Bu nedenle sertifika alınan bu aksesuarın LG Velvet modeli için gelmesi bekleniyor.

Çift ekran aksesuarının oldukça ilginç ve yenilikçi bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekran ile birlikte sınırlamalar olmaksızın çift ekranlı bir cihaz hissini tecrübe etmeniz mümkün. Eğer ikinci bir ekrana ihtiyaç duyuyorsanız telefonunuzu bu kılıfın içerisine yerleştirmeniz yeterli olacaktır. İkinci bir ekrana ihtiyaç duymadığınız anlarda ve akıllı telefon deneyimine geri dönmek istediğinizde kılıfı çıkartmanız mümkün. Her ne kadar kullanışlı ve ilgi çekici bir aksesuar olsa da telefondan ayrı olarak satılacak olması nedeniyle fiyatlandırması oldukça kritik bir öneme sahip olacak.