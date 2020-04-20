Mobil
LG Velvet modeli için çift ekran aksesuarı belgelendi!
LG tarafından daha önce de gördüğümüz çift ekran aksesuarı yeni tanıtılacak olan Velvet modeli için Kore’de sertifika aldı.
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LG Velvet modeli için çift ekran aksesuarı belgelendi!
Bu yıl yayınlanan birkaç rapora göre LG, G serisinden vazgeçti. Şirketin G serisi yerine yeni bir stratejinin başlangıcı olarak bir seri cihaz tanıtması bekleniyor. Bu ürünlerden ilki LG Velvet adlı orta sınıf bir telefon olacak. Cihazın tasarım görselleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ön tarafta su damlası şeklinde bir çentik ile gelen telefon arka tarafında yağmur damlası şeklinde isimlendirebileceğimiz bir kamera dizilimine sahip. Tasarım özelliklerinin yanı sıra cihaz gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alıyor ve 5G bağlantı desteğine sahip.
Şirketin yeni stratejisi dahilinde yeni cihazlar üretmeye başlıyor olması bazı konseptlerinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Daha önce de gördüğümüz çift ekran aksesuarı “LM-G905N” model numarası ile Kore’de sertifika aldı. Raporlara göre LG’nin, G9 olarak beklenen serinin ticari ismini değiştirmiş olsa da model numarası için aynı şeyi yapmadığı görülüyor. Bu nedenle sertifika alınan bu aksesuarın LG Velvet modeli için gelmesi bekleniyor.
Çift ekran aksesuarının oldukça ilginç ve yenilikçi bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekran ile birlikte sınırlamalar olmaksızın çift ekranlı bir cihaz hissini tecrübe etmeniz mümkün. Eğer ikinci bir ekrana ihtiyaç duyuyorsanız telefonunuzu bu kılıfın içerisine yerleştirmeniz yeterli olacaktır. İkinci bir ekrana ihtiyaç duymadığınız anlarda ve akıllı telefon deneyimine geri dönmek istediğinizde kılıfı çıkartmanız mümkün. Her ne kadar kullanışlı ve ilgi çekici bir aksesuar olsa da telefondan ayrı olarak satılacak olması nedeniyle fiyatlandırması oldukça kritik bir öneme sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Honor 10X Pro modelinin görseli ortaya çıktı!
Akıllı telefon sektöründe adını sıkça bahsettiren Honor, yeni modeli olan 10X Pro modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Basına sızan görsele göre yeni modelin tasarımı bir hayli dikkat çekiyor.
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Honor’un yakın zamanda çıkarmayı planladığı 10X Pro hakkında yeni bilgiler basına sızdı. Tasarım anlamında ekran tarafında selfie kamerası için sol üst köşede bir deliğe ve oldukça ince bir alt çerçeveye sahip. Honor 10X Pro’nun arka kısımda ise bizleri üç arka kamera ve bir LED flaş içeren ince bir dikdörtgen kamera kurulumu karşılamakta. Bu kamera kurulumun yanında dikey olarak konumlandırılmış yazıya bakacak olursak telefon 64 MP’lik bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunması bekleniyor. Diğer iki kameranın da geniş açı ve derinlik algılayıcısı olduğu düşünülüyor.
Gücünü 5G desteği olan Kirin 820 yongasından alması beklenen Honor 10X Pro, ekran teknolojisi tarafında pazarın güçlü panel üreticilerinden biri olan BOE‘den faydalanacak. 20W SuperCharge desteği ile gelmesi beklenen telefonun pil kapasitesi hakkında net bir bilgiye henüz ulaşılmadı.
Söz konusu cihaz hakkında ekran kalitesi, RAM ve depolama kapasitesi gibi özelliklerinin yakın zaman içinde ortaya çıkması bekleniyor. Şirket, Honor 9X serisi ile ilgili özellikle Çin pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Hal böyle olunca yeni akıllı telefonundan da baya ümitli olduklarını söylemek yanlış olmaz.
Honor 10X Pro modelinin fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 10X Pro için yakın zamanda resmi raporların ortaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A52 modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Oppo, orta segmentteki yeni akıllı telefonu Oppo A52 modelinin teknik özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Oppo A92s’in ardından tanıtmış olduğu bu cihaz, özelliklerinin yanı sıra kamerası ile dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, çıkarmaya hazırlandığı yeni cihazın teknik özellikleri ve render görüntüleri China Telecom‘un internet sitesinde yayınlandı. Paylaşılan bilgilere göre A52, konumlandığı sınıfta özellikleri ve kamera performansı ile dikkat çekmesi bekleniyor.
Oppo A52, 6.5 inç IPS teknolojisini kullanan FHD+ ekran çözünürlüğüyle desteklenmiş LCD ekran bulunuyor. Ekranın sol üst noktasında 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 12 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş lens, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alan dörtlü bir kamera kurulumu var.
Oppo’nun orta segmentteki yeni akıllı telefonu, Qualcomm üretimi Snapdragon 665 işlemcisini kullanıyor. Grafik birimi olarak ise Adreno 610 görüntü bileşeni kullanılıyor. Bu özelliklerine ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.
5.000 mAh bataryaya 18 W‘lık hızlı şarj özelliği sahip olan telefon için belirlenen resmi satış fiyatı 245 dolar olarak biliniyor. Son olarak OPPO A52’nin mor, siyah ve yıldız beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği olacak.
OPPO A52 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç LCD, FHD+
- Boyut: –
- Ağırlık: –
- Batarya: 5.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 8MB
- Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (microSD ile 25 6GB)
- İşlemci: Snapdragon 665
- İşletim Sistemi: Android 10
Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite modeli tanıtıldı!
Honor yeni akıllı telefonu 9X Lite modelini Finlandiya‘da tanıttı. Huawei’nin alt markası olan şirket, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha eklendi.
Honor geçtiğimiz yıl çıkan Honor 9X modelinin uygun fiyatlı bir versiyonu olan akıllı telefonunun lansmanını yaptı. Honor’ın yeni telefonu 9X Lite, 6.5 inçlik çentikli Full HD+ çözünürlük sunan bir ekrana, 3.750 mAh bataryaya ve çift arka kameraya sahip.
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Orta seviye telefonun önündeki çentikte 16 Megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Modelin arkasında ise çiftli kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Burada 48 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.
Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan Honor 9X Lite modelinin fiyatının 199 Euro olduğu açıklandı. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüyle gelen telefonun, ön siparişleri 30 Nisan‘dan itibaren başlayacak ve 14 Mayıs’ta satışa sunulacak. Ancak söz konusu telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
Honor 9X Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD panel
- İşlemci: Kirin 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8 ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 3750 mAh
- Bağlantı: Micro-USB, 3.5 mm jak girişi
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9)
- Renkler: Yeşil, Siyah