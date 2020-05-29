Huawei Nova Lite 3+ modeli duyuruldu!

Huawei, yeni bütçe dostu Nova Lite 3+ modelini tanıttı. ABD hükumeti tarafından yaşanılan kısıtlamaya rağmen Google servislerini desteklenen yeni akıllı telefon, P Smart 2020 modeline oldukça benziyor.

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Huawei’in yeni modeli ön taraftan bakıldığında damla çentik tasarım ile selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış 13MP birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca bu iki kameraya ek dikdörtgen kamera modülünde bir de LED flaş destekliyor.

Özellikleri ile giriş seviyesi bir akıllı telefon, 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Gücünü 2.2GHz hızındaki Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Nova Lite 3+, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Grafik tarafında Mali-G51 işlemcisini kullanan akıllı telefon, 3.400mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

Japonya’da gerçekleştiren lansman ile tanıtılan akıllı telefonun Android 9.0 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile karşımıza çıkıyor. İçerdikleri özellikleri itibari ile uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonun fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.

Huawei Nova Lite 3+ modelinin özellikleri