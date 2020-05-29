Akıllı Telefonlar
Huawei Nova Lite 3+ modeli duyuruldu!
Huawei, yeni bütçe dostu Nova Lite 3+ modelini tanıttı. ABD hükumeti tarafından yaşanılan kısıtlamaya rağmen Google servislerini desteklenen yeni akıllı telefon, P Smart 2020 modeline oldukça benziyor.
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Huawei’in yeni modeli ön taraftan bakıldığında damla çentik tasarım ile selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış 13MP birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca bu iki kameraya ek dikdörtgen kamera modülünde bir de LED flaş destekliyor.
Özellikleri ile giriş seviyesi bir akıllı telefon, 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Gücünü 2.2GHz hızındaki Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Nova Lite 3+, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Grafik tarafında Mali-G51 işlemcisini kullanan akıllı telefon, 3.400mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.
Japonya’da gerçekleştiren lansman ile tanıtılan akıllı telefonun Android 9.0 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile karşımıza çıkıyor. İçerdikleri özellikleri itibari ile uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonun fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.
Huawei Nova Lite 3+ modelinin özellikleri
- Ekran: 6.21 inç, 1080 x 2400p, 90Hz IPS LCD
- İşlemci: HiSilicon Kirin 710F
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü
- Batarya: 3.400mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 155.2 x 73.4 x 8 mm
- Ağırlık: 160g
- İşletim Sistemi: Android Pie tabanlı EMUI 9.1
- Bağlantı: WiFi 802.11 b / g / n 2.4GHz, 4G LTE, Bluetooth 4.2 ve GPS, 3.5 kulaklık girişi
- Renkler: Siyah ve Mavi
Akıllı Telefonlar
Infinix Hot 9 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı
Infinix, bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte Infinix Hot 9 ailesini ailesine ait iki modelini duyurdu. Lansmanı yapılan cihazlar, özellikleri, dörtlü kamera kurulumları ve batarya kapasiteleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Transsion’ın 2011 yılında Fransız Sagem Wireless firmasını satın almasının ardından Hong Kong’da kuruldu. Şirket sektörde yeni olmasına rağmen çıkarmış olduğu modellere ile piyasada rekabetçi olacak.
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Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro modelleri, ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası deliğine sahip. Arka bölümde ise dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera modülüne yakın bir yerde de fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor.
Her iki cihaz da, MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefonlar, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan beslenen Infinix Hot 9 serisi, son derece iddialı bir pil ömrü vadediyor.
Midnight Black, Quetzal Cyan, Violet ve Ocean Wave olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonlar, 5 Haziran tarihinde piyasada yerini alacak. Kutusundan Android 10 tabanlı XOS 6.0 arayüzü ile çıkacak olan Hot 9 modeli 112 dolar, Hot 9 Pro modeli ise 125 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Infinix Hot 9 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı
Infinix Hot 9 Pro özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı
Akıllı Telefonlar
OnePlus ve McLaren arasındaki işbirliği sona erdi!
OnePlus ve İngiliz otomobil markası McLaren arasında uzun zamandır süren ortaklığın sona erdiği açıklandı. Bundan sonra “McLaren Edition” sürümüne sahip bir amiral gemisi katili göremeyeceğiz!
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OnePlus 8 “McLaren Edition” akıbeti ile ilgili dikkat çeken açıklama!
McLaren’in Formula 1 takım sponsoru olan OnePlus, ürettiği telefonların yanında “McLaren Edition” adlı özel bir sürüm daha duyuruyordu. RAM miktarı, depolama alanı ve tasarımı ile farklılaşan bu cihazlar tüketiciler tarafından da oldukça beğeniliyordu. Ancak OnePlus 8 serisinde İngiliz markayı temsil eden bir modelin olmaması kafaları karıştırdı. Akıllı telefon üreticisinin, McLaren’in güncel sponsor listesinde de olmaması üzerine ortaklığın sona erdiği ile ilgili söylentiler yayılmaya başladı.
McLaren cephesinden yapılan açıklama, 2018 yılından bu yana sürdürülen ortaklığın sona erdiğini resmi olarak duyuruyor. İkonik ve yenilikçi iki marka arasında son derece başarılı bir işbirliği oluştuğunu belirten açıklamada bu işbirliğinin hedefine ulaştığına vurgu yapıldı. Yani ortaklığı simgeleyen turuncu temaya sahip özel telefonları artık göremeyeceğiz.
İlk olarak OnePlus 6T McLaren Edition sürümüyle gördüğümüz işbirliği, 7T Pro McLaren Edition ile ikinci cihazını ortaya çıkarmıştı. Formula 1 araçlarından ilham alan Concept One ise kamerasında kullanılan elektrokromik cam teknolojisi ve papaya turuncu rengiyle dikkat çekmişti. Markanın McLaren’den sonra Star Wars ve Avengers gibi temalara sahip özel sürümlere devam etmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen tanıtıldı!
HMD, ABD ve Cricket Wireless için yeni giriş seviyesi telefonlarını tanıttı. Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen bugün resmi olarak duyuruldu. Cihazlar Android 10 destekli, üçlü kamera dizilimi bulunduran ve uygun fiyatlı bir şekilde piyasaya sunuldu. C2 Tava ve Tennen aslında aynı telefon fakat Tennen perakendeciler tarafından satışa sunulacak. C2 Tava ise Cricket Wireless aracılığı ile satılacak.
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Nokia C5 Endi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Nokia C5 Endi, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü ve su damlası çentik bulunan bir ekran ile gelecek. Cihazın 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. Cihaz polikarbonat kasaya ve sol tarafta özel bir Google Asistan düğmesine sahip. Arka tarafta ise 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Cihaz MediaTek P22 yonga seti, 3 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Batarya tarafında ise 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pili mevcut.
Nokia C5 Endi, Gece Mavisi renginde ve 170 $ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihaz 5 Haziran‘dan itibaren Cricket Wireless aracılığıyla satın alınabilir olacak.
Nokia C2 Tava ve Tennen hangi teknik özelliklerle gelecek?
Nokia C2 Tava ve Tennen, 5.45 inçlik HD+ çözünürlüklü 18:9 en boy oranına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 8 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı sensör mevcut. Telefonun kasası polikarbonat malzemeden üretilecek ve C5 Endi gibi sol tarafta özel bir Google Asistan butonu bulunduracak. Nokia C2 Tava ve Tennen, Helio A22 yonga setine, 2 GB RAM‘e ve genişletilebilen 32 GB / 64 GB depolama alanına sahip.
Batarya tarafında her iki cihazın da 10W hızlı şarj destekli 3.000 mAh pili bulunuyor. Nokia C2 Tava, 29 Mayıs‘tan itibaren 110$ fiyat etiketiyle Cricket Wireless üzerinden satışa çıkacak. C2 Tennen ise 70$ fiyat etiketiyle 15 Haziran‘dan itibaren perakendeciler tarafından piyasaya sunulacak.