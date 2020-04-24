LG Velvet, 7 Mayıs’ta online olarak tanıtılacak!

LG’nin yeni orta sınıf modeli LG Velvet, 7 Mayıs tarihinde internet üzerinden gerçekleştirilecek bir etkinlik ile tanıtılacak. Firmanın bugün itibarıyla Youtube üzerinde yayımladığı video ile etkinlik tarihi kesinleşti.

Amiral gemisi pazarında uzun zamandır başarıdan uzak olan LG, yeni serisi ile orta-üst sınıfta cihazlar kategorisinde kendine yer edinme çabasında. Firmanın yayımladığı tüm video ve görselleri haberimizin devamında inceleyebilirsiniz.

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LG Velvet duyurulan özellikleri neler?

Orta sınıfta G serisinin yerine konumlanacak olan Velvet serisinin ilk cihazı ile ilgili şimdiye kadar birkaç video ve görsel yayımlandı. Bu görsel ve videolar ile cihazın tasarım ve performans öğeleri duyurulmuş oldu. Söz konusu model boyutunu henüz bilmediğimiz oldukça ince çerçeveli ve U şekilli çentiği bulunan bir ekrana sahip. Arka ve ön kısımda kıvrımlı kenarlar sunan model elde ince hissettirecek şekilde tasarlanmış.

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Performans tarafında cihazın gücünü Qualcomm Snapdragon 765G’den alacağı da firma tarafından duyuruldu. LG Velvet bağlantı tarafında 5G desteği sunacak. Arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı görülen model ana kamera olarak oldukça büyük bir lens kullanacak gibi görünüyor. Bunlara ek olarak paylaşılan görsellere göre cihaz yeşil, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 renk seçeneği ile gelecek.

LG Velvet modelinin satış fiyatı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. 7 Mayıs 2020 tarihinde cihaza ait tüm teknik özellikler, fiyat bilgisi ve satışa sunulacağı ülkeler netliğe kavuşacaktır.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!