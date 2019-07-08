LG V50 ThinQ 5G ana vatanında satış rekoru kırdı!

LG V50 ThinQ 5G satışa çıktığı Güney Kore’de ilk haftada 100 binden fazla satış rakamına ulaşarak bir önceki modeli V40 ThinQ’nun satışını dörde katlamayı başardı.

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Günümüzde 5G’ye geçiş hızlanırken birçok markadan da 5G destekli telefonlar görmeye başladık. Güney Koreli teknoloji devi LG de bu yolda ilk cihaz olarak V50 ThinQ 5G modeliyle 5G dünyasına adım atmıştı. Görünen o ki ilk olarak ana vatanı olan Kore’de satışa çıkan telefon, bir önceki modeli V40’ın ilk hafta satışlarını dörde katlamayı başararak büyük bir etki uyandırdı. LG’den gelen rapora göre bir hafta içerisinde sadece Güney Kore’de 100 binden fazla satış rakamı elde eden V50 ThinQ 5G, Avrupa kıtasında da satışa sunuldu.

5G’ye en hazır firma LG

LG, patent yasası şirketi WISPRO’ya göre 5G patentlerinde lider olarak görünüyor. WISPRO, LG’nin şu anda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne kayıtlı, en fazla 5G patentine sahip olan marka olduğunu da ortaya koydu. Böylece LG markası ve elbette V50 ThinQ 5G modelinin ABD, Avrupa ve Güney Kore gibi dünya genelinde 5G altyapısına hazır olduğunu görmekteyiz.

ABD’de 5G deneyimi V50 ThinQ 5G ile mümkün

31 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde pazara sunulan V50 , Sprint’in Atlanta, Dallas, Houston ve Kansas City’deki 5G ağında çalışıyor. Ayrıca bu ağa kısa süre içerisinde Los Angeles, New York, Phoenix ve Washington D.C. de katılacak ve ABD’li kullanıcılar 5G deneyimini V50 ThinQ 5G ile yaşayabilecek.

LG V50 ThinQ 5G özellikleri

6,4 inç boyutunda P-OLED ekranında 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunan V50 ThinQ 5G gücünü Snapdragon 855 ve Adreno 640’tan alıyor. 128 GB depolama ile 6 GB bellek desteği de bulunuyor. Üçlü kamera kurulumuyla dikkat çeken cihaz, 12 MP f/1.5 değerindeki ana, 12 MP f/2.4 değerinde telefoto ve 16 MP f/1.9 değerinde ultra geniş açılı lense sahip. Ayrıca ön tarafında ise 8 MP f/1.9 ve 5 MP f/2.2 değerlerinde çift kamera kullanan V50 ThinQ 5G, 4.000 mAh batarya, 18W hızlı şarj ve DTS: X surround ses desteği de sağlıyor.