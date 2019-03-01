LG V50 ve çift ekran kılıfı (VİDEO)

LG V50 ve çift ekran kılıfı (VİDEO)

1 Mart, 2019 VİDEO 0 yorum

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MWC 2019 kapsamında duyurulan LG V50 modeline ve ikinci ekran sunan kılıfın özelliklerine yakından baktık.

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