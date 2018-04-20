LG V40 dedikoduları başladı bile

LG V40 ile ilgili ilk dedikodular gelmeye başladı. Daha önce birçok cihazı sızdırmasıyla ünlü Evan Blass (@Evleaks) attığı tweet ile modelin kod adının “Storm” olacağını söyledi.

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LG V40 modeli “Storm” kod adıyla geliyor

Bildiğiniz gibi LG‘nin üst seviye sınıfta G serisiyle beraber V serisi de bulunuyor. Bu yıl MWC 2018 fuarında LG G7 modelini göremedik. Firmadan sadece LG V30 ThinQ tanıtıldı. 3 Mayıs’ta tanıtılması beklenen LG G7 ThinQ modelinden sonra V40‘ın gelmesi bekleniyor.

LG V40 is codenamed Storm. pic.twitter.com/fNqLUdNzsP — Evan Blass (@evleaks) 20 Nisan 2018

Şu anda Evleaks tarafından sızdırılan kod adı dışında ne yazık ki cihazın özellikleri ve fiyatı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde özellik bazında da yeni sızıntılar görebiliriz.