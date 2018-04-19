Opera VPN, Android ve iOS için kaldırılıyor

Opera VPN özelliği, hem yasaklı sitelere giriş sağlayabilmek hem de gizlilik nedeniyle sıklıkla kullanılıyor. Ancak bundan böyle tarayıcının ücretsiz VPN servisi, iOS ve Android için 30 Nisan 2018 itibarıyla son buluyor. Masaüstü sürümlerde ise bir değişiklik olmayacak.

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Opera VPN için SurfEasy anlaşması

Opera, her ne kadar mobil sürümler için ücretsiz VPN hizmetini kaldırsa da bu durumu yumuşatmak için SurfEasy ile bir anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre Opera Gold kullanıcıları 1 yıllık SurfEasy Ultra aboneliğini ücretsiz olarak alacak. Diğer kullanıcılar ise Total VPN paketini %80 indirimle alabilecek. Total VPN paketi şu an 4.99 dolar fiyatla listeleniyor.