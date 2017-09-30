LG V30+’nın Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Güney Koreli teknoloji devi, tablet telefon pazarında en büyük kozu LG V30+ modelini kısa süre içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
LG V30+, Amerika Birleşik Devletleri’nde, 23 Ekim 2017’de satışa sunulacak. Söz konusu akıllı telefon, öncelikle servis sağlayıcı Sprint tarafından piyasaya, 24 aylık kontratlarla Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzünü gösterecek.
LG V30+, LG V30’un baz modelinden farklı olarak 64 GB yerine 128 GB dahili saklama alanı sunacak. Buna ek olarak cihaz, köken modelden daha büyük bir ekrana sahip olacak.
Tahminimize göre tablet telefon, 2017 yılının son aylarında Türkiye piyasası ile buluşacak.
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