LG ThinQ Markasıyla Yapay Zeka Ürünleri Üretecek.

“AI, teknolojide bir sonraki sınır ve ev aletleri ve tüketici elektroniklerinde bir lider olarak AI’yı daha erişilebilir hale getirme ve daha az korkutucu hale getirme sorumluluğunu taşıyoruz.” açıklamasını yapan LG 2017 yılı içerisinde yapay zeka planlarıyla ilgili çeşitli ipuçları bırakmış ve CES 2017’de DeepThinQ derin öğrenme teknolojisini tanıtmıştı. Firma aynı zamanda Seoul’de yapay zeka için ses,görüntü ve algılayıcılar üzerinde çalışacağı bir laboratuvar da açmıştı.