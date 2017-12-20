LG ThinQ Markasıyla Yapay Zeka Ürünleri Üretecek.

LG ThinQ Markasıyla Yapay Zeka Ürünleri Üretecek.

20 Aralık, 2017 HABER, Yapay Zeka 0 yorumlar

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LG, yapay zeka teknolojisinden yararlanmak ve bu teknolojiden yararlanan ürünler üretmek için ThinQ markasını 2018 yılında kuracak.

Son dönemlerde yapay zeka üzerine yoğunlaşan LG, bu durum sonrası yapay zeka destekli ürün ve servisler üretebilmek için “ThinQ” adında yan marka kurmaya karar verdi. ThinQ markasıyla yeni üreteceği televizyonlar, beyaz eşyalar ve çeşitli eletkronik ürünler ve servisler birbirleriyle etkileşim halinde olabilecek. Firma bu yeni markanın 2018 yılında kurulacağını ve kendilerinin tasarımı olan DeepThinQ yapay zekasından yararlanacaklarını ve bu teknolojiden aynı zamanda ortaklarının da yararlanabileceğini belirtti.

Güney Koreli firmanın SmartThinQ serisi altında halihazırda akıllı gereçleri piyasaya da bulunmakta. Firma ise yeni markanın LG’nın akıllı ürünlerini ön plana çıkaracağını belirtiyor.

“AI, teknolojide bir sonraki sınır ve ev aletleri ve tüketici elektroniklerinde bir lider olarak AI’yı daha erişilebilir hale getirme ve daha az korkutucu hale getirme sorumluluğunu taşıyoruz.” açıklamasını yapan LG 2017 yılı içerisinde yapay zeka planlarıyla ilgili çeşitli ipuçları bırakmış ve CES 2017’de DeepThinQ derin öğrenme teknolojisini tanıtmıştı. Firma aynı zamanda Seoul’de yapay zeka için ses,görüntü ve algılayıcılar üzerinde çalışacağı bir laboratuvar da açmıştı.

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