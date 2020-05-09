LG Stylo 6 modeline ait görseller sızdırıldı!

LG’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Stylo 5’in selefi olan LG Stylo 6 modeline ait görseller yıllardır sızdırdığı bilgilerle popülerleşen Evan Blass tarafından sızdırıldı.

Önceki modelin aksine LG Stylo 6, ince çerçeveli ve damla çentikli bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Stylo 5’de bulunan tek kamera yerine yeni modelde üçlü kamera kurulumuna yer verilmiş. Ayrıca Stylo 6 modelinin arka kısmında klasik yapıda bir parmak izi okuyucu da yer alıyor. Güç tuşu cihazın sağ kenarında yalnızca güç tuşu bulunurken, sol tarafında ses açma ve kapama tuşları, SIMkart yuvası ve Google Asistan tuşu olacağı tahmin edilen bir tuş yer alıyor. Günümüzde çoğu modelde yer almayan 3,5 mm kulaklık girişi cihazın alt kısmında yerini almış. Ayrıca cihazın alt kısmında bir mikrofon, güç ve veri aktırımı için USB-C girişi ile birlikte bir hoparlör bulunuyor. Stylo 6’nın üst kısmında ise yalnızca ikinci mikrofonu bulunuyor.

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Evan Blass tarafından sızdırılan görsellerde modelin sahip olduğu kalemi de görüyoruz.

Henüz LG tarafından cihazın özellikleri veya tanıtım tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Fakat sızan görsellerde yer alan 18 Mayıs tarihi cihazın tanıtılacağı tarih olabilir. Söz konusu tarihin ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.

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