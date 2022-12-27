LG Electronics, Ocak 2023’te Las Vegas’ta gerçekleşecek olan CES 2023 öncesinde yepyeni SC9 ve SE6 modellerini içeren 2023 soundbar serisini tanıttı. LG ayrıca geçtiğimiz gümlerde dünyanın ilk 27 inç ve 45 inç 240Hz OLED oyun monitörlerini piyasaya sürmüştü.

LG SC9 ve SE6 Soundbarlar

LG’nin en yeni soundbarları TV’leriyle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Soundbar, LG TV ile birleştirildiğinde, daha yüksek, derin ve güçlü genişletilmiş bir ses sahnesi oluşturmak için tüm ürünlerin ses kanallarını kullanan WOW Orchestra gibi heyecan verici yeni özellikler vaat ediyor. Şirket, LG’nin 2023 soundbar ve TV’lerinin Dolby Atmos ve DTS:X destekli IMAX ile çoklu surround ses çözümü için sinerji sunduğunu söylüyor.

LG TV’nin Home Dashboard’u, müşterilerin soundbar ayarlarını hızlı bir şekilde yönetmesine ve ses modlarını paylaşmasına olanak tanıyor. Ayrıca, WOWCAST, 2023 soundbar modellerinin LG TV’lere kablosuz olarak bağlanmasını sağlayarak ses kalitesinden ödün vermeden kablosuz kolaylık sağlıyor.

LG’nin Üçlü Ses Teknolojisi, üçlü ateşlemeli bir hoparlörden oluşuyor. Üçlü Seviye Uzamsal Ses Teknolojisi, HRTF tabanlı 3D kanal analizini kullanarak sanal bir orta katman ekliyor ve bu da sürükleyici bir ses ortamı sunuyor.

Yeni soundbar’lar, LG’nin en yeni TV’lerini tamamlayan ve çeşitli dekorlarla uyumlu şık bir stille, daha fazla özellik setine ve daha iyi kullanım kolaylığına sahip. Yeni bir montaj aparatı, tüketicilerin LG Soundbar’ları birinci sınıf bir görünüm için LG TV’lerin altına yerleştirmelerini sağlıyor.

Braket, uyumlu bir LG TV’nin arkasına monte ediliyor ve yeni soundbar’ları duvara veya standa monte etmek için kullanılabiliyor. Braket, kabloları düzenli tutar ve kullanıcıların duvarda delik açmasını önlüyor.

LG’nin Üçlü Ses Optimize Edici özelliği soundbar’ların performansını artırıyor ve Smart Up-mixer iki kanallı sesi çok kanallı surround’a dönüştürüyor. LG’nin AI Oda Kalibrasyonu, ses çıkışını uyarlamak ve daha yüksek düşük frekans hassasiyeti sağlamak için kullanıcının alanını analiz ediyor.

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Yeni modeller, ses sinyalini analiz eden ve filmler, spor, oyun ve müzik için en iyi ayarları uygulayan LG’nin yapay zeka Sound Pro özelliğini içeriyor. Ses çubukları aynı zamanda yüksek kaliteli ve Tidal Connect gibi akış hizmetleri olağanüstü ses netliği ile kayıpsız oynatma sunuyor. En yeni LG ses çubukları, ekran yırtılmasını azaltmak için VRR ve 4K/120Hz geçişine izin verirken gecikmeyi ortadan kaldırmak için ALLM özelliğini barındırıyor.

SE6, daha küçük alanlar için ideal olan kompakt bir form faktörünün yanı sıra neredeyse tüm iç mekân stillerini tamamlayan şık ve modern bir tasarıma sahip. Yeni model, mükemmel ses kalitesine ve güçlü baslara katkıda bulunan dört pasif radyatör içeriyor. SE6 ayrıca izleme deneyimini geliştiren sinematik ses için Dolby Atmos’u da destekler.

Kullanılabilirlik

LG’nin 2023 ses çubukları, 8 Ocak- 11 Ocak tarihleri arasında CES 2023’te şirketin standında ziyaretçilere sergilenecek.