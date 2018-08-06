LG Q8 (2018) duyuruldu ve özellikleri açıklandı!

LG Q8 (2018) bugün şirket tarafından duyuruldu. V35 ThinQ modelinin daha ucuz bir benzeri olarak düşülen telefon, devasa 6.2 inç Fullvision bir ekranla ve stylus kalemle birlikte geliyor.

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LG Q8 (2018)’in özellikleri neler?

Telefon, gücünü çekirdek hızı 1.8 GHz‘ye kadar çıkabilen sekiz çekirdekli Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın hafızasını, 2 TB‘a kadar microSD kartlarla genişletebilirsiniz.

LG, amiral gemilerinde kullandığı geniş açılı ikinci kameraya bu modelde yer vermemiş. Ana kamera, PDAF destekli ve LED flaşlı 16 MP çözünürlüğünde iken ön kamera 100 derecelik geniş açıya sahip ve 5 MP çözünürlüğünde.

Telefon, USB-C, Bluetooth ve tüm modern Wi-Fi 802.11 standartlarını destekliyor. 3.5 mm kulaklık jakı korunurken cihaz, DTS:X 3D Surround Sound ve Hi-Fi Quad DAC destekleri sayesinde telefonla müzik dinlemeyi seven kullanıcıları tatmin edecek gibi gözüküyor. Ayrıca sahip olduğu IP68 ve MIL-STD 810G standartları sayesinde suya ve düşmelere karşı daha dayanıklı.

160.1 x 77.7 x 8.4 mm ölçülerine sahip olan LG Q8 (2018)‘e 3.300 mAh büyüklüğünde bir batarya enerji sağlıyor. Aurora Black ve Moroccan Blue renklerinde satışa sunulacak olan telefonun $480 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.