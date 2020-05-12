Dönebilen çift ekranlı LG “Wing” sızdırıldı!

Kore’de yayımlanan sızıntı haberine göre LG, “Wing” model adında dönebilen çift ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Haberde gerçek olmasa da “T” formuna gelebilen cihazın nasıl görüneceğine dair bilgi veren bir görsel de yayımlandı.

Çift ekranlı olacak cihazın ana ekranın altında 4 inç boyutunda bir ekran barındırması bekleniyor. Haberimizin devamında bulunan görselde de görebileceğiniz gibi ana ekran 90 derece dönerek yatay hale geliyor ve ikinci ekran ortaya çıkıyor. Cihazın kanat anlamına gelen “Wing” model kodu ekran döndürüldüğünde sağ ve sol tarafında oluşan kanat görüntüsünden geliyor. Söz konusu görselin 2 ayrı fotoğrafın kesilip birleştirilmesi ile oluşturulduğu bariz şekilde görülüyor. Bu sebeple söz konusu modelin daha farklı görüneceğini belirtelim.

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LG Wing modelinin Qualcomm’un Snapdragon 700 serisi bir yonga setini kullanması bekleniyor. Kamera tarafında modelin 64 MP çözünürlüklü bir ana kamera ile geleceği de gelen haberler arasında.

LG Wing, ikinci 4 inç boyutundaki kare (1:1 en-boy oranlı) ekranı ile ana ekran üzerinde yapılan işlemlere kontrolcü veya yardımcı olma amacında olacak. Örneğin YouTube üzerinde tam ekran video izlenirken yorumların 2. ekrandan takip edilmesi kullanım senaryolarından biri olabilir. Haberde yer alan bir diğer senaryo ise fotoğraf veya video düzenleme sırasında kontrol ve ön izlemenin ayrı ekranlarda olması şeklinde. Tabiki söz konusu senaryolarda kullanılacak uygulamaların çift ekrana özel olarak geliştirilmesi gerekebilir.

ET News sitesinin haberine göre LG, 2020’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sunmayı planladığı “Wing” modelini geliştirme aşamasında. Son günlerde Velvet modelleri ile gündeme gelen LG için aktif bir yıl olacağa benziyor.

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