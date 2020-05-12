Akıllı Telefonlar
Dönebilen çift ekranlı LG “Wing” sızdırıldı!
Kore’de yayımlanan sızıntı haberine göre LG, “Wing” model adında dönebilen çift ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Haberde gerçek olmasa da “T” formuna gelebilen cihazın nasıl görüneceğine dair bilgi veren bir görsel de yayımlandı.
Çift ekranlı olacak cihazın ana ekranın altında 4 inç boyutunda bir ekran barındırması bekleniyor. Haberimizin devamında bulunan görselde de görebileceğiniz gibi ana ekran 90 derece dönerek yatay hale geliyor ve ikinci ekran ortaya çıkıyor. Cihazın kanat anlamına gelen “Wing” model kodu ekran döndürüldüğünde sağ ve sol tarafında oluşan kanat görüntüsünden geliyor. Söz konusu görselin 2 ayrı fotoğrafın kesilip birleştirilmesi ile oluşturulduğu bariz şekilde görülüyor. Bu sebeple söz konusu modelin daha farklı görüneceğini belirtelim.
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LG Wing modelinin Qualcomm’un Snapdragon 700 serisi bir yonga setini kullanması bekleniyor. Kamera tarafında modelin 64 MP çözünürlüklü bir ana kamera ile geleceği de gelen haberler arasında.
LG Wing, ikinci 4 inç boyutundaki kare (1:1 en-boy oranlı) ekranı ile ana ekran üzerinde yapılan işlemlere kontrolcü veya yardımcı olma amacında olacak. Örneğin YouTube üzerinde tam ekran video izlenirken yorumların 2. ekrandan takip edilmesi kullanım senaryolarından biri olabilir. Haberde yer alan bir diğer senaryo ise fotoğraf veya video düzenleme sırasında kontrol ve ön izlemenin ayrı ekranlarda olması şeklinde. Tabiki söz konusu senaryolarda kullanılacak uygulamaların çift ekrana özel olarak geliştirilmesi gerekebilir.
ET News sitesinin haberine göre LG, 2020’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sunmayı planladığı “Wing” modelini geliştirme aşamasında. Son günlerde Velvet modelleri ile gündeme gelen LG için aktif bir yıl olacağa benziyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 serisi, 120 Hz ekranlar ile gelecek!
Display Supply Chain Consultants2ın Kurucu ve CEO’su Ross Young, Samsung Galaxy Note 20 serisi modellerinin 120 Hz ekranlara sahip olacağı bilgisini sızdırdı. Young, seride Note 20 Ultra’nın olmayacağınıda bildirdi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen Note 20 serisine ait sızıntılar gelmeye devam ediyor. Display Supply Chain Consultants’ın Kurucu ve CEO’su Ross Young, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seri ile ilgili bilgiler sızdırdı. Young, serinin en üst seviye modelinin Note 20+ olacağını bildiriyor. Söz konusu model 6,87 inç boyutunda QHD+ (1440 p) çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Bu ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme hızı sunacak. Değişken yenileme hızlarında çalışacak olan ekran 120 Hz’e ihtiyaç olmayan durağan sahnelerde 60 Hz hızında çalışarak güç tasarrufu da sağlayabilecek.
Note 20+ Display Leak
Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+
— Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020
Serinin küçük modeli olan Note 20 ise 6,42 inç boyutunda, FHD+ (1080 p) ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu ekran da 120 Hz yenileme hızıyla gelecek. Galaxy Note 20 serisinde kullanılacak olan OLED panellerin, LTPS teknolojisine göre %5-15 oranında güç tasarrufu sağlayabilen LTPO teknolojisi ile üretileceği de iddia ediliyor. Söz konusu teknoloji ile üretilen ilk ekran, Apple Watch 4 modelinde karşımıza çıkmıştı. Sonrasında Samsung kendi LTPO teknolojisini kullanan ilk ekranını Galaxy Watch Active 2 ile piyasaya sürmüştü.
Note 20 Display Leak:
Note 20 will grow from 6.3" on the 10 to 6.42" on the Note 20. Resolution will increase slightly to 2345 x 1084, 404 PPI, 19.5:9 aspect ratio. 120Hz with LTPO, variable refresh, so lower power with 120Hz, great for always on mode. #GalaxyNote20
— Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020
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Ice Universe sayfası da bir paylaşımında Ross Young’ın verdiği bilgileri destekledi. Sızan bilgilerin her iki kaynak tarafından onaylanmış olması doğru olma ihtimalini arttırıyor. Fakat daha önce sızan bilgilerin yanlış olduğu da görülmüş bir durum. Haberimize konu olan özellikler Samsung Galaxy Note 20 serisinin tanıtımı ile kesinlik kazanacak.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Z1, 19 Mayıs’ta tanıtılacak!
Geçtiğimiz hafta MediaTek, yeni yonga seti olan Dimensity 1000+‘ı tanıttı. Ardından kullanılacağı ilk telefonun iQOO ailesinden olacağı ortaya çıktı. Daha sonrasında bu telefonun isminin iQOO Z1 olacağı onaylandı. Bugün ise şirket, cihazın resmi lansman tarihinin 19 Mayıs olacağını açıkladı.
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Vivo iQOO Z1 hakkında neler ortaya çıktı?
Vivo iQOO Z1, resmi olarak doğrulandı fakat ortaya net bilgiler ya da tasarımsal detaylar konmadı. Ancak bazı sızıntılar cihazın canlı fotoğraflarını ortaya çıkarmış olabilir. iQOO Z1‘in ön tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamera bulunuyor. Ayrıca cihazın ekranı 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olabilir. 144 Hz ekran tazeleme hızı Vivo‘nun da gündeminde bulunan bir konu ve eğer bu özellik bulunacaksa sürpriz olmaz. iQOO ailesi genel olarak oyun odaklı bir seri olduğu için bu telefonda yüksek tazeleme hızı ve pil performansı bekleyebiliriz.
iQOO Z1 hakkında henüz teknik özellikler sızıntı veya resmi şekilde açıklanmadı. Ancak ekranın LCD olması bekleniyor çünkü ortaya çıkan tasarımda parmak izi okuyucusu ses düğmesinin altında bulunuyor. Bunlar haricinde bildiğimiz diğer şey cihazın yonga seti kaynaklı 5G bağlantı özelliği ile gelecek olması.
Bazı Çinli perakendeciler tarafından iQOO Z1‘in ön siparişleri açıldı. Ön siparişe katılan kullanıcılar önümüzdeki salı günü lansmanda telefon açıklandıktan sonra telefona ilk erişen kullanıcılar olacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve bazı özellikler sızdırıldı!
Son haftalarda iPhone 12 serisi adına ciddi sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Geçmiş dönemde birçok tutarlı bilgilendirmeyle güvenilir bir kaynak olarak bilinen Jon Prosser adlı kullanıcı iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve özellikleri sızdırdı. Jon Prosser kanalına yüklediği videoda, dört farklı cihazın olacağını ve modellerin iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağını iddia etti. Aynı kaynak, serinin en ucuz modelinin 4GB RAM ile birlikte 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı çeşit içereceğini duyurdu. Ayrıca model, 5.4 inç boyutunda OLED Super Retina bir ekran ile duyurulacak.
En ucuz fiyatlandırmaya sahip olan modelin 649$’lık bir fiyat etiketi bulunacağı düşünülüyor ve bir üst depolama seçeneğine başvurulduğunda 749$’lık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Diğer bir model iPhone 12 Max ise ailenin küçük üyesi iPhone 12 ile benzer özelliklere sahip olacak. Söz konusu model 4GB RAM ile gelirken 6.1 inç boyutundaki ekranıyla klasik Apple çizgisini taşıyacak. Modelin 128 GB için 749$’lık etikete sahip olması beklenirken 256GB boyutundaki seçenek için de 849$’lık satış fiyatı belirlenmiş.
Sızıntıların kaynağı, Apple’ın ilk olarak seriyi Max olarak değil, Pro olarak adlandırmayı düşündüğünü, fakat her ikisini de gerçekleştirerek hem Pro hem Max modellerini duyuracağını söyledi. Prosser ayrıca iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile ilgili diğer bilgileri de paylaştı. Her iki telefon da 6GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB depolama seçenekleriyle gelecek gibi görünüyor. IPhone 12 Pro için bu depolama boyutları fiyatlarının sırasıyla 999$, 1.099$ ve 1.299$ olacağı söyleniyor. IPhone 12 Pro Max modelinin 128GB’lık modeli için 1.099$, 256GB için 1.199$ ve 512GB için de 1.399$ gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.
120Hz söylentileri ve 5G detayı
IPhone 12 Pro modelinin, 10 bit renk derinliği ve ProMotion özellikli 6.1 inç Super Retina XDR ekran barındıracağı aktarılıyor. Bu detayla birlikte Apple’ın modelde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanacağı kesinleşmiş gibi görünüyor. Diğer dikkat çeken detay ise ProMotion teknolojisinin, zaman zaman pil durumuna bağlı olarak “kendini kısıtlayacağını” yani, cihazı kullanım süresi boyunca 120Hz olarak kullanamayacağımızı belirtiyor. IPhone 12 Pro Max sürümünde de aynı teknolojiye sahip bir ekran bulunacağı fakat boyutunun 6.7 inç olacağı söyleniyor. Her iki model de paslanmaz çelik bir çerçeve ve bu yıl satışa sunulan iPad Pro modelinde bulunan LiDAR sensörünü barındıran üçlü kuruluma sahip arka kamera ile gelecek.
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Kaynağa göre cihazların hepsi A14 yonga setini barındıracak ve her biri 5G kullanımı için hazır olacak. Son olarak 2020 Eylül ayında görmeyi beklediğimiz iPhone 12 serisinin çıkışı Coronavirus pandemisi sebebiyle 2020 Kasım ayına kadar ertelenebilir olarak görülüyor. IPhone 12 serisine ait fiyatlar göz önüne alındığında, uygun fiyatlı modellerin tercih edildiği günümüzde yakalayacağı satış rakamları merak ediliyor.