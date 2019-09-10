LG OLED TV serisi G-Sync desteğiyle geliyor!

LG OLED TV modellerinin en yeni serisi Nvidia G-Sync desteğiyle beraber oyuncuların da hedefinde olacak.

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LG, yeni nesil Alpha 9 işlemcili 2019 OLED TV’lerinde Nvidia G-Sync uyumluluğunu destekliyor. PC oyunculuğuna da böylece göz kırpan yeni nesil LG OLED TV serisi, dev ekranda oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuların da ddikkatini çekecek.

OLED TV serisinde 120Hz’ye varan yenileme hızı 1440p içerik için 6 ms, 60 Hz’de 4K içerik için 13 ms gecikme süresi sunacak. Ayrıca LG OLED TV modelleri aynı zamanda çeşitli popüler HDR format desteklerine de sahip olacak. Bunun yanı sıra otomatik düşük gecikme modu (ALLM), gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve değişken yenileme hızı (VRR) dibi detaylar da mevcut olacak. HDMI 2.1 arayüzü ile HDR10 veya Dolby Vision desteği de yer alacak.

LG’nin 2019 OLED TV’leri Dolby Atmos ve Dolby TrueHD kayıpsız ses teknolojisi gibi sinematik ses formatlarını destekliyor. Böylece oyundaki ses deneyimini de tam olarak destekleyebilecek.

LG Ev Eğlencesi bölümü TV Ürün Planlama Bölümü Başkan Yardımcısı Sam Kim “LG OLED TV’ler, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından çok beğeniliyor. Biz de OLED oyun deneyimini optimize etmeye kararlıyız. NVIDIA G-SYNC’nin adaptasyonuyla, OLED TV’lerin dünyanın en iyi oyun donanımı markasının desteğine sahip olduğunu gösteriyoruz” dedi. Nvidia GeForce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling ise “LG’nin 2019 OLED TV’lerine G-SYNC uyum desteği sunmaktan heyecan duyuyoruz. ve LG OLED TV’lerin HDMI Değişken Yenileme Hızı, GeForce RTX 20 Serisi GPU’larımızı destekliyor. GeForce’un desteklediği gerçek zamanlı ışın izleme özelliğine sahip en yeni PC oyunlarını oynarken, bu televizyonlardaki duyarlılık ve gerçekçi görseller, oyuncuları derinden etkileyecek” dedi.