İkinci ekranı kutudan çıkan telefon: LG G8X ThinQ | #IFA2019

LG G8X ThinQ modeli IFA’da tanıtıldı. Peki özellikleri neler? Detayları ve ön incelemesi videomuzda.

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LG G8X, LG’nin yeni G8 ailesine G8 ve G8S’ten sonra eklenen ve özellikle ikinci ekranı kutu içerisinden çıkmasıyla fark yaratacak bir telefon olarak dikkat çekiyor.

Gücünü Snapdragon 855’ten alan 6,4 in. FullHD+ ekranlı LG G8X, 13 MP ve 12 MP değerinde çift arka kamera ve 32 MP değerinde bir ön kameraya sahip. 4000 mAh bataryasında 21W hızlı şarj desteği ve Meridian Audio ve DTS: X çevresel ses destekli hoparlörler gibi detayları bulunan telefonun detayları videomuzda.

İyi seyirler…