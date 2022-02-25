LG İklimlendirme Ürünleri Temiz ve Kaliteli Hava Sunar

Temiz ve kaliteli hava özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için temel bir ihtiyaç haline geldi. Ne yazık ki metropollerin hızla kirlenen havası solunum yolu hastalıklarının artık çocuklarda da sıklıkla rastlanmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar İstanbul’da yaşayan her 5 çocuktan birinin astım hastası olduğunu gösteriyor…

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Bilim insanları her bir bireyin normal şartlarda her nefeste 350 ml hava kullandığını belirtiyorlar. Bu da günde ortalama 8 bin litre hava tükettiğimiz anlamına geliyor. Sadece bu rakam bile soluduğumuz havanın kalitesinin önemini göstermeye yetiyor. Temiz ve kaliteli hava ihtiyacından yola çıkan LG Electronics, devrim yaratan hava temizleme cihazı PuriCare 360 ve en yeni teknoloji ürünü klimalarıyla bulunduğunuz ortamın havasını temizliyor.

Böylece şehrin ortasında nefes almayı kolaylaştıran serin bir orman havasına LG iklimlendirme ürünleriyle kavuşabiliyorsunuz. Hatta LG Thin Q uygulaması ile bu temiz havanın siz daha evinize ulaşmadan oturma odanızdaki atmosferi değiştirmesini sağlayabiliyorsunuz.

İleri teknoloji iklimlendirme çözümlerinde büyük başarıya imza atan Koreli teknoloji devi hava temizleme cihazı LG PuriCare ile tüketicilerin hem evlerinin ısısını diledikleri gibi ayarlayabilmelerini hem de sağlıklı ve temiz havayla buluşmalarını kolaylaştırıyor.

Temiz ve Taze Havaya LG PuriCare ile Kavuşun!

LG PuriCare Hava Temizleme cihazını, şık tasarımı ve ideal boyutu sayesinde evinizin dilediğiniz yerinde konumlandırabilirsiniz. Cihaz konumlandırıldığı yer farketmeksizin hava temizleme işlemini kusursuz bir şekilde yapıyor.

İleri bir teknolojiye sahip LG PuriCare’in fan kanatları, Clean Booster özelliği birleşince temiz havayı 7,5 metre öteye kadar taşıyabiliyor. Böylece 100 metrekarelik bir alanda hava dakikalar içinde temizlenebiliyor.

LG Puricare’de bulunan çoklu filtre sistemi kolaylıkla bakteri, virüs ve toz gibi istenmeyen partikülleri soluduğumuz havadan toplayarak ciğerlerimize ulaşmasını engelliyor. Ayrıca koku giderme filtresi de ev kokusunu ileri düzeyde iyileştiriyor.

LG Puricare barındırdığı PM 1.0 sensör ile bulunduğu ortamdaki hava kalitesini de kontrol ediyor. Ulaştığı sonucu da renkli göstergesi üzerinden sizinle paylaşıyor. Böylece çalışmaya başladıktan sonra bulunduğunuz ortamdaki havanın hangi oranda ve nasıl bir hızla iyileştiğini çok kolay bir şekilde algılayabiliyorsunuz.

Serin ve temiz bir ortam havası sağlayan LG PuriCare hava temizleme cihazını, LG Thin Q uygulaması ile uzaktan kontrol edebiliyorsunuz.

Siz henüz dairenize ulaşmadan mobil uygulama üzerinden evinizdeki hava kalitesini kontrol edebilir ve dilediğiniz ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz.

LG PuriCare Hava Temizleme Cihazını ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın!

LG UV ARTCOOL

LG’nin çevresini yansıtan aynalı tasarımı sayesinde bir estetik harikası haline gelen UV ARTCOOL klimaları evinizin şıklığını arttırırken ihtiyaç duyulan iklimlendirmeyi modern teknolojinin nimetlerini kullanarak sunabiliyorlar.

UVnano isimli teknoloji sayesinde LG UV ARTCOOL klimalar UV LED ışığı ile rüzgâr üreten fanını çalışma süresi boyunca temiz tutuyor. Bu da klimadaki bakteri üremini engellerken havanın kaynağında temizlenmesini sağlıyor. Bu arada LG UV ARTCOOL klimalardaki otomatik temizleme fonksiyonu da klimanın içindeki nemi otomatik olarak kurutarak cihazınızın her zaman temiz kalmasını sağlıyor. Plasmarter Ionizer teknolojisi ise evinizdeki veya ofisinizdeki kötü kokuları gideriyor. LG UV ARTCOOL havada asılı kalan büyük toz parçacıklarını da ön filtre özelliği sayesinde filtresine hapsediyor.

Tüm bu dört süreç LG’nin dört aşamalı filtre sistemini oluştururken havadaki bakteri ve küfleri de yakalamış oluyor. TÜV onaylı LG UV ARTCOOL klimalar bu dört aşama ile bakterilerin %99’unu yakalamayı başarıyor.

Hava Yönetimi Telefonunuzdan Kontrol Edin!

LG Thin Q uygulaması ile evinizde veya ofisinizde olmasanız bile LG PuriCare hava temizleme cihazınızı ve LG UV ARTCOOL klimanızı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Bu sayede henüz evinize ulaşmadan oturma odanızın istediğiniz sıcaklığa kavuşmasını, havanın toz ve mikroplardan arındırılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca LG Thin Q uygulaması ile enerji tüketimini de izleyebiliyorsunuz.

Şık tasarımı ve ileri teknolojileriyle dikkat çeken LG UV ARTCOOL klimalarla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın!

Bu haber LG Türkiye’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.