LG G9 ThinQ, henüz tanıtılmadan isim değiştiriyor!

Bir dönemin başarılı modellerine sahip olan LG G serisi, markanın yeni stratejisi nedeniyle oldukça geri planda kaldı. Serinin yeni modeli olması planlanan LG G9 ThinQ, iddialara göre daha tanıtılmadan isim değiştiriyor!

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LG G9 ThinQ iptal ediliyor, yerine efsane model geri dönüyor!

2013 yılında satışa sunulan LG G2, dönemine göre başarılı fiyat/performans dengesiyle iddialı satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Özellikle LG G4 modelinden sonra başlayan üretim sorunları ise serinin popülaritesinin büyük ölçüde erimesine sebep oldu. Birkaç hafta önce yayınlanan raporlar serinin artık orta-üst seviyeye yönelik olacağını belirtirken, son bilgiler yeni modelde LG G9 isminin kullanılmayacağını ortaya koyuyor.

Güney Kore kaynaklı bilgilere göre, LG yönetimi önümüzdeki dönemde yeni bir G serisi telefon duyurmayı düşünmüyor. Böylece markayı amiral gemisi seviyesinde bu yıl yalnızca V60 ThinQ modeli temsil edecek. Serinin son dönemde sahip olduğu kötü şöhret ve LG’nin daha çok giriş-orta seviye cihazlara yönelmesinin bu kararda etkili olduğu vurgulanıyor.

Şimdiye kadar geliştirme aşaması tamamlanan ve seri üretim aşamasına gelen LG G9 ThinQ ise tamamen çöpe atılmayacak. Markanın 2009 yılında kullandığı Chocolate adını bu amaçla raftan indireceği söyleniyor. Son olarak henüz tanıtılmadan isim değiştirdiği ifade edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 4.000 mAh batarya ve dahili 5G desteği gibi özelliklere sahip olduğunu belirtelim.