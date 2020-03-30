Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ, henüz tanıtılmadan isim değiştiriyor!
Bir dönemin başarılı modellerine sahip olan LG G serisi, markanın yeni stratejisi nedeniyle oldukça geri planda kaldı. Serinin yeni modeli olması planlanan LG G9 ThinQ, iddialara göre daha tanıtılmadan isim değiştiriyor!
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LG G9 ThinQ iptal ediliyor, yerine efsane model geri dönüyor!
2013 yılında satışa sunulan LG G2, dönemine göre başarılı fiyat/performans dengesiyle iddialı satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Özellikle LG G4 modelinden sonra başlayan üretim sorunları ise serinin popülaritesinin büyük ölçüde erimesine sebep oldu. Birkaç hafta önce yayınlanan raporlar serinin artık orta-üst seviyeye yönelik olacağını belirtirken, son bilgiler yeni modelde LG G9 isminin kullanılmayacağını ortaya koyuyor.
Güney Kore kaynaklı bilgilere göre, LG yönetimi önümüzdeki dönemde yeni bir G serisi telefon duyurmayı düşünmüyor. Böylece markayı amiral gemisi seviyesinde bu yıl yalnızca V60 ThinQ modeli temsil edecek. Serinin son dönemde sahip olduğu kötü şöhret ve LG’nin daha çok giriş-orta seviye cihazlara yönelmesinin bu kararda etkili olduğu vurgulanıyor.
Şimdiye kadar geliştirme aşaması tamamlanan ve seri üretim aşamasına gelen LG G9 ThinQ ise tamamen çöpe atılmayacak. Markanın 2009 yılında kullandığı Chocolate adını bu amaçla raftan indireceği söyleniyor. Son olarak henüz tanıtılmadan isim değiştirdiği ifade edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 4.000 mAh batarya ve dahili 5G desteği gibi özelliklere sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro’nun kamera özellikleri sızdırıldı!
Önümüzdeki ay gelmesi planlanan OnePlus 8 Pro‘nun bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın kamera özellikleri ile ilgili sızıntılar paylaşıldı. Önceden cihazın kameralarıyla ilgili bildiğimiz tek şey 48MP + 48MP + 8MP + 5MP şeklinde bir kurulumu olmasıydı. Ancak bugün Ishan Agarwal, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide cihazın kamera detaylarını paylaştı.
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OnePlus 8 Pro’nun kamera özellikleri neler olacak?
Öncelikle bu yeni OnePlus cihazının kamera kurulumu ile ilgili en önemli haber, ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX689 sensörüne sahip olması. Bu sensör Oppo Find X2 Pro‘da kullanılan sensör ile aynı. Ishan Agarwal‘a göre bu sensör f/1.78 diyafram aralığı ile gelecek. OnePlus 8 Pro‘nun ikinci kamerası ise 48 MP ve f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı bir lens olacak. Bu ultra geniş açılı lens 120 derecelik bir görüş açısı sunacak. 8 MP’lik kameraya geldiğimizde ise bu kamera 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera olacak. Bu telefoto kameranın diyafram açıklığı ise f/2.44 değerinde olacak.
Cihazın dördüncü ve son kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde bir “renk filtresi” sensörü olacak. Bu sensör bazı çekim modlarında kullanıcılara renk doğruluğu konusunda yardımcı olacak. Ishan Agarwal, yeni OnePlus amiral gemilerinde, yenilenmiş bir 3-HDR video modu bulunacağını ve iyileştirilmiş OIS-EIS desteği bulunacağını da notlarına ekledi.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z, OnePlus 8 Lite mı olacak?
OnePlus 8 serisi önümüzde ki çıkış yapıyor. Son gelen bilgilere göre OnePlus 8 ailesinin bir de orta seviye akıllı telefon rekabetine girecek üyesi olacak.
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Cihaz OnePlus Z ismiyle gelebilir.
Akıllı telefon pazarında önemli işlere imza atmaya devam eden OnePlus, yeni serisi OnePlus 8‘i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. OnePlus 8 ve 8 Pro olarak adlandırılan iki cihaza sahip olacağını bildiğimiz serinin görünüşe göre bir de orta seviye versiyonu olacakmış. Daha önce Samsung Galaxy Z Flip ve S20 serisinin sızıntılarını paylaşan Max Weinbach, OnePlus 8 serisinin bir de orta seviye “Lite” versiyonu olacağını ve cihazın OnePlus Z adını alacağını iddia etti. Aynı şekilde OnePlus firmasının eski serisi OnePlus X‘i yenileyeceğini aktaran Weinbach, OnePlus Z cihazının da donanım özellikleri bakımından çıkması beklenen OnePlus 8 Lite ile örtüştüğünü belirtti. Aynı zaman da OnePlus Z‘nin ileride orta seviyeye çıkan bir seri de olabileceği iddia edildi.
Bu iddiaların ardından OnePlus Z teknik özellik bakımından bizlere bazı bilgiler veriyor olabilir. 6.4 inç FullHD+ ekran ile gelmesi beklenen cihazın, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı konuşuluyor. Aynı şekilde delikli ekran tasarımını kullanması beklenen firmanın Galaxy Note 10 serisinden aşina olduğumuz ön kamera düzenini telefonuna uyarlaması bekleniyor. Kullanacağı işlemci konusu netlik kazanmayan cihaz, yine iddialara göre üç arka kameraya sahip olacak. Bu kameraların sırasıyla, 48, 16 ve 12 MP‘lik kuruluma sahip olması bekleniyor. Aynı şekilde cihaz 8 GB RAM ve 128/256 GB‘lık depolama seçenekleriyle kullanıcılarını karşılayacak gibi gözüküyor. Ülkemiz de satışının olup olmayacağı konusunda belirsizlik süren cihazın yaklaşık 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.
Akıllı Telefonlar
Honor 30S modeli duyuruldu!
Çinli teknoloji devi Honor, düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen orta üst segment yeni akıllı telefonu, Honor 30S modelini resmen duyurdu.
6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta delikli IPS bir ekrana sahip olan cihazın hemen altında Huawei üretimi 5G destekli Kirin 820 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Arkasında geniş bir kamera modülüne sahip olan Honor 30S’in parmak izi sensörü ise yan tarafına konumlandırıyor. 60 Hz ekran tazeleme hızı sunan telefon, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.
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Telefonun arka kısmında dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumuna sahip. Bu kurulumda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki de derinlik kamerası bulunuyor. Modelin önünde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Android 10 tabanlı Huawei Mobile Services ile gelen Honor 30S’in 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 338 dolardan; 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip üst modeli ise 380 dolardan, 7 Nisan itibari ile satışa çıkması bekleniyor.
Honor 30S teknik özellikleri
- Erkan: 6.5 inç, FHD+ çözünürlük, LTPS LCD
- İşlemci: Kirin 820 5G
- RAM: 8 GB
- Dahili depolama: 128 GB, 256 GB
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 16 MP
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1
- Batarya: 4.000 mAh, 40 watt hızlı şarj desteği
- Renkler: Siyah, beyaz, yeşil