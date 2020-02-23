LG G8 ThinQ, Android 10 güncellemesi alıyor!

LG G8 ThinQ, Güney Kore‘de Android 10 güncellemesini geçtiğimiz Kasım ve daha sonra da Ocak ayında almıştı. Bu ayın başına kadar ise ABD tarafında güncellemeler durdurulmuş şekilde beklemedeydi. Sprint ve Verizon ağlarında da güncelleme kilitli halde bulunuyordu. T-Mobile‘da aynı şekilde güncellemeleri vermiyordu.

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LG G8 ThinQ hangi firmalar tarafından Android 10 güncellemesini aldı?

LG G8 ThinQ, AT&T tarafından bu ayın başlarında Android 10 güncellemesini resmi olarak alabilir hale geldi. Ve şimdi ise T-Mobile‘ın ağındaki kilitli telefonlar da Android‘in en son sürümünü alacak. Yavaş yavaş yaygınlaşan Android 10 güncellemesi T-Mobile gibi önemli bir firma tarafından da aktif hale getirildi. Aktif hale getirilmeyen ağlarında en kısa sürede aktif hale getirileceği düşünülüyor. Bu tarz büyük güncellemeler firmalar tarafından hızlı bir şekilde getirilmeli. LG bu konuda çoğu firmadan daha iyi gözüküyor.

Güncelleme 1.5 GB‘ın üzerinde bir boyuta sahip gözüküyor. Ve cihaza gelen bildirim ile birlikte indirilebilir hale geliyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde T-Mobile ile gelen tüm telefonlara ulaşması bekleniyor. Ancak güncelleme bildirimlerinin cihazınızda açılmadığını düşünüyorsanız, bu güncellemeyi manuel bir şekilde indirmeyi de deneyebilirsiniz. Bunu ayarlar kısmından güncellemeleri kontrol et şeklinde cihazınızda aratıp, bu güncellemeyi telefonunuza indirerek yapabilirsiniz. Bu tarz önemli ve büyük güncellemeleri tüm firmaların telefonlarına hızlı bir şekilde getirmesini umuyoruz.