Genel
LG 2020 Ön Kazanç Raporunu Yayınladı!
LG, 2020 ön kazanç raporunu paylaştı. Paylaşılan değerlerin LG’nin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek kar değerleri olduğu söyleniliyor.
Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde elde ettiği karı veya zararı ortaya koyan kazanç raporunu paylaştı. Herkese açık şekilde paylaşılan 2020 ön raporu, şirketin bu dönemde kazandığı veya kaybettiği maddi tutarı gösteriyor.
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LG 2020’de en yüksek satış gelirine ulaştı!
LG 2020 ön kazanç raporu şirket için ciddi rakamlar taşıyor. 2020’nin Ekim ve Aralık ayları arasındaki dönemini kapsayan bu rapor, şirketin toplamda 17.21 Milyar Dolar gelir elde ettiğini söylüyor. Bu gelir içerisndeki işletme karı ise tam 590 Milyon Dolar. Aynı zamanda bu değer, LG‘nin şimdiye kadar yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği en yüksek değer. Yani 2020’nin dördüncü çeyreği, LG tarafından oldukça verimli geçmiş.
Öte yandan toplam gelirde %16.9 artış elde ettiğini dile getiren LG, karının %536 arttığını söylüyor. Bu değerlere baktığımızda LG toplam satışta çok ciddi bir artış yakalıyor. Hatta şirketin elde ettiği gelirin önceki döneme göre 5 kattan daha fazla olduğunu görüyoruz.
Üst üste dört yıldır 60 trilyon KRW‘nin üzerinde gelir elde ettiğini bildiren LG, tüm yılın işletme karının 3.2 trilyon KRW olması beklendiğini söyledi. Bu tarafta net kar değeri bilinmiyor ancak konu ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor.
LG 2020 ön kazanç değerlerine genel olarak baktığımızda, 2020 yılının bu denli hızlı geçmesi Koronavirüs kaynaklı olabilir. Öte yandan LG’nin televizyon dünyasında elde ettiği başarı gerçekten takdire şayan. Bakalım LG, 2021 yılında nasıl satış rakamları elde edecek. Sizce LG, 2021‘de bu satış gelirlerine ulaşabilecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 ve Buds Pro hakkında yeni bilgiler geldi!
Samsung’un 2021 yılındaki yeni modelleri Galaxy S21 ve Buds Pro modellerinin satışa sunulma tarihleri belli oldu.
2021 yılına hızlı bir giriş yapan Samsung, yeni modelleri ile Ocak ayı içerisine karşımıza çıkacak. Cihazlarını 14 Ocak‘ta tanıtacak olan Samsung, Galaxy S21 ve Buds Pro modelleri ile kaşımıza çıkacak. Cihazların özellikleri halihazırda biliniyordu. Şimdi ise cihazların mağazalarda yer alacakları tarihler belli oldu.
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Galaxy S21 ve Buds Pro’yu ne zaman satın alabileceğiz?
Samsung’un 14 Ocak‘ta tanıtacağı yeni amiral gemisi modelleri, ilk olarak karşımıza o gün çıkacaklar. Galaxy S21 Serisi‘nin uzun süredir beklenilen modelleri, 29 Ocak‘ta Batı Avrupa’da satışa sunulacak. Daha sonra sırayla diğer ülkelere de yayılacak. 14 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında ise Galaxy S21 Serisi’nin ön sipariş süreci yer alacak.
Öte yandan yine beklenilen bir kablosuz kulaklık modeli olan Buds Pro’nun da aynı tarihte satışa sunulacağı söyleniliyor. Hatta Samsung, yaptığı bir kampanya ile Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile satın alanlara, Galaxy Buds Pro‘yu hediye edecek. Yani ücretsiz olarak verilecek. Galaxy S21 ve S21+ modellerini satın alanlara ise Galaxy Buds Live ve SmartTag Bluetooth hediye edilecek.
Galaxy Buds Pro modelini ayrıca satın almak isteyen kullanıcılar ise 230 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacaklar. Öte yandan Buds Live zaten piyasada olan bir üründü. Fiyatı ise 120 Euro civarında diyebiliriz. SmartTag Bluetooth’u ayrı satın almak isteyenler için ise fiyat 30 Euro civarında.
Gelen bilgilere göz attığımızda Samsung Galaxy S21 ailesinden herhangi bir ürünü ön sipariş ile verenler, ciddi maddi değere sahip hediyelere sahip olacaklar. Özellilke Galaxy Buds Pro hediyesi almak gerçekten cihazı satın almaya teşvik edici olacaktır.
Samsung S21 ve Buds Pro modelleri 14 Ocak tarihinde tüm özellikleri ile karşımızda olacaklar. Bakalım Galaxy Buds Pro ve Galaxy S21 ailesi bilinmeyen ne gibi özellikler sunuyorlar. Sizce Galaxy S21 Serisi’nin satış rakamlarında patlama yaşanacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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Genel
MEB tablet dağıtımında 4. faza başladı
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4. fazın başladığını açıkladı.
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Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.
MEB Bakanı Selçuk, bugün başlayan 4’üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini ve 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayarların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi.
MEB: “ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor”
MEB Bakanı Ziya Selçuk, “İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz“ dedi.
Öncelikli hedeflerinin ‘Eğitimde Fırsat Adaleti‘ olduğunun altını çizen MEB Bakanı Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan (ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı) öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.
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Genel
WhatsApp gizlilik sözleşmesi Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu değil
WhatsApp gizlilik sözleşmesi, yakın zamanda gündeme bomba gibi oturdu. Son gelen haberlere göre oldukça ağır şartlara sahip olan bu sözleşmeyi Avrupa Birliğine ülkelerinin vatandaşları kabul etmek zorunda değil.
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Facebook tarafından Şubat 2014 tarihinde satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, nerdeyse on yıldır zirvedeki yerini koruyor. Akıllı telefon sahipleri bugün, kısa mesaj gibi geleneksel yöntemleri neredeyse tamamen terk etmiş durumda. Bugün hem bireysek konuşmalar hem de iş, aile, okul grupları sayesinde toplu konuşmalar bile bu uygulama üzerinden yürütülüyor. Ancak yıllardır sorunsuz şekilde kullanılan uygulama, tat kaçıracak haberlerle gündemde. Yeni açıklanan WhatsApp kullanıcı sözleşmesi, tepkilere yol açtı. Oldukça ağır şartlara sahip olan sözleşme dünyanın her yerinde mecburiyken, son gelen habere göre Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların inisiyatifine bırakılacak.
Yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesi
Uygulama yeni sözleşme ile verilerini Facebook ile paylaşmayı zorunu kılıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması tarafından zorunlu kılınan WhatsApp gizlilik sözleşmesi işe şöyle;
- Hesap Bilgileri
- Mesajlar
- Bağlantılar
- Durum Bilgisi
- İşlem ve Ödeme Verileri
- Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
- Kullanım ve Kayıt Bilgileri
- Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
- Konum Bilgileri
- Çerezler
- Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Avrupa Birliği vatandaşları mecbur değil
Kullanıcılar bu yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda oldukça endişeli. Ancak bazı ülkelerde bu endişeden eser yok. Bunun sebebi Kanada gibi ülkelerde, tüketici haklarını savunan oldukça ciddi yasalar var. Avrupa Birliği de benzer yasalara sahip. Bu yasalar sebebiyle, Avrupa Birliği ülkelerindeki WhatsApp kullanıcıları eğer istemezlerse bu sözleşmeyi kabul etmek zorunda değil. Ne yazık ki ülkemizdeki kullanıcıları koruyacak bu denli kapsamlı bir yasa ise bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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