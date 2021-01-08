LG 2020 Ön Kazanç Raporunu Yayınladı!

LG, 2020 ön kazanç raporunu paylaştı. Paylaşılan değerlerin LG’nin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek kar değerleri olduğu söyleniliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde elde ettiği karı veya zararı ortaya koyan kazanç raporunu paylaştı. Herkese açık şekilde paylaşılan 2020 ön raporu, şirketin bu dönemde kazandığı veya kaybettiği maddi tutarı gösteriyor.

reklam

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S21 ve Buds Pro hakkında yeni bilgiler geldi!

LG 2020’de en yüksek satış gelirine ulaştı!

LG 2020 ön kazanç raporu şirket için ciddi rakamlar taşıyor. 2020’nin Ekim ve Aralık ayları arasındaki dönemini kapsayan bu rapor, şirketin toplamda 17.21 Milyar Dolar gelir elde ettiğini söylüyor. Bu gelir içerisndeki işletme karı ise tam 590 Milyon Dolar. Aynı zamanda bu değer, LG‘nin şimdiye kadar yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği en yüksek değer. Yani 2020’nin dördüncü çeyreği, LG tarafından oldukça verimli geçmiş.

Öte yandan toplam gelirde %16.9 artış elde ettiğini dile getiren LG, karının %536 arttığını söylüyor. Bu değerlere baktığımızda LG toplam satışta çok ciddi bir artış yakalıyor. Hatta şirketin elde ettiği gelirin önceki döneme göre 5 kattan daha fazla olduğunu görüyoruz.

Üst üste dört yıldır 60 trilyon KRW‘nin üzerinde gelir elde ettiğini bildiren LG, tüm yılın işletme karının 3.2 trilyon KRW olması beklendiğini söyledi. Bu tarafta net kar değeri bilinmiyor ancak konu ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor.

LG 2020 ön kazanç değerlerine genel olarak baktığımızda, 2020 yılının bu denli hızlı geçmesi Koronavirüs kaynaklı olabilir. Öte yandan LG’nin televizyon dünyasında elde ettiği başarı gerçekten takdire şayan. Bakalım LG, 2021 yılında nasıl satış rakamları elde edecek. Sizce LG, 2021‘de bu satış gelirlerine ulaşabilecek mi?

Seçtiğimiz LG modellerini Hepsiburada üzerinden incelemek için tıklayınız!