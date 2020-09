LG, 2018 TV modellerine AirPlay 2 ve HomeKit desteği verecek

LG, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2018 model OLED ve UHD TV’leri için Apple TV uygulamasının kullanıma sunulduğunu söyledi. Şirket bunun yanı sıra, 2018 TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğinin de müjdesini verdi.

Apple TV uygulaması, müşterilere TV+ servisine ek olarak iTunes Store’daki içerikleri satın alma veya kiralama olanağı sunuyor. Daha önce hem LG hem de Samsung’un 2019 – 2020 model televizyonlarında kullanıcılara sunduğu bu uygulama, şimdi LG tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin 2018 OLED, UHD ve Süper UHD TV modellerinde de kullanılabilecek.

Ayrıca LG, yıl bitmeden yine 2018 model TV’leri için AirPlay 2 ve HomeKit desteği sunmaya başlayacağını da açıkladı. Aslında şirket, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda hep 2018 model TV’leri için bu teknolojileri destekleme planları olmadığını söylüyordu. Ancak bu durumun kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmasından mıdır bilinmez, bu sefer yapılan açıklamada söz konusu servislerin yıl bitmeden şirketin 2018 TV modellerine getirileceği belirtildi.

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

