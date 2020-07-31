Temmuz ayının sonuna gelmemizle birlikte büyük şirketlerin art arda 2. çeyrek raporlarını yayınladıklarını görüyoruz. COVID-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde şirketlerin olağan ve beklenen çeyrek sonuçlarına ulaşamamaları gayet normal. LG 2. çeyrek raporlarını açıkladı ve şirket mobil tarafta geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %18 oranında daha az satış yapmış.

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LG 2. çeyrek sonuçları yine beklentilerini karşılayamadı!

Ticari kurumlar için bir çeyrek daha sona erdi ve şirketler bir kez daha finansal raporlarını yayınlıyorlar. LG her zamanki gibi 2. Çeyrek sonuçlarını ve performans değerlendirmelerini paylaştı ve şaşırtıcı olmayacak şekilde COVID-19 salgının etkileri LG tarafında da görülmekte. Bu yıl LG kötüye gitmekte olan mobil tarafında serilerini yenileyerek köklü bir değişikliğe gitmişti. LG G9 yerine LG Velvet 5G ile tasarımsal olarak da farklı hamleler deneyen şirket mobil taraftaki kötüye gidişini durdurmaya çalıştı. Ancak Snapdragon 765G ile tanıtılan telefon donanımına göre oldukça pahalıydı. Şirket kullanıcılardan gelen olumsuz dönüşleri aşmak için Velvet modelinin Snapdragon 845 kullanan 4G varyantını tanıttı. Tüm bu gelişmeler sırasında hepimizin de tahmin edebileceği gibi LG mobil tarafta sorunlar yaşamaya devam etti.

LG şirketinin bünyesinde bulunan beş önemli bölümü de geçtiğimiz yıla kıyasla düşüş bildirdi. COVID-19 salgının etkileri hala devam ederken böyle bir raporla karşılaşmak oldukça normal. Mobil İletişim Şirketi yaklaşık 1.07 milyar dolar satış yaptığını açıkladı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %18 daha az. Güney Koreli firmaya göre yılın ilk çeyreğine kıyasla satışları %31.3 arttı ve ABD, Avrupa gibi kilit pazarlarda önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte şirket toparlanma sürecine girdi. Şirket uzun süredir kötü gitmekte olan mobil sektöründe 3. Çeyrek ile birlikte toparlanmayı umuyor. Ancak akıllı telefon tekliflerinin kullanıcılar için yeterince ilgi çekici olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

Yeni LG Velvet varyantı MediTek Dimensity 800 ile tanıtılacak. Bu işlemci içerisinde entegre edilmiş 5G modeme sahip ve 7nm üretim teknolojisi ile üretilmekte. Yonga seti 4 adet 2.0GHz hızında Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet de yine 2.0GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeğe sahip. Grafik birimi olarak ise Mali G-77 MC4 ile birlikte geliyor. Yeni Velvet modeli MediaTek tarafından sorunsuz bir oyun deneyimi sağlamak için geliştirilmiş HyperEngine teknolojisine de sahip olacak. Yeni varyantının Snapdragon 765G’li modelden daha ucuz olması bekleniyor ve bu sayede LG’nin daha fazla akıllı telefon sattığını görebiliriz.