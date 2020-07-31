Finans
LG 2. çeyrek sonuçları yine beklentilerini karşılayamadı!
Temmuz ayının sonuna gelmemizle birlikte büyük şirketlerin art arda 2. çeyrek raporlarını yayınladıklarını görüyoruz. COVID-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde şirketlerin olağan ve beklenen çeyrek sonuçlarına ulaşamamaları gayet normal. LG 2. çeyrek raporlarını açıkladı ve şirket mobil tarafta geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %18 oranında daha az satış yapmış.
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LG 2. çeyrek sonuçları yine beklentilerini karşılayamadı!
Ticari kurumlar için bir çeyrek daha sona erdi ve şirketler bir kez daha finansal raporlarını yayınlıyorlar. LG her zamanki gibi 2. Çeyrek sonuçlarını ve performans değerlendirmelerini paylaştı ve şaşırtıcı olmayacak şekilde COVID-19 salgının etkileri LG tarafında da görülmekte. Bu yıl LG kötüye gitmekte olan mobil tarafında serilerini yenileyerek köklü bir değişikliğe gitmişti. LG G9 yerine LG Velvet 5G ile tasarımsal olarak da farklı hamleler deneyen şirket mobil taraftaki kötüye gidişini durdurmaya çalıştı. Ancak Snapdragon 765G ile tanıtılan telefon donanımına göre oldukça pahalıydı. Şirket kullanıcılardan gelen olumsuz dönüşleri aşmak için Velvet modelinin Snapdragon 845 kullanan 4G varyantını tanıttı. Tüm bu gelişmeler sırasında hepimizin de tahmin edebileceği gibi LG mobil tarafta sorunlar yaşamaya devam etti.
LG şirketinin bünyesinde bulunan beş önemli bölümü de geçtiğimiz yıla kıyasla düşüş bildirdi. COVID-19 salgının etkileri hala devam ederken böyle bir raporla karşılaşmak oldukça normal. Mobil İletişim Şirketi yaklaşık 1.07 milyar dolar satış yaptığını açıkladı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %18 daha az. Güney Koreli firmaya göre yılın ilk çeyreğine kıyasla satışları %31.3 arttı ve ABD, Avrupa gibi kilit pazarlarda önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte şirket toparlanma sürecine girdi. Şirket uzun süredir kötü gitmekte olan mobil sektöründe 3. Çeyrek ile birlikte toparlanmayı umuyor. Ancak akıllı telefon tekliflerinin kullanıcılar için yeterince ilgi çekici olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.
Yeni LG Velvet varyantı MediTek Dimensity 800 ile tanıtılacak. Bu işlemci içerisinde entegre edilmiş 5G modeme sahip ve 7nm üretim teknolojisi ile üretilmekte. Yonga seti 4 adet 2.0GHz hızında Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet de yine 2.0GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeğe sahip. Grafik birimi olarak ise Mali G-77 MC4 ile birlikte geliyor. Yeni Velvet modeli MediaTek tarafından sorunsuz bir oyun deneyimi sağlamak için geliştirilmiş HyperEngine teknolojisine de sahip olacak. Yeni varyantının Snapdragon 765G’li modelden daha ucuz olması bekleniyor ve bu sayede LG’nin daha fazla akıllı telefon sattığını görebiliriz.
Finans
Alphabet YouTube gelirlerini açıkladı!
Alphabet YouTube gelirlerini açıkladı! 2006 yılında YouTube‘u satın alan Alphabet ilk defa elde ettiği gelirleri açıkladı.
Alphabet YouTube’u 2006 yılında 1.7 milyar dolara satın almıştı. Geçen yıllar boyunca sevilen video platformu dijital tüketimin merkezine oturdu. Muhtemelen Google‘ın tahmin ettiğinden dahi fazla popülerleşen platformun gelirleri bugüne kadar hiç açıklanmamıştı.
Bugün itibariyle ise Alphabet 2019 yılının ilk çeyreğinde YouTube’un ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Yayınlanan rapora göre, 2019 yılı Ekim ve Aralık ayları arasında Google Youtube’dan 4.7 milyar dolar gelir elde etmiş. Tüm yılın gelirlerine baktığımızda ise elde edilen gelir 15.1 milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam Google’ın tüm gelirlerinin %10‘unu oluşturuyor.
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Peki Alphabet YouTube gelirlerini içeren raporu neden şimdi yayınladı? Rapora göre 2019 yılının dördüncü çeyreği, 2015‘ten bu yana şirketin en kötü dönemi oldu. Firmanın bu kötü gidişatı YouTube’un büyüme verileri ile maskelemek istediğini tahmin ediyoruz. Fakat rapor sonrasında Alphabet hisseleri %3 değer kaybına uğradı. Firmanın ileriki dönemler için planının YouTube ve Google Cloud servislerini büyütmek olduğu düşünülüyor.
Tabii ki Alphabet ekonomik bir sıkıntı yaşamıyor. Fakat yatırımcıların büyüme beklentilerini karşılamakta güçlük çekiyor. Raporun tamamına link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Finans
Sony, Mobil Cihaz Sektöründe Zararda!
Sony, mobil cihaz sektöründe bir türlü istediği başarıya ulaşamıyor.
2012 yılında Sony’nin başına geçtiğinden beri daha tutumlu ve kar etmeye yönelik adımlar atan bir şirket profili oluşturmaya çalışan şirket CEO’su Kaz Hirai, bu konuda başarılı oluyor diyebiliriz. Kar konusunda ciddi bir seviyeye ulaşan Sony, dahil olduğu pazarlarda 18,25 milyar dolar gelir etmeyi başardı. Şirketin yılın çeyreklerinde elde ettiği net kar ise 1,15 milyar dolar. Fakat buna karşın Sony’nin zarar ettiği bir bölüm halen mevcut; mobil cihaz.
Akıllı telefonların görüntü algılıyıcıları konusunda sektörün tartışmasız en başarılı firması olan Sony, elde ettiği karın büyük bir kısmını bu başarısına ve PlayStation’a borçlu. Şirket CEO’su Hirai de daha önceden bu iki alanda başarıyı hedeflediklerini vurgulamıştı. Ancak Hirai’nin üçüncü hedef alanı olan mobil sektörde beklenen başarı gelmedi. Hatta bu sektörde Sony, 22,1 milyon dolar gibi bir zarar da etmiş durumda.
Özellikle cihaz satışlarında ciddi bir azalma yaşayan Sony, mobil cihaz üretimi için gerekli ham madde fiyatlarının artmasından da nasibini almış. Gerçi mobil cihaz sektöründe Sony düzeyindeki firmalara baktığımız zaman Sony’nin daha az bir zarar içinde olduğunu da söylemek mümkün. Örneğin Sony’nin mobil cihaz sektöründeki rakiplerinden LG, 331 milyon dolarlık bir zarara uğramış.
Mobil cihazlar konusunda zarar etmesine karşın şirketi ciddi bir kar miktarına ulaştıran PlayStation ve oyunlarının işletme geliri 484,3 milyon dolar iken telefon görüntü algılayıcıları ile kazandığı işletme geliri 436,6 milyon dolar civarında.
Finans
LG Electronics Bu Yıla Ait Mali Sonuçlarını Açıkladı!
LG Electronics üçüncü çeyrek mali sonuçlarını da açıkladı ve birinci çeyrek ile ikinci çeyrekteki 2017 kazançlarının devamını getirdiği görülmekte.
Şirket, ağırlıklı olarak ev aletleri ve hava çözüm bölümleri sayesinde gücünü koruyorken, ne yazık ki mobil iletişim şubeleri hala kâr sağlayamamakta. Şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre %15 artışla 15.22 trilyon KRW (13.44 milyar $) gelir elde etti. İşletme geliri neredeyse iki katına çıkarak 516.1 milyar KRW (455.7 milyon $) oldu.
Mobil İletişim gelirleri, 2,81 trilyon KRW (2,48 milyar ABD doları) tutarında çıktı. Bu durum, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre %8 artış sağlıyorken, bu yılın Nisan ve Haziran döneminden %4 daha fazla sağlamakta. Para çoğunlukla G6 amiral gemisinin satışından ve ayrıca LG Q6 ve LG K serisi gibi bazı orta kademe cihazlardan gelmekte.
Arka arkaya ikinci bir çeyrekte, mobil ticaret, bu sefer 375.3 milyar KRW (331.37 milyon $) işletme zararına sebep oldu. Dört LG biriminin de en kötü sonucuna sahip mobil ticaret, en azından 430 milyar KRW zarara sebep olan üçüncü çeyrek kadar kötü olmadı.
Gelecek çeyrekte LG, LG V30 üzerine yoğunlaşacağını ve hem kameralı hem de orta kademe LG Q6’nın satışlarını arttıracağını açıkladı. Şirket ayrıca karlarını optimize ederek, 2017 dördüncü çeyreğinde daha iyi sonuçlar beklediğini de ekledi.