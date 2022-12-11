Instagram akışınızı devralan yeni bir trend fark etmiş olabilirsiniz. İnsanlar, Lensa adlı yapay zeka ürünü bir uygulamanın yardımıyla kendilerini dijital sanata dönüştürüyor. Lensa AI şu anda App Store’daki en iyi ücretsiz uygulama ancak AI çizim özelliğini kullanmak için ödeme yapmanız gerekiyor.

Lensa ilk olarak 2018’de bir fotoğraf düzenleme aracı olarak piyasaya sürüldü. Ancak geçen ay şirket “Sihirli Avatarlar” adlı yeni bir özellik yayınladı. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu dijital oto portreler, sizi periden animeye kadar çeşitli temalarda sanat eserlerine dönüştürüyor.

7 günlük ücretsiz deneme hakkınız var. Abonelikler yıllık sınırsız erişim için 14,99 ABD doları ile 49,99 ABD doları arasında değişiyor. “Sihirli Avatar” aracını kullanmak için 50 resim için ek olarak 3,99 ABD doları ödemeniz gerek.

Bunu kendiniz nasıl deneyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Lensa ile dijital sanat nasıl oluşturulur?

Son aylarda ChatGPT ve Dall-E gibi sürümlerle üretken yapay zekada bir patlama oldu. Yakın zamanda viral olan ChatGPT, pek çok vaat içeren bir yapay zeka sohbet robotudur. Şiir ve hikaye yazmasını isteyebilir veya soruları cevaplamak için kullanabilirsiniz. ChatGPT ile aynı kuruluş olan OpenAI tarafından oluşturulan Dall-E, yapay zeka destekli bir metinden görüntü oluşturucudur. Bazı kelimeleri yazarsınız ve bir görüntü oluşturur.

Lensa, Stable Difusion adlı açık kaynaklı görüntü oluşturucuyu kullanarak çalışır. İşte nasıl başlayacağınız:

iPhone veya Android için Lensa AI’ı indirin.

Uygulamayı açın.

“Fotoğraflar” sekmesine tıklayın.

“Sihirli Avatarlar” yazan sarı bir düğme göreceksiniz.

Uygulama, görüntülerde kusurlar ve bozulmalar gibi yanlışlıklar olabileceği konusunda sizi uyarıyor. Bu nedenle devam etmeden önce bu şartları kabul etmeniz gerekiyor. Bu yanlışlıklardan bazıları, birden çok uzuv içeren görüntüler veya iki farklı göz rengi olan bazı resimler.

“Devam”a tıkladıktan sonra 10 ila 20 özçekim yüklemeniz gerekecek. Uygulama, yakın çekimler, yetişkin resimleri, çeşitli arka planlar ve yüz ifadeleri kullanmanızı önerir. Kullanıcılara grup çekimlerinden, çocuk fotoğraflarından, kapalı yüzlerden ve çıplak fotoğraflardan kaçınmalarını önerir.

Uygulama, “Avatarlar hazır olduktan sonra fotoğraflar sunucularımızdan hemen silinecektir” diye ekliyor.

10-20 özçekim seçtikten sonra uygulama, cinsiyetinizi seçmenizi isteyecek.

Abone iseniz fiyatlar %51 indirimli, yani 50 avatar 3,99 dolar, 100 resim 5,99 dolar ve 200 görsel 7,99 dolardır.

Yaklaşık 20 dakika sonra, avatarlarınızın görüntülenmeye ve kaydedilmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirileceksiniz. Fantezi, peri, pop, şık, anime ve kozmik gibi çeşitli farklı tarzlarda avatarlarınız olacak.