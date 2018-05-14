Lenovo Z5: “Gerçek çerçevesiz ekranlı” akıllı telefon

Lenovo Z5 modeli, şirketin Başkan Yardımcısı Chang Cheng tarafından Weibo platformunda paylaşıldı. Henüz resmi olarak tanıtılmayan ve teknik özellikleri bilinmeyen cihaz, paylaşılan fotoğraflardan görebileceğiniz üzere “gerçek çerçevesiz ekran” ile öne çıkıyor.

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Lenovo Z5 ile yüzde 95 ekran kasa oranı

iPhone X ve yakın zamanda satışa çıkan birçok Android telefon “çentikli” ekran tasarımını kullanıyor. Bu da ister istemez ekranın bir şekilde bölünmesine ve bütünlüğün bozulmasına sebep oluyor. Lenovo’nun yeni akıllı telefonu ise %95 ekran kasa oranı ile ön tarafı neredeyse tamamen ekrandan oluşan bir model.

Bunun yanı sıra Cheng, cihazın sektörde ses getirecek dört farklı teknolojiye sahip olduğunu da söylüyor. Ancak ne yazık ki sözü edilen teknolojilerin ne olduğu ile ilgili henüz bir bilgi yok. Büyük ihtimalle bunlardan birisi, uzun süredir gelmesini beklediğimiz ekran içerisinde gömülmüş parmak izi senösürü olacak.