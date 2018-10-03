Lenovo’nun farklı modlarda kullanmanıza olanak tanıyan dizüstü taşınabilir bilgisayar serisi Lenovo Yoga 730 modelinin 15 inç versiyonu olan 15IKB varyasyonunu inceliyoruz.

İnce, hafif ve güçlü! | Lenovo Yoga 730 (15IKB) incelemesi

Taşınabilir bilgisayar dünyasının en işlevsel ve en hafif üyesi diyebileceğimiz Lenovo’nun Yoga ailesi de yenilenmeye ve güçlenmeye devam ediyor. 15.6 inç boyutundaki Full HD ekranı ile test masamıza gelen Yoga 730, aynı ekran boyutuna sahip rakiplerinden oldukça hafif ve küçük yapısıyla sıyrılıyor. IPS bir panel tercih edilen ekranda aynı zamanda dokunmatik desteği de mevcut.

Kompakt yapısını inceliğine ve hafifliğine borçlu olan cihaz, bildiğimiz dizüstü bilgisayar kullanımının yanı sıra Yoga modellerinden alıştığımız 360 derece dönebilen menteşesi sayesinde stand, tablet ve çadır konumunda da kullanılabiliyor. Bu sayede o sırada ihtiyacınıza uygun bir biçimde farklı şekillerde kullanabileceğiniz cihaz, yaklaşık 1.8 kg ağırlığı ve 14.1 mm inceliği ile beraber bir laptop için kuş kadar hafif diyebileceğimiz yapıda geliyor.

Her ne kadar Yoga serisinde ekran kartı yerine Intel’in dahili grafik belleğini görüyor olsak da bizim test masamıza gelen 15IKB versiyonunda Nvidia GTX 1050 modeli de mevcut. Bu sayede profesyonel kullanımlarda hatta oyun oynama imkanı bile sunan LEnovo Yoga 730, Intel Core i7 8550U, 16 GB belleği ve 512 GB boyutundaki M.2 SSD’si ile muhteşem hızlı ve güçlü bir ince laptop olmayı başarıyor.

Sona gelmeden önce elbette Lenovo Active Pen adındaki kaleminden de bahsetmek gerekli. 3 farklı tuş ile oldukça çeşitli kullanma imkan sunan bu kalem, bilgisayar dünyasının en etkili ve en rahat kullanılabilir kalemi olarak dikkat çekiyor.

Sonuç olarak; Lenovo Yoga 730-15IKB tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ve oldukça kompakt bir cihaz olarak geldi. Oldukça memnun kaldığımız ürün, genel olarak 13 inç ve dahili grafik bellek modeli ile Türkiye piyasasında olacak. Tahminimize göre 15IKB varyasyonu en pahalı modeli olacak.