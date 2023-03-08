Çinli teknoloji devi Lenovo’nun her zaman en şık vitrininde sunduğu Yoga serisi bu sene de şirketin göz bebeklerinden birisi olacak. Geçen yıl piyasaya sürülen ve birçok kişi tarafından beğenilen Yoga serisi artık yerini ailenin yeni üyelerine bırakacak. Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre yeni Lenovo Yoga 2023 serisi Nisan’da satışa sunulacak.

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Lenovo, ilk Yoga 2023 dizüstü bilgisayarlarını Nisan ayında piyasaya süreceğini Çin merkezli sosyal medya platformu Webio’da duyurdu. Şirket yeni serinin tam lansman tarihini belirtmeden sadece Nisan ayının altını çizdi. Şu anda, marka tarafından bu yıl hangi yeni dizüstü bilgisayarların duyurulacağına dair resmi bir bilgi henüz mevcut değil. Ancak şirketin CES ve MWC 2023’teki son ürün lansmanları göz önüne alındığında yeni seride Yoga 14s, Yoga 13s ve Yoga Pro 13s Carbon gibi isimlerin yer alması oldukça muhtemel. Ayrıca, ters çevrilebilir özellikli Yoga 14c‘nin tanıtımını da görebiliriz.

Lenovo Yoga 2023 Serisi Ne Sunacak?

Bahsettiğimiz gibi yeni seri hakkında ortaya çıkan temel özellikler henüz tam olarak doğrulanmadı. Yoga 2023 modelleri hakkında birkaç paylaşımda bulunan şirket yeni bilgisayarların Intel’in 13. nesil Core işlemcisinden güç alacaklarını, bununla beraber ince ve hafif formda olacaklarını söyledi.

Merak edenler için Intel’in en yeni mobil işlemcisi olan 13. nesil Core, 6 performans çekirdeği, 8 enerji verimliliği çekirdeği ve 96EU’ya kadar çekirdek ekranı gibi etkileyici özelliklere sahip. Intel’e göre bu yeni işlemci, performans yeteneklerini daha da artırmak için geliştirilmiş bir donanım iş parçacığı zamanlayıcısı kullanıyor.

13. nesil Core, DDR4-3200 ve DDR5-5200’ün yanı sıra LPDDR5-6400 ve LPDDR4X-4267 de dahil olmak üzere çok çeşitli bellek türlerini de destekliyor. Bağ özellikleri açısından bu yonga seti dört Thunderbolt 4 arayüzü (DP2.1 ve USB3.2 dahil) sunuyor ve entegre bir Intel Wi-Fi 6E (Gig+) ve Bluetooth bağlantısı ile beraber geliyor.